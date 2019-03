Skoser landsholdets rekord-stime: Det er ren Brian Nielsen!

HATTEN AF OG op med Dannebrog. Åge Hareide er nu ubesejret i 25 landskampe som dansk landstræner.

Selvfølgelig fordi nordmanden var smart nok til ikke at stå i spidsen for det danske vikarlandshold i Slovakiet, men alligevel. Imponerende sejrsrække og nærmest uhørt for et dansk landshold.

Jeg synes skam også, det er flot, men når jeg kigger ned over listen over de modstandere Danmark ikke har tabt til, så minder det sgu’ mere om Brian Nielsens rekordliste…

Og navne som Wales, Irland, Montenegro, Peru, Armenien og Kazakhstan er vel ikke just verdensklasse.

OK, Tysklands reserver, Frankrig med håndbremse og Kroatien er naturligvis også på listen, men jeg synes, vi er i Super-Brian-afdelingen. Og for at det ikke skal være løgn, så er Danmarks næste venskabskamp i oktober mod Luxembourg...

SAT PÅ SPIDSEN, så vil jeg i øvrigt også hellere se boksebamsen end det øjeblikkelige danske landshold…

De seneste 13 kampe har blot budt på 13 danske scoringer, otte uafgjorte hvor de fem af dem har været 0-0-kampe. Ikke ophidsende.

Hverken Martin Braithwaite eller Nicolai Jørgensen kom på tavlen mod Kosovo, men der manglede også tempo i den danske offensiv, mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen

Min holdning har ikke ændret sig siden de glade VM-dage i Rusland. Det danske landshold er røvkedeligt at se på og vi vinder kun kampe, når vi spiller primitivt og på omstillinger. Jeg savner noget X-faktor og noget individuel klasse – når man ser bort fra Christian Eriksen.

Kampen mod Kosovo var også en horribel langgaber, hvor man ikke så tre gode danske afleveringer i træk. Kampen blev tilmed spillet i et tempo, hvor mit oldboys-landshold også kunne være med!

NU SIDDER JEG jo ikke inde i hovedet på Åge Hareide, men jeg undrer mig alligevel over en del ting.

Eksempelvis, at både han og spillerne gjorde så meget ud af, at det jo var længe siden, de havde været samlet, og at de lige skulle finde hinanden igen.

OK. Hvorfor faen stiller han så ikke med idealopstillingen fra start? Schweiz ved sgu’ da godt, hvordan Danmark vil stille op, så hvis han ville skjule noget, så kan han godt glemme alt om det.

Var det for at spare spillere? Tjae, hverken Christian Eriksen eller Simon Kjær spillede i weekenden, så det holder heller ikke.

Nu ender det så med, at han mod Kosovo måtte sætte både Christian Eriksen og Simon Kjær ind på et hold, hvor det hele sejlede, for at rette op på skuden.

Christian Eriksen var et af få lyspunkter i landskampen mod Kosovo. Danskeren kom ind fra bænken og scorede på ny i den røde trøje. Foto: Lars Poulsen

DET ER DA bare at give lorten videre.

Og det med ikke at have været samlet var åbenbart ikke noget problem for Frankrig, Holland, England og Belgien, der vandt deres kampe med samlet 16-2!

Nu venter Schweiz i den noget vigtigere EM-kamp på tirsdag – og med en noget stærkere besætning fra start.

Der er tre ting, der skurer i min øjne, når jeg ser landsholdet.

Vores back. Jeg bliver aldrig fan af en højrebenet venstre back, og det ødelagde også mod Kosovo mange muligheder for indlæg. Brug nu Jonas Knudsen på venstre, og så skal Peter Ankersen spille på højre efter Dalsgaards håbløse indsats. Det skal ha’ konsekvenser at levere så elendigt.



Angrebet. Nicolai Jørgensen er slet ikke i form til at spille som eneangriber, men savner noget støtte. Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite bliver formentlig valget på kanterne mod Schweiz og de skal sørge for at komme med i feltet.



Driblinger: Med Pione Sisto ude og Jacob Bruun Larsen endnu alt for ufærdig, har vi ikke en eneste på holdet, der kan sætte en mand eller to med et par driblinger. Det gør landsholdet alt for enstrenget.

Åge Hareide har ikke tabt en landskamp i ordinær tid, siden Danmark led nederlag til Montenego i 2016. Stig Tøfting anerkender resultaterne, men savner underholdning. Foto: Lars Poulsen

Beklager. Jeg ville gerne have armene helt i vejret og været helt euforisk omkring det danske landshold.

Spillerne kommer fra store klubber i Europa, men jeg er desværre langt fra begejstret for måden, Danmark spiller på, og det falder både tilbage på Hareide – og spillernes individuelle kvaliteter og formåen på den sidste tredjedel af banen, altså der hvor chancerne skal kreeres.

Kom nu! Talentet er der – få nu den gamle her til at smile lidt over landsholdet…

