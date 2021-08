Stig Tøfting: Træd i karakter, Thorup!

Jess Thorup er for rar, nobel og høflig til FCK. Derfor må FCK-chefen træde i karakter for at blive en succes, mener Stig Tøfting

Der er gang i den i dansk fodbold, og jeg har haft nok emner at vælge imellem til denne uges klumme!

Peter Hyballa har sat Esbjerg på den anden ende, AGF leverede den største fadæse i dansk klubfodbolds europæiske historie, FC Midtjylland satte to unge gutter ind, som brændte banen af og var stærkt medvirkende til at Celtic blev ekspederet ud af Champions League og Brøndby er i fuld sving med at tage afsked med hele sit mesterskabsmandskab…

Men jeg vælger denne uge at slå ned på FC København og særligt cheftræner Jess Thorup.

Der er ingen tvivl om, at Thorup er nobel, flik og høflig i medierne. Men det kommer man ikke særlig langt med i Danmarks med afstand største fodboldklub.

I FCK hylder man handlekraft og slagkraft - og det må hellere end gerne krydres med en knivspids arrogance.

Jeg savner stadig den vildskab, som Jess Thorup tilsyneladende ikke besidder. Men nu må du sgu træde i karakter, Thorup!

Vis nu noget vildskab! Foto: Jens Dresling

Min klare opfordring kommer oven på det interview, som FCK-træneren gav til Canal 9 efter nullerten mod Silkeborg.

I min verden bliver Jess Thorup direkte ydmyget, da han bliver bedt om at stille sig op og lytte et klip igennem, hvor nogle FCK-fans tilsyneladende synger, at de vil have Ståle Solbakken tilbage.

Når jeg skriver tilsyneladende, så er det fordi, at det var svært at høre, hvad fansene sang, hvis ikke man vidste, hvad man skulle lytte efter. Thorup kunne heller ikke høre det, men han svarede da pænt og høfligt, at fansene må synge, hvad de har lyst til.

Lad mig slå helt fast. Det er fair nok at forholde Thorup til, at FCK-fansene er utilfredse med spillet og ønsker Ståle tilbage. Men måden at gøre det på, var ubehøvlet i min bog.

Måske var det for at fremprovokere en reaktion. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg var nok hoppet i med begge ben og havde givet igen i knap så venlige vendinger. Men sådan er det ikke med Thorup…

Og så findes der de personer, der vil argumentere for, at det var ganske fint, at han bevarede fatningen og svarede høfligt og pænt. Jeg tvivler på, at en type som David Nielsen bare havde klappet hælene sammen og svaret stille og roligt… Ståle Solbakken havde flået mikrofonen af som sædvanlig og var smuttet hjem…

Ståle Solbakken havde nok lavet sit signatur-træk og forladt studiet før tid. Foto: Jens Dresling

Min pointe er, at høfligt og pænt IKKE rimer på FCK, når man bliver udstillet på den måde.

Jeg har også selv været efter Jess Thorup tidligere, fordi jeg synes, han har været uklar og uambitiøs i sine udmeldinger. Jeg bryder mig bestemt heller ikke om, at han stadig kan være ’overrasket over, at FCK ikke er længere fremme, end de er nu’.

Kom nu ind i kampen! Du havde 27 kampe sidste sæson og er altså noget længere fremme end f.eks. FC Midtjylland med Bo Henriksen, der har sagt eller skal sige farvel til fire stamspillere.

Det er lidt den samme historie og undskyldning, som da han skød sig selv i foden med, at man i FCK skulle forberede sig på en mellemsæson. Den går bare ikke, og det er den småklubsmentalitet, der får mig til at tvivle på, om Thorup og FCK er det rigtige match!

Se på de økonomiske muskler, klubben har og den trup, der er sammensat allerede. 17.000 fans har købt sæsonkort. Det er en kæmpeklub, han står i spidsen for. Jeg kan ikke få øje på, hvorfor guldet ikke skal høvles til hovedstaden, når sæsonen er spillet færdig. Det ligger lige til højrebenet.

Jess Thorup er en meget rar mand, men nu er det på tide at droppe undskyldningerne og træde i karakter. Foto: Roman Kruchinin/Ritzau Scanpix

Det er derfor, jeg gerne vil se Thorup træde i karakter. Jeg er slet ikke i tvivl om, han er en dygtig træner, men det virker til, at han har været for ivrig efter at skylle en masse FCK-dna ud med badevandet. Det har ikke været nogen klog beslutning, og Peter ’PC’ Christiansen ser ud til at trække i den anden retning.

Det vigtigste er selvfølgelig, hvordan spillertruppen ser på Jess Thorup. Føler spillerne, at de har en stærk leder? Det er dem, der skal levere varen på banen. Altså cheftrænerens vare. Det er dem, der skal sørge for, at han ikke ligner en våd hundehvalp i pressen efter kampene.

I tilfældet med Viktor Fischer ser det ud til, at Thorup har udvist handlekraft. For mig ser det ud til, at det tidligt har været planen, at Fischer ikke skulle på holdet denne sæson. Og hvis Fischer bringer mere ballade end kvalitet, så er det fornuftigt at skibe ham afsted til Belgien. Men som tv-mand må jeg sige, at det ærgrer mig at miste den personlighed, som Fischer er!

Farvel til en underholdende Viktor Fischer. Foto: Lars Poulsen

Thorup og Fischer røg også i totterne på hinanden, da træneren udskiftede Fischer under U21-EM i 2015. Men det virker nu ikke til, at Thorup er en mand, der går og bærer nag. Det ligner en kalkuleret afvejning af, hvad der er bedst for truppen.

Så er vi ovre i noget af den slagkraft indadtil, som jeg efterlyser udadtil.

Nu har jeg selv ’bokset’ med Ståle Solbakken et par gange eller tre i tv-studiet, og jeg lægger også gerne øre til, hvis Jess Thorup har noget, han vil af med efter dagens kamp i Odense. Det vil næsten klæde Thorup at låne en side af nordmandens bog…

Læs analysen: Derfor skulle Viktor Fischer væk fra FCK (+)