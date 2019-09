Skråsikker Tøffe: Så få mål scorer Bendtner

FOR DE TO TOPHOLD kan man vel godt tillade sig at kalde denne superligarunde for en must-win-runde, for det er først næste søndag, det for alvor går løs: FC København mod FC Midtjylland i Parken!

Jeg går ud fra, at ingen af de to absolutte tophold kvajer sig i denne runde. FCM bør vinde i Lyngby, FCK bør rydde bordet i Hobro med eller formentlig uden Nicklas Bendtner. De to topmandskaber vil altså formentlig løbe på banen i Parken med et forspring, der minimum er på otte point ned til tredjepladsen, hvor AaB i øjeblikket befinder sig.

Måske er hullet endnu større efter denne runde. Det virkeligt interessante er, at med alle de ting, der sker i FCK lige nu, har FCM en oplagt chance for at slå et hul til FCK og udbygge forspringet, der lige nu er på et point. Tankevækkende.

DET ER VEL DE FÆRRESTE hold, der bare ryster det af sig, når de to bedste angribere bliver skadet. Det gælder også FCK. Det øjeblikkelige savn af Dame N’Doye og Jonas Wind er ikke sådan lige at komme over, og det er jo ikke fordi, at Sotiriou og Santos hidtil har præsenteret en form, der kan få ulvene til at ryste i bukserne – og Nicklas Bendtner er et kæmpe spørgsmålstegn.

FCK skal samtidig i gang med den europæiske kampagne, og det kan da blive sin sag, når Ståle Solbakken må stille uden to skarprettere, der til sammen har fået måltavlen til at blusse ni gange foreløbig i Superligaen. Faktisk har ingen af Ståles nye indkøb imponeret indtil nu.

Lorden og Damen i Avedøre. Spørgsmålet er hvem af de to, der først når at blive Superligaklar... Foto: Lars Poulsen

DEN ABSOLUTTE TOPKAMP vender jeg naturligvis tilbage til i min næste klumme. I dag vil jeg i stedet lægge hovedet på blokken og komme med seks spådomme for de næste seks runder. Så vidt, jeg husker, plejer jeg at ramme plet hver gang.

Næsten…

Her er mine seks påstande:

1: Når vi gør regnestykket op efter 14 runder, har Nicklas Bendtner scoret nul (0!) mål for FC København i Superligaen. Jeg har tidligere skrevet, at det kommer til at tage tid med Bendtner, og han så endnu mere rusten ud end frygtet i reserveholdskampen og til skudtræningen i FCK for nylig.

Lucas Andersen er brandvarm og bør drøne direkte ind på landsholdet næste gang. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

2: Når vi rammer november, har Lucas Andersen været udtaget til landsholdet – og samtidig været involveret i 14 mål for AaB. Han har foreløbig i otte kampe leveret fem scoringer og tre assister, så det er en voldsom melding fra min side. Det kan man da kalde et frisk bud, ikke?

FCM har lige slået Brøndby, og Brian Priske kan smile skævt. Ulvene fra heden kan også snart slå et lille hul til mestrene fra København. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

3: FC Midtjylland ligger nummer ét i ligaen efter runde 14! Det er mit bud på trods af, at FCM skal spille topkamp i Parken, men ellers har ulvene ikke noget voldsomt program. FCK skal derimod i runde 12 et smut til derby i Brøndby!

4: Superligaen får sin første trænerfyring! Og hvem kan det så blive? Ja, hvis Silkeborg ikke får en sejr i de næste seks runder, så må Kent Nielsen være i farezonen, og John Lammers sidder nok også på gløder i Esbjerg, hvis vestjyderne ikke snart kommer i gang.

Der er meget på spil i en sæson med tre nedrykker, og vi kender jo alle mekanismerne. Bo Henriksen kan også komme i problemer, hvis Horsens taber seks i streg. Jeg vil godt lige sige, at jeg ikke sidder og HÅBER, jeg får ret. Det er faktisk den profeti, jeg har mindst lyst til at se gå i opfyldelse.

Kent Nielsen er vel sammen med John Lammers en af de to trænere, der sidder tættest på gløderne lige nu. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

5: Silkeborg er stadig uden sejr i ligaen om seks runder! Jeg kan simpelt hen ikke se, hvor sejrene skal komme fra, når de rødblusede fra Silkeborg skal score mindst to gange pr. kamp blot for at få uafgjort. De har Plaffeministeren, men der skal altså noget til, når et hold skal score tre og nogle gange fire gange for at vinde en kamp. De lukker alt for mange kasser ind.

6: SønderjyskE ligger i top seks efter 14 runder. Det lyder måske lidt fesent, når de nu kun har ét point op lige nu, men spørg lige dig selv, hvem af de seks i toppen, de skal bytte plads med? Og husk, at de mod AGF og OB har spillet helt forfærdeligt røvkedeligt. Men jeg ved, jeg får ret!

Vi kigger på pletskud og forbiere, når vi kommer til min klumme søndag 3. november!

Tøffes spåkugle - dagens kampe:

SØNDAG KL. 12.00

AGF – AaB

Formstærke AGF møder op med tre suppe-sejre i rap og nul scoringer imod sig i fire kampe. AaB fik en stor skalp mod FCK, og jeg tror ikke, AGF kan holde Lucas Andersen fra at score.

Mit bud: 2-2

Underholdning:





SØNDAG KL. 14.00

Esbjerg – Randers FC

Fire scoringer! Esbjerg er presset til at få offensiven til at fungere, og det vil Randers straffe ved at slå til på omstillinger – og hente den første sejr i Esbjerg i knap fire år.

Mit bud: 0-2

Underholdning:





SØNDAG KL. 14.00

Lyngby – FC Midtjylland

Jeg tror fuldt og fast på et fysisk FC Midtjylland-mandskab, der vil sætte Lyngby eftertrykkeligt på plads.

Mit bud: 0-2

Underholdning:





SØNDAG KL. 16.00

Hobro – FC København

Jeg har fornemmelsen af, at vi kommer til at opleve en typisk FCK-indsats. En stille og rolig dag på kontoret, to kasser og tre point med hjem.

Mit bud: 0-2

Underholdning:





SØNDAG KL. 18.00

Brøndby – FC Nordsjælland

Brøndby har i over to år haft godt styr på FC Nordsjælland, men de skal sateme være vågne i bagkæden og tage teten med genpres og fuld hammer mod det hold, der er hurtigst og bedst i omstillinger.

Mit bud: 2-1

Underholdning: