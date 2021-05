Sats nu det hele, Brøndby

GULD ELLER KAPEL? Det kan Brøndbys næste 14 dage koges ind til. Selvfølgelig findes der også alt muligt andet midt imellem, men uanset hvad bliver tiden for Brøndby inden sidste kamp i årets Superliga fuldstændig vanvittig. Presset på hele organisationen vil være voldsomt, medieinteressen kæmpestor – og fansene vil følge med i mindste detalje.

SUPERLIGASTRUKTUREN MED slutspil viser igen sin store styrke – og vi får præsenteret den ene kongekamp efter den anden med spændingen intakt.

Sagen er den, at dagens kamp mod FC Midtjylland er helt ekstremt afgørende for, om det er optimismen og håbet om guld, der vil være den fornemmelse, Brøndby-folket står med – eller om det er nervøsiteten for, at den ultravigtige andenplads glipper.

GÅR VI GULDVEJEN, er en sejr påkrævet for Brøndby, hvis de stadig skal kunne drømme. Realistisk? Tja, det er jo fodbold, men i min verden er FCM så meget stærkere, når spotlightet rammer i de afgørende kampe, at de sætter tingene på plads på Brøndby Stadion.

Jesper Lindstrøm og Frank Onyeka skal nok få deres dueller i aftenenes kamp. Foto: Lars Poulsen

SKAL VI TALE om en regulær skrækmodstander for Niels Frederiksen i Brøndby, så er det netop FCM. I de syv kampe, hvor Frederiksen har stået i spidsen for Brøndby, når FCM har været modstanderen, har jyderne vundet de fem og spillet to uafgjort. Ingen Brøndby-sejre.

Det forfærdelige for Niels Frederiksen er, at Brøndby i flere kampe har været bedst, har produceret flest chancer og har fortjent langt mere, end de har fået på kontoen mod det midtjyske mesterhold.

SELVFØLGELIG SKAL Brøndbys sult efter mesterskabet gøre, at de satser hele butikken mod FCM og foran de toptændte Brøndby-fans går efter sejren.

Efter fansene er kommet tilbage på stadion, taler statistikken i hvert fald i Brøndbys favør. 18 kampe spillet – og det er blevet til hele 14 hjemmesejre, en uafgjort og kun tre sejre på udebane, hvor Brøndby faktisk nappede den ene.

GÅR ALT, SOM det plejer, er det 11 mod 11 – og til sidst vinder FCM. Følger holdene den drejebog, vil verden se noget presset ud for de blå-gule.

Går alt som de plejer, så vinder FCM over Brøndby. Her Pione Sisto fra seneste møde på Brøndby Stadion. Foto: Lars Poulsen

NU ER VI UDE I forudsigelser og spåkugler, men taber Brøndby til FCM, og FCK besejrer FCN mandag, er Brøndby blot ét point foran rivalerne fra FCK. Det virker bestemt ikke urealistisk – og så står vi med et københavner-derby som næste kamp. En vild gyser om andenpladsen.

RYGER VI UD I et københavner-derby om den andenplads, der giver både CL-mulighed, men også fine Europa League- og Conference League-muligheder, vil presset på Brøndby være kæmpestort.

Efter en sæson, hvor Brøndby både har ligget nummer et i sammenlagt 15 runder og været oppe på ni points forspring til FCK før runde 22, vil det selvfølgelig være en kæmpe skuffelse, hvis andenpladsen skulle glippe.

ISOLERET SET vil en tredjeplads naturligvis ikke være en katastrofe for Brøndby; faktisk vil det være inden for skiven, men det vil stadig give en nedtursfornemmelse, hvis Niels Frederiksen og co. sætter sølvet over styr til sidst.

Tøffes spåkugle 14:00 Lyngby-AC Horsens Underholdning: 5 stjerner Mit bud: 3-2 Kan ikke undgå at blive en sindssyg kamp. Lyngby skal ud over stepperne, selvom formkurven er for nedadgående. Kun tre point tæller, men Horsens har også vist på det seneste, at de ikke lægger sig fladt ned. 14:00 Vejle-SønderjyskE Underholdning: 4 stjerner Mit bud: 2-2 To hold i fin form, Vejle har kun tabt en af de sidste seks kampe, og SønderjyskE har vundet tre i træk med tre clean sheets. Glæder mig til at se angriberduellen mellem German Onugkha i Vejle og Haji Wright i SønderjyskE. 16.00 Randers FC-AGF Underholdning: 5 stjerner Mit bud: 1-2 De sidste 18 indbyrdes opgør har kun budt på en (!) AGF-sejr, men det tal fordobler de i dagens kamp. Begge hold har været skuffende pointmæssigt i mesterskabsspillet, men AGF skal cementere fjerdepladsen og bevare håbet om tredjepladsen. 18:00 Brøndby IF-FC Midtjylland Underholdning: 6 stjerner Mit bud: 1-3 Det bliver et sydende Brøndby Stadion, der møder FC Midtjylland, men Priskes tropper har timet topformen perfekt, og rammer de topniveauet, så kan ingen hold i Superligaen matche dem. Heller ikke Brøndbys fart på kontra. Vis mere Vis mindre

UANSET UDFALDET er sæsonen i mine øjne stadig en stor bedrift af Niels Frederiksen. At Brøndby med en billigere og yngre trup kan spille med om guldet, er stærkt trænerarbejde.

Frederiksen har fået gjort unge spillere som Frendrup, Lindstrøm, Bjur og Bruus til stærkere startere – og at gøre Mikael Uhre til Superliga-topscorer er også imponerende.

FC MIDTJYLLAND HAR omvendt disponeret sæsonen stærkt. Det er ikke, fordi midtjyderne har brændt Superligaen af, men mod Brøndby spiller de altså kamp nummer 45 siden en kort sommerpause. Voldsomt.

TIL SAMMENLIGNING løber Brøndby ud til kamp nummer 31, så der har været kæmpe forskel i restitutionsmulighederne, tid til skadesbehandling og bare at få hvilet hovedet.

På den baggrund er der også grund til at løfte på kasketten over FCM’s sæson. Ja, de har med længder den vildeste bænk i Superligaen og har på den måde kunnet dække over både formdyk, skader og karantæner.

MEN JEG VIL BARE sige som David Nielsen: ’What a f….. bench!’.

