Skuffet Tøffe: - Han skulle have været til EM!

Stig Tøfting er skuffet over, at Jens Jønsson misser EM. Zanka havde Tøffe regnet med i den endelige trup

Mens de fleste Superliga-spillere tager på velfortjent sommerferie, holder jeg formen ved lige som ekspert og kommentator til EM-slutrunden.

Den første virkelig store eksamen for Danmark, der har buldret afsted siden Kasper Hjulmand overtog roret. Det er blevet til otte sejre, en uafgjort mod England og to nederlag mod Belgien. Jeg synes, vi kan tillade os at have høje forventninger til Danmark denne sommer!

Det afspejlede sig også i den trup, som Kasper Hjulmand udtog tirsdag aften. 26 spillere på et højt, højt niveau med kun et par overraskelser.

Kasper Hjulmand har valgt sine 26 spillere til Em. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Jeg forstår diskussionen om særligt Mathias ’Zanka’ Jørgensen og Anders Christiansen. Personligt havde jeg forventet at se Henrik Dalsgaard, Lasse Schøne og Jens Jønsson i truppen. Men det er det fede ved landsholdsfodbold. Vi er sgu fem mio. landstrænere med hver vores mening!

Det er nu engang Kasper Hjulmand, der har lagt hovedet på blokken og udvalgt 26 navne. Det er også ham, der må tage tæskene, hvis det går galt!

Jeg køber landstræneres argumenter om relationer i truppen. Der er selvfølgelig flest fodboldfans i Danmark, der har en holdning til ’Zankas’ udtagelse. Men efter hans præstationer mod Brøndby og FC Midtjylland, så er jeg ikke overrasket, og jeg havde ham selv som bobler. Han har bevist sit topniveau!

Zanka har flere gange bevist sig på det øverste niveau - og har haft en markant formopgang. Foto: Jens Dresling

Det giver god mening at tage Zanka med i stedet for Scholz, Maxsø, Sviatchenko og hvad de ellers hedder. Zanka kender sin rolle og har vist, at han kan præstere på de store scener. Og så peger formpilen opad.

Den egentlige kanin i hatten var for mig Anders Christiansen. Men igen, jeg køber Kasper Hjulmands argumenter om, at han gerne vil have spillere, der kan lidt af hvert. Det kan Malmø-AC, og det er nok derfor, Jens Jønsson blev valgt fra.

Jeg er skuffet over, Jønsson ikke var blandt de udvalgte, især da man udvidede trupstørrelsen og med tanke på, han er Hjulmand og Wieghorsts opfindelse på landsholdet.

Han kan noget som oprydder på den defensive midtbane, som de andre ikke kan. Derudover spiller han fast i den spanske La Liga. Jønsson falder på, at han kun for alvor kan dække én position.

Jens Jønsson har grund til at være skuffet over at måtte se EM fra sofaen. Foto: Jens Dresling

Lasse Schøne kan også berettiget være skuffet, men alderen har talt imod ham. Som Hjulmand sagde tirsdag, så havde Schøne været et sikkert kort, hvis slutrunden var blevet afholdt sidste sommer.

Det er et kæmpe sundhedstegn og et luksusproblem, at Danmark har været nødt til at udelade så dygtige spillere. Det barsler for kvalitet af de 26, vi sender afsted.

Vi har en trup med spillere fra de bedste ligaer og nogle af de største hold i Europa. Med lidt tur i den, så kan det gå hen og blive en rigtig sjov sommer i Danmark.

Brøndby-fansene har i hvert fald vist, at man selvfølgelig godt må afholde en kæmpe fest, hvis man har opnået noget, der ikke er sket i 16 år. Det er trods alt 29 år siden, Danmark blev Europamester…

