Skal nogen dø før det stopper?

I DAG står endnu et rivalopgør for døren, men der mangler noget. Det er som rom uden cola, burger uden fritter.... Ja, rigtigt. Vi mangler fans fra udeholdet til at skabe den helt unikke og festlige kulisse, vi har set så mange gange.

Det seneste derby i Parken var uden udebanefans, og dagens rivalopgør i Brøndby bliver ligeledes uden udebanefans, fordi de ikke har opført sig ordentligt. Tag da at æd den straf i de to kampe og kom videre! Vis, at I kan finde ud af det.. Det kunne de så ikke helt i Parken, for efter 30 minutter blev der alligevel tændt hundredvis af romerlys, og kampen måtte stoppes tre gange..

Selv FCK’s Rasmus Falk sagde, at det ødelagde holdets rytme. Hvad er det lige, fansene vil? Vil de deres eget hold det bedste? Handlingerne gavnede i hvert fald ikke spillerne..

VED DET seneste derby ude på Vestegnen 24. oktober kunne jeg på første parket se, hvordan Brøndby-fans nærmest stod og hoppede ovenpå hovederne af FCK-fans. Jeg husker også meget tydeligt billederne fra en café på Østerbro, hvor Brøndby-fansene den anden vej rundt blev overfaldet af FCK’ere.

Det samme kan siges om de såkaldte fanmarches. Når først de er gået forbi, ligner gader og stræder noget fra en borgerkrig.

Artiklen fortsætter under billedet..

Da uret rundede det 20. minut var stemningsboykotttet slut i Parken, og Sektion 12 tændte op i romerlysene. Foto: Jens Dresling

Det er ikke de scener, vi vil se. Det er gået over gevind, og nogen er nødt til at stoppe op og spørge sig selv: Hvad skal der til? Skal nogen slås ihjel, før man forstår alvoren? Det er fuldstændigt uacceptabelt, at nogen bliver slået til lirekassemand.

FANSENE FÅR lov til rigtig meget i Danmark, og det meste er pludselig tilladt, når de tager en fodboldtrøje over hovedet. Men nu er det simpelthen gået for vidt..

Lad mig dog lige slå fast: Der er INGEN tvivl om, at vi har nogle fantastiske fans herhjemme, når man ser på den stemning, de kan skabe. Tifoerne og glæden er i europæisk topklasse, og VI HAR brug for fansene. Det har fodbolden, tv-stationerne, seerne og journalisterne. Når det så er sagt, så har afstumpet vold ingen gang på jord, og efter min mening har vi nået grænsen for, hvad der kan tillades. Der skal strammes op blandt de få, der ødelægger det for mange, og de SKAL simpelthen til at kigge indad.

JEG VIL gerne understrege, at det hele ikke skal handle om forbud forbud forbud, for det provokerer også fansene til at lave ballade. Problematikken omkring pyroteknik kan godt løses, hvis man virkelig insisterer på, at det skal være der. Det kan ske under ordnede forhold, inden kampen går i gang. Der kan stå 50 fans med et romerlys i hånden nede bag mållinjen, når spillerne går på banen, og så kan lysene ryge ned i en spand vand, inden tilhængerne går tilbage på tribunen.

Artiklen fortsætter under billedet..

De få, der ødelægger det for mange, skal kigge indad. Der skal være mere selvkritik og selvjustits, for jeg går ud fra at de vil deres klub det allerbedste, men de glemmer åbenbart at tage højde for de mange penge, klubben fyrer af i bøder på det her.

Den kvarte million, som FCK blev pålagt i bøde fra det seneste derby, var 13. gang i sæsonen, de måtte punge ud for sådan en dumhed, selvom den kan ankes. I løbet af april blev Brøndby straffet med 80.000 kroner og FC Midtjylland med 40.000 kroner.

Og hvad går de her penge egentlig til? Det er Fodboldens Disciplinærinstans, der ligger under DBU, som udsteder bøderne, og ud fra hvad jeg kan læse mig til, ryger de ned i unionens pengekasse.. Kunne man i stedet sikre, de blev øremærkede til sikkerheden i Superligaen, så det bidrager til, vi får bedre og ordnede forhold?

Artiklen fortsætter under billedet..

KLUBBERNE ER også nødt til at omfavne problemerne bedre. Den administrerende direktør i Brøndby, Ole Palmå, var ude at sige, han forstår fansenes frustration over, at der ikke må komme udebanefans. Det er sgu da en tynd udmelding.

Hvis det på et tidspunkt eskalerer mere, end det gjorde i Brøndby i oktober, så ender det i noget fatalt, og det er der ikke nogen, der ønsker.

I sidste ende er det klubbernes ansvar at visitere folk ordentligt, og hvis de ikke kan formå det, så må de skaffe hunde, der kan lugte sig frem til pyroen. I Parken mod Brøndby var lysene jo nærmest båret ind i kasser.

23. april kommenterede jeg Der Klassiker mellem Bayern og Dortmund. Jeg hverken så eller læste om ballade, så det kan godt lade sig gøre! Men det er heller ikke, fordi det bare kører på skinner i fodboldudlandet, hvilket scenerne i Frankfurt viste torsdag aften, hvor banen blev invaderet ved slutfløjt.

Artiklen fortsætter under billedet..

I DAGENS kamp kan vi desværre nok godt forvente at se scener, der kommer til at minde om scenerne i Parken, og jeg håber ikke, kampen skal stoppes for mange gange. Men jeg glæder mig til stemningen og mærke det, fansene kan levere, når det er allerbedst.

Jeg vælger nok ikke at tage mit pæneste tøj på, når jeg nu har gjort mig selv til lidt af en skydeskive, så mon ikke jeg skal holde øje med flyvende fadbamser? Men på den anden side.. Det vil da være ærgerligt, hvis nogle vælger at spilde sin øl på mig, for ØL skal drikkes, IKKE kastes....

