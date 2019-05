Skuffer Tøfting: Brøndby-bomber skylder flaske vodka

JEG KAN VEL IKKE komme uden om det længere… Det er tid til at evaluere på mine tidligere forudsigelser om Superligaen og komme med fem friske skud fra hoften.

Et helt suverænt mesterskabsspil har givet FCK et helt suverænt mesterskab, hvor FCM er kørt fuldstændig bag om dansen.

Allerede her må jeg krybe til korset og erkende, at jeg forudsagde, FCM ville ligge nr. 1 nu… Der er i stedet 11 points forskel i FCK-favør. Det er sgu da en skævert, der er til at få øje på!

FCK kan med stor sandsynlighed lade sig hylde som dansk mester søndag eftermiddag. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Men FCK har været fantastiske, og i mine øjne er holdet mindst lige så godt som det i både 10/11 og i 16/17, hvor lige så suveræne mesterskaber blev vundet.

Hvis FCK slår Brøndby i eftermiddag, vil man have 82 point for 33 kampe. I begge de andre sæsoner hentede man 81 point i 33 kampe og samtidig vil det nuværende FCK-hold vil have en bedre målscore end de førnævnte hold.

MAN HAR ROBERT SKOV og Dame N’Doye, der er den mest scorende duo nogensinde i Superligaen, og for det ikke skal være løgn, så kan Skov hente Ebbe Sands målrekord, hvis Silkeborg-knægten hakker to ind mod BIF.

Robert Skov er allerede historisk i FCK efter sin flotte sæson. Måske snupper han Ebbe Sands scoringsrekord også. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Så kan det godt være, man tidligere havde Jesper Grønkjær, men nu har man Viktor Fischer og alle tallene på sin side. Tillykke til det mest suveræne FCK-hold i historien, hvis de slår Brøndby. Og det gør de…

Dermed tilbage til et kig på mine forudsigelser. For det var ikke kun guldkampen, jeg ramte ved siden af. Esbjerg har taget røven på mig, og jeg har erkendt mine synder i min forrige klumme. Men jeg fik alligevel sneget ind, at Esbjerg ville tabe i Brøndby…

Jeg lægger mig nu fladt ned og indrømmer min ugerning. John Lammers og Esbjerg har omvendt mig. Læs mere om det i mine nye forudsigelser…

Hvis jeg skal runde min sidste forbier, så skylder Kamil Wilczek mig en flaske polsk vodka. Brøndby-angriberens uskarphed er det eneste, der gør, at jeg ikke fik ret, da jeg forudsagde, at hele fire spillere ville være på mindst 20 mål nu.

WILCZEK HAVDE inden mesterskabsspillet hamret 18 mål ind i 23 kampe, og han lavede altså ni mål i ni kampe sidste mesterskabsspil. Med andre ord havde jeg ikke forestillet mig, han ville brænde chancer på stribe og stå med nul scoringer i seks kampe. Vi skal knap to år tilbage i historiebøgerne for at finde en tilsvarende måltørke for polakken…

Målnæsen har svigtet for Kamil Wilczek, og det blev dyrt for Tøffe. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Stig Tøfting kommer med nye forudsigelser. Foto: Olivia Loftlund

Nå, der var også succeshistorier. Jeg forudsagde, at Brøndby og FC Midtjylland ville stå i pokalfinalen st. Bededag. Tjek.

Derudover forudsagde jeg nedrykningspuljerne. Her sad pulje 1 lige i skabet, mens jeg desværre fik byttet rundt på Vendsyssel og Hobro i pulje 2. Hobro havde alle muligheder for at gøre mig ære, men det blev dyrt, at man ikke formåede at slå hverken AaB eller Randers i begge indbyrdes opgør.

Således opmuntret er jeg klar til at forudsige, hvordan sæsonen ender. Jeg er stadig ikke nogen fedtspiller, så selv om der har været nogle forbiere, satser jeg ikke på det sikre. Selvtilliden? Den er også i top. Jeg tror sgu, jeg går på sommerferie med fuldt hus.

Jeg forudser, at:

1. Esbjerg snupper bronzen. Ja, jeg har lært af mine tidligere fejl. Det er vel ikke forbudt. Jeg falder stadig ikke på halen over deres spil, men de er bundsolide, og det giver flere point, end jeg havde regnet med. Fordi jeg er en gambler, forudsiger jeg hele top-seks for jer, når jeg er i gang:

1. FCK

2. FCM

3. EfB

4. BIF

5. OB

6. FCN

Tøffe har lært lektien. Spil aldrig imod Esbjerg. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

2. FC Nordsjælland står stadig med nul sejre i mesterskabsspillet, når sæsonen slutter. Det vil sige, nordsjællænderne går ind til næste sæson med en ny cheftræner, der ikke har vundet i 10 forsøg! Av, Flemming Pedersen.

Det er op ad bakke for Flemming Pedersen i Farum. Foto: Jens Dresling

3. AGF slutter som nummer syv og skal dermed i playoff om Europa League. Finalen om Europa-billetterne bliver i øvrigt noget af et brag! Hvis tingene går, som jeg tror, er det nemlig Brøndby, der tager imod AGF i den afgørende kamp.

Opturen fortsætter for AGF, der ender som nummer syv og kan se frem til et brag mod Brøndby. Foto: Ernst van Norde

4. Vendsyssel klarer frisag. Det ligger ikke i kortene, at Bo Henriksen får vendt tingene på en tallerken i Horsens. Otte nederlag og to uafgjorte i de seneste ti kampe, hvor man har scoret tre mål! Vendsyssel har derimod vist sig solide og har i Kamara, Thorsteinsson og Konaté individualisterne til at slå de gule.

Vendsyssel og Francisco Junior kan ånde lettet op. De klarer sig forbi Horsens og overlever i Superligaen. Foto: Claus Bjoern Larsen/Ritzau Scanpix 2019

5. Vejle rykker direkte ud af Superligaen. Her er jeg virkelig splittet, men jeg synes, Hobros formpil peger en anelse op, mens Vejles gør det modsatte. Derudover må Vejle undvære Allan Sousa, mens Hobro har fået gang i Kirkevold, der har scoret fem mål i de seneste seks kampe

Allan Sousa på tribunen... Det tipper favoritværdigheden over til Hobro i nedrykningsbraget. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Man kan sige, Vejle fandt formen lige en tand for tidligt, og derfor har jeg Hobro som 51/49-favorit. Det er dog så tæt, at det hele kan svinge, hvis Hobro må undvære karantænetruede Jonas Damborg i den afgørende kamp. Men jeg satser og holder på, at Vejle rykker ned efter et tæt drama.

Tøffes spåkugle – dagens kampe:

Søndag kl. 12.00

AaB – AGF

Jysk klassiker med masser på spil. AaB har haft svært ved at skabe kampene på hjemmebane, mens AGF har fået tur i den både offensivt og defensivt. Patrick Mortensen kan gøre forskellen, og i kontraspillet er Bundu og Sana begyndt at vise muskler.

Mit bud: 1-2

Underholdning:

Søndag kl. 14.00

SønderjyskE – Randers

Det lugter af få mål, og jeg tror, Randers vil være tilfredse med at rejse fra Haderslev med muligheden for at afgøre det hjemme. SønderjyskE er markant bedre hjemme end ude, og derfor tror jeg på en smal hjemmesejr.

Mit bud: 1-0

Underholdning:

Søndag kl. 16.00

FC København – Brøndby

FCK er topmotiveret til at hente mesterskabet hjemme i et fyldt Parken mod ærkerivalen. FCK scorer mange mål, lukker få ind, og samtidig er Brøndby så småt begyndt at have pokalfinalen i baghovedet. Dette Brøndby-hold SKAL være tilfreds med at slippe fra Parken med skindet på snuden.

Mit bud: 3-0

Underholdning:

Søndag kl. 18.00

OB – FC Midtjylland

Midtjyderne rejste sig i Farum, og det er trods alt stadig for tidligt at stille med reserverne, når pokalfinalen først spilles 17. maj. OB har været mesterskabsspillets skuffelse, og derfor tror jeg på FCM, der har vundet otte af de seneste ti kampe mod OB.

Mit bud: 0-2

Underholdning:

