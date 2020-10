Ståle var ikke en af de mest sympatiske trænere

Stig Tøfting havde regnet med, at Ståle Solbakken ville bliver fyret - om et år...

DET ER VILDT NOK. Landsholdet spiller netop nu den ene kamp efter den anden, men det er Ståle Solbakken, der fylder mest!

Bare rolig. Jeg skal nok vende tilbage til landsholdet længere nede, for jeg er ikke helt tilfreds. Men her og nu vil jeg altså godt lige sende en hilsen til nordmanden, for jeg synes, det er ærgerligt, han fra den ene dag til den anden er pist væk.

Ståle har været en gave til dansk fodbold, han har givet så meget ud over resultaterne – ikke mindst når vi snakker spydigheder rettet mod FC Midtjylland, Thomas Thomasberg og medierne…

JEG MÅ OGSÅ blankt erkende, at jeg ikke var i nærheden at af se den komme. Jeg troede, han havde længere snor.

Jeg skrev for nylig i min klumme, at hvis FCK ikke kommer ud i Europa og heller ikke vinder mesterskabet til sommer, så vil en sæsonstart magen til denne kunne koste jobbet.

I 2021…

Vi taler altså om den mest vindende træner i dansk klubfodbold, der på 13 sæsoner har hentet otte guldmedaljer, tre sølv og en bronze, han har vundet fire af seks pokalfinaler og kvalificeret FCK til 11 europæiske gruppespil.

Det er ikke mere end to måneder siden, FCK spillede Europa League-kvartfinale mod United…

Men Rijeka gjorde naturligvis ondt. Det var håbløst. Sportsligt og økonomisk. Og starten på Superligaen var mildest talt elendig.

FCK slog FCN sidst i Parken - Ståle Solbakken blev fyret i lørdags. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

STÅLE SOLBAKKEN HAR sikkert været en mundfuld for en del og i den grad delt vandene, og der skal nok være dem, der siger, ’det var godt, vi slap af med ham’. Det er jo nemt at save ham ned her bagefter.

Men jeg hopper ikke med i det hylekor, for det har været fantastisk at have ham i dansk fodbold, og jeg havde håbet, han ville få en bedre exit.

Man kan ikke påstå, han har været en af de mest sympatiske trænere, for det var han ikke. Tværtimod. Han har tit afbrudt folk uden at lade dem tale færdig, og han har smidt mikrofonen og er skredet ud af studiet uden varsel.

Han var pisseligeglad, og det bliver han ramt lige i rumpetten af, når det begynder at gå dårligt. Men han har altså også stillet op hver gang, det har været nødvendigt, og han har til dels også lagt sig fladt ned, når det er gået skidt.

Der er ikke nogen, der skal have ondt af Ståle Solbakken. Det her er ’name of the game’. Han var den længst siddende træner i Superligaen, nu er det pudsigt nok David Nielsen, og det er da ret tankevækkende, at det er ham, FCK kunne finde på at vælge.

Sådan ser han ud: Bo Rygaard, formand for Parken Sport & Entertainment. Foto: Olafur Steiner Gestsson/Ritzau Scanpix

JEG VED, AT VI på TV3 Sport og andre medier forgæves har forsøgt at få Bo Rygaard til at stille op og forholde sig til FCK’s sportslige krise og Ståles situation. Det ville han ikke.

Lørdag formiddag havde han så lige et hul i kalenderen…

Timingen er jo besynderlig. Ståle har lige lukket transfervinduet, hentet Peter Ankersen og Zanka hjem til en trup med 10 forsvarsspillere plus Andreas Bjelland i det, der er dansk fodbolds dyreste pensionsordning – og klubben har ingen afløsere parat til et eneste af Ståles to topjob i klubben!

Har Ståle overvurderet sin egen position?

Når Bo Rygaard har behov for at understrege, at ingen står over klubben, så tolker jeg det sådan, at bestyrelsen har villet justere på Ståles magt – og han har sagt: Så må I fyre mig!

Det gjorde de så.

Bo Rygaard siger, de har god tid. Har de det?

Ingen ved, hvad der helt præcist foregår på dette billede, men såvel Stig Tøfting som Kasper Hjulmand er i hvert fald til stede ved Smukbold på festivalen i Skanderborg i 2019, ik' å'. Foto: Aleksander Klug/Ritzau Scanpix

LANDSHOLDET ER BLEVET klart bedre at se på under Kasper Hjulmand, men der er stadig udfordringer:

- Problemerne med kanterne er ikke løst. Hverken Martin Braithwaite eller Yussuf Poulsen har deres styrker på de positioner i dét system. Begge har scoret flittigt i Spanien og Tyskland – når de spiller frontangribere!

- Kasper Dolberg er farlig som en våd lynkineser, når han spiller ene mand i front. Hvis han skal lykkes, skal vi spille med to angribere, vi har ikke en mand, der kan ligge alene på toppen som Lukaku eller Kane.

- Robert Skov er ikke en venstre back. Han skal bruges der, hvor han er bedst – jeg så ham helst på en højrekant, hvor han kan gå ind og fyre sit giftige venstreben af.

