Stig Tøfting: De lukker ikke hullet til FCK

Superligaen er tilbage, og jeg har sat mig for at åbne sæsonen med en utaknemmelig og meget svær opgave.

Jeg vil bruge disse spalter på at forudsige, hvordan det hele slutter om et lille års tid.

Der er alle mulige ubekendte endnu. Den største er, at der stadig er to transfervinduer tilbage, før vi finder ud af, om mine forudsigelser holder stik – eller om I måske får lejlighed til at give mig endnu en sviner…

Derudover betyder det meget, hvem der når langt i Europa, og hvem der falder tidligt fra. Brøndby ’risikerer’ eksempelvis at spille 16 kampe på syv uger og tre dage, hvis de når Europa League-playoff.

Men jeg har sgu aldrig sagt nej til en sjov udfordring og lur mig, om jeg ikke rammer rigtigt som sædvanligt…

Min slutstilling 1. FC København

2. FC Midtjylland

3. OB

4. Brøndby IF

5. AGF

6. Randers FC

7. SønderjyskE

8. Lyngby BK

9. AaB

10. Esbjerg fB

11. FC Nordsjælland

12. AC Horsens

13. Silkeborg IF

14. Hobro IK

Lyngby bliver sæsonens artige overraskelse, mener Stig Tøfting. Foto: Jens Dresling

FCK er favorit til at genvinde guldet qua deres transfervindue indtil nu. Købet af Victor Nelsson gør, at Vavro-salget sagtens kan overleves, og med indkøbet af Bartolec er FCK dækket godt ind, når Ankersen smutter.

Endelig giver Ståles nye yndling, Jens Stage, dybde på midten, mens Grytebust lukker hullet efter Joronen. Ind med Casper Højer på venstre back, så er der høj klasse på samtlige positioner.

Favoritter til at gentage kunststykket. Foto: Lars Poulsen

I modsætning til FCK, så er der flere ubekendte hos FC Midtjylland. Deres trup er hovedrystende bred, hvilket giver et hav af muligheder, men kan Sory Kaba løfte arven efter Onuachu, når han som forventet bliver solgt? Er Paulinho en ny Dal Hende? Kan Jakob Poulsen genfinde sit vanligt høje niveau, eller kommer han til at tilbringe hovedparten af tiden på bænken som i premieren mod Esbjerg?

Spørgsmål er der nok af. Hullet til FCK er i hvert fald ikke synligt blevet lukket i sommerpausen.

Kan Jakob Poulsen løfte sit niveau??? Foto: Lars Poulsen

OB bliver en af sæsonens overraskelser. Fynboerne er klar til at tage næste step, og de mener det så seriøst, at de ikke lader Tverskov smutte til Brøndby. Det er en homogen trup med en fremragende træner, og hvis Sander Svendsen viser sig at være en goalgetter, ser det mere end fornuftigt ud.

Eneste spørgsmål er Oliver Christensen i buret. Jeg kan faktisk pisse godt lide hans attitude, og han virker til at have mentaliteten til at slå igennem. Men det er godt nok store handsker, den 20-årige keeper skal fylde ud.

Sidste hold i top-seks, jeg for alvor vil kaste ord efter, er AGF. Bare rolig, Brøndby-fans, jeg skal nok tage jeres klub under kærlig behandling snarest…

Jeg tror, David Nielsen endelig indfrier forventningerne hos mine gamle venner i Aarhus. Jeg er bekymret for Whalley i målet, men til gengæld har jeg stor tillid til den backkæde, der skal beskytte ham.

David Nielsen og Peter Christiansen kan glæde sig til mesterskabsspillet. Foto: Gregers Tycho

Jon Thorsteinsson og Nicolai Poulsen er to fornuftige indkøb, og sidstnævnte giver ekstra god mening nu, hvor Stage har pakket sydfrugterne. Helenius er en lottokupon. Han kan ramme et niveau, hvor han klasker 15 mål ind, men de seneste sæsoner har ikke peget i den retning…

I det brede midterfelt bliver det en tæt kamp om top-seks. Jeg tror, Randers presser sig foran Sønderjyske, mens AaB og Esbjerg ikke når gennem nåleøjet.

Selv om jeg ikke er voldsomt imponeret over hverken nord- eller vestjyderne, så er de en tand bedre end de mandskaber, der for alvor kommer i vanskeligheder.

Inden jeg tager hul på bundstriden, løfter jeg sløret for sæsonens overraskelse: Lyngby. Kig på deres trup. Det ligner et solidt Superliga-mandskab, og de imponerede mig i kampene mod Vendsyssel.

Oprykkerne Lyngby er et solidt Superliga-mandskab. Foto: Jens Dresling

Dertil har Lyngby byttet Jeppe Kjær (10 mål) ud med Emil Nielsen (20 mål) og tilføjet André Riel, der virkelig har noget at bevise på øverste hylde. Det er spændende, og jeg er sikker på, Lyngby ikke bliver en del af det vilde nedrykningsræs.

Det gør FC Nordsjælland til gengæld. Brandudsalget MÅ få konsekvenser. Tre ud af fire i bagkæden er væk, og i forvejen lukkede man rigeligt mål ind. I offensiven siger man farvel til 22 scoringer og fire assist med Skov Olsens forventelige exit. Det er halvdelen af FCN’s mål sidste sæson.

Mange profilsalg gør bringer FCN i fedtefadet. Foto: Lars Poulsen

Derfor ligner det en drabelig playoff-duel mod AC Horsens.

AC Horsens truppen er ellers ikke så ramponeret som ved de seneste tre Superliga-opstarter. Selv om de reddede sig mod Vendsyssel, er det svært at glemme det elendige forår. Det er ikke en styrket trup, og man mangler de folk, der kan gøre forskellen i begge felter.

De to direkte nedrykkere bliver Silkeborg og Hobro. Selv om jeg har stor tiltro til Kent Nielsen, der om ti kampe bliver den SL-træner med flest kampe under bæltet, så er Silkeborgs materiale simpelthen ikke til overlevelse.

Det er den samme sang i Silkeborg år efter år. De er ekstremt passive på transfermarkedet, og man gør ikke nok for at forblive en del af det fine selskab. Det er sgu ikke så sært, at de er et af dansk fodbolds elevatorhold.

Peter Sørensen skal skabe mirakler i Hobro. Foto: Claus Bonnerup

I Hobro ser det sort ud for Peter Sørensen og co. Hvis Pål Kirkevold igen scorer 22 mål, så er det selvfølgelig nok, men sidste sæson gav ikke indikationer på, han rammer det niveau igen, og er han overhovedet i klubben, når transfervinduet smækker i?

Hobro risikerer også at miste Babayan og Sabbi, og hvis de får transferkroner, skal disse bruges på at lukke huller efter profilsalg. Det vil kræve en større mirakelredning, hvis himmerlændingene skal blive oppe.

Tøffes spåkugle – dagens kampe:

Søndag kl. 12.00

Sønderjyske – Randers

Det bliver tæt. Både i dag og i den endelige stilling. Randers har haft større udskiftning på nøglepositionerne, og derfor tror jeg denne runde på SønderjyskE, der er blevet forstærket af Glens gamle FCM-drenge.

Mit bud: 1-0

Underholdning:

Søndag kl. 14.00

Lyngby – AaB

Euforien fortsætter i Lyngby, og oprykkerne vinder på glæden og gejsten fra seneste sæson. AaB fik kun én sejr i de sidste otte kampe i foråret. Jeg kan ikke se, de sår skulle være helet hen over sommer.

Mit bud: 1-0

Underholdning:

Søndag kl. 14.00

AC Horsens – FC Nordsjælland

Det er to af de hold med de mindste fanbaser, der mødes. Det bliver ikke noget festfyrværkeri. Det bliver dog interessant at se, hvordan to så forskellige spillestile gør sig mod hinanden. Det er sjovt nok de to hold, jeg tipper til at mødes i nedrykningsplayoff senere på sæsonen.

Mit bud: 0-0

Underholdning:

Søndag kl. 16.00

OB – FC København

Rundens brag rent fodboldmæssigt. OB er parat til at tage næste skridt, og det er et godt tidspunkt for fynboerne at møde FCK, der stiller med et usammenspillet forsvar. Jeg tror på FCK som mester, men har OB som favoritter i dag.

Mit bud: 1-0

Underholdning:

Søndag kl. 18.00

Brøndby – Silkeborg

Rundens mest interessante kamp spilles til gengæld i Brøndby, hvor værterne er løbet med al opmærksomheden uden for banen. Alt er nyt på Vestegnen - træner, assistent, fodbolddirektør og adm. direktør. Hvor står Cirkus Brøndby i Superligaen? Jeg tror dog, de følger op på EL-sejren over de middelmådige finner, når Silkeborg kommer på besøg.

Mit bud: 2-0

Underholdning:

