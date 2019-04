Skuffet Tøffe: - Det kommer ikke til at ske

Håbet om en spændende afslutning på Superligaens guld-duel led et definitivt knæk i Parken, mener Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting. Han stiller spørgsmålstegn ved Kenneth Andersen som træner for ulvene på den lange bane

DET VAR DRENGE mod mænd, da FCK tværede FCM ud af Parken. Der var så meget forskel på den power, de to hold kom med, og forskellen kan skæres helt ud i pap ved at sænke luppen over to spillere: Dame N’Doye og Paul Onuachu.

Hvor den 34-årige FCK’er knoklede som en sulten hest og virkelig var en håndfuld for Erik Sviatchenko, så lå den ti år yngre FCM-angriber næsten mere ned, end han stod op – og de bolde, der blev kylet op i luften i retning af ham, jamen… Der havde Denis Vavro forholdsvis godt fat for nu at sige det mildt.

Hvis FCM virkelig tror, de kan skyde ham af til Premier League og score 70-80 mio. kroner, så kan jeg bare sige: Glem det! Han er ikke mobil nok, ikke stærk nok og målt på teknik blev hans mangler fuldstændig udstillet i Parken. Er han overhovedet i god nok form?

JEG MÅ SIGE, at jeg inden slutspillet var positiv i forhold til midtjydernes muligheder for igen at jagte guldet i hus, men deres selvopfattelse MÅ have fået et knæk oven på den omgang i København, selv om de nøgne stats ikke fortæller, at de blev sablet ned. 51/49 i boldbesiddelse,

11-9 i skud og den eneste, der stak lidt ud, var hjørnespark med 9-2 i FCK’s favør. Dertil kan siges, at FCM havde deres chancer efter lange indkast.

Men skarpheden mangler. I dén grad! Jeg er skuffet over så pauver en indsats i så vigtig en kamp.

FCM HAR STADIG patroner i hylstret, og HVIS løverne snubler i Farum, og HVIS ulvene kan vinde det indbyrdes opgør, og HVIS eksempelvis Brøndby kan stjæle noget i Parken, så er alt jo altid muligt i fodbold. Danmark kan spille 3-3 i Schweiz, og Thomas Gravesen KAN slå mig i padel tennis.

Men det kommer ikke til at ske, og spørger folk mig, om jeg tror på guld til FCM i denne sæson, så er svaret helt enkelt og hurtigt: NEJ!

GULDET GÅR TIL hovedstaden. Mit håb om en spændende afslutning på ligaen led et definitivt knæk i Parken. Jeg blev overrasket men må også konstatere, at FCM slet ikke er i samme gear som i efteråret.

Spørgsmålet er, om Midtjylland ikke skal ud at hente en træner, der er stærkere end det, man ser lige nu. Når det går godt, er alt jo godt, men det er først, når udfordringerne tårner sig op internt og eksternt, man får vished for, hvad chefen egentlig kan.

FC Midtjylland har med omhu valgt en trofast klubmand i Kenneth Andersen, som jeg kender fra DBU’s trænerkurser. De ville have en fra egne rækker, og med to erfarne assistenter i Kristian Bach Bak og Brian Priske, er det i hvert fald ikke mangel på praktisk erfaring ude på bænken.

MEN JEG VED ALTSÅ IKKE, om det er det helt rigtige for dem på sigt. Indsatsen i Parken fik mine alarmklokker til at blinke, for her mødte de en flok mandfolk, der gik på arbejde, smøgede ærmerne op og tog fat.

Så dur det ikke, at folk som Joel Andersen var meget lette på tå, at Jakob Poulsen vel spillede sæsonens ringeste kamp - og så forstår jeg altså ikke det Evander-cirkus, hvor den hele tiden skal have med hæl og tå.

DE HAR STADIG chancen, men de er ved at løbe tør for ammunition. Nu kommer Brøndby, der ikke har det specielt dårligt med MCH Arena, hvor FCM endnu ikke har tabt i denne sæson. 12-3-0 er tydelig tale, og jeg glæder mig til en vild duel på heden, hvor vi får svaret på, om der er bid i tænderne – eller ulvene definitivt bliver skamskudt.

