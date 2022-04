Tøffe: - Du har en måned til at overbevise mig, David!

PÅ TV, i kommentatorboksen eller foran tastaturet er det ikke sådan, jeg ønsker noget dårligt for nogen, når jeg ytrer mig om fodbold, men mekanismerne i sporten er meget enkle. Træneren står for skud og risikerer at få sparket, hvis ikke han vinder fodboldkampe.

I de perioder, hvor det virkelig er gået dårligt for nogle af de andre klubber, har jeg heller ikke talt trænerfyringer. Jeg talte ikke for en fyring af Flemming Pedersen i FCN, da de var uden sejr i 13 kampe. Jeg har heller ikke talt om en fyring af Henrik Hansen og hans forgænger i SønderjyskE, Michael Boris. Jeg mener heller ikke, at Niels Frederiksen skal smides på porten i Brøndby, fordi holdet ikke har vundet eller scoret i fem kampe.

Nu kører David Nielsen på sin femte sæson i AGF - ovenikøbet som den træner med det højeste pointsnit i klubbens Superliga-historie med 1,49 - og så er han den længst siddende cheftræner blandt de nuværende i landets bedste række.

Når det så er sagt har en tredje- og fjerdeplads i Superligaen i henholdsvis 2020 og 2021 været David Nielsens største bedrifter, som kom efter to syvendepladser i hans første to sæsoner. Og i indeværende sæson har man langt fra levet op til klubbens målsætninger. Øjebliksbilledet er mildest talt skræmmende her i Smilets By, og statistikkerne taler sit tydelige sprog:

De har bolden mindst

De har færrest afleveringer

De har færrest succesfulde afleveringer

De har færrest afslutninger

De har færrest afslutninger indenfor rammen

De skaber færrest chancer

De laver færrest tacklinger

De laver flest frispark

Klummen fortsætter under billedet..

Patrick Mortensen har bøvlet med skarpheden i indeværende sæson. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

DET ER blot blevet til én sejr i de seneste 11 kampe, og man har ikke vundet i de seneste otte. Det kulminerede i mandags med et sent og fælt nederlag til bundproppen fra SønderjyskE, og statistikker og resultater taler for markante ændringer… Pilen peger naturligvis på træneren, men løsningen er ikke en fyring. I hvert fald ikke lige nu - for ingen står klar i kulissen til at overtage.

Men jeg mener heller ikke, at man IKKE skal fyre David Nielsen. Det skal de resterende seks kampe fortælle mig, og David har en måned til at overbevise mig, om han fortsat er den rette sherif på Fredensvang. Ingen AGF-træner i Superligaens historie har været så elsket af fansene, og sparket skal først sættes ind, når der ingen anden udvej er. Den nuværende stime kalder muligvis på et quickfix, hvis man vil nå den famøse syvendeplads, men det er ikke for at få et quickfix, man skal fyre David. Beslutningen skal træffes ud fra argumenter, der kan ændre noget på den lange bane.

NU SKAL han jo vise, at omklædningsrummet ikke er tabt, og spillerne skal vise, at de vil træneren, og der må jeg være ærlig at sige, at jeg ikke helt ved, hvordan det står til i AGF. Det vil de resterende seks kampe give en klar indikation af.

Man har virkelig prøvet at gøre alt, hvad man kunne for at forsøge at styrke teamet omkring David. Og hvad har man hentet ind her? Der er i hvert fald ikke noget, der peger på, at tilføjelserne i organisationen, trænerstaben og på banen har virket. Stig Inge Bjørnebye kom til i foråret 2021, og han ansatte senere Dave Reddington som ny assistent, ligesom norske Kenneth Dokken tilsluttede sig staben i januar, fordi han skulle tilføre nye, offensive tankegange og nye taktikker på dødbolde.

Klummen fortsætter under billedet..

AGF's træning på Fredensvang efter nederlaget til SønderjyskE. Foto: Ernst van Norde

Nordmanden skulle på træningslejren i Alicante sætte sit præg på det AGF-mandskab, der i løbet af efteråret blot havde snittet 0,88 mål pr. kamp med 15 mål i 17 opgør. Siden er det blevet til 12 mål i 9 kampe, og kigger vi på regnestykket, er det kun marginalt bedre med et nuværende snit på 1,33 pr. kamp, hvilket godt og vel svarer til en forbedring på et halvt mål.

Til gengæld tegnes der defensivt et billede, der er mere bekymrende. I de omtalte 17 opgør - før Kenneth Dokkens tilgang - lukkede man 19 mål ind - 0,89 pr. kamp. Nu har man i de 9 efterfølgende kampe indkasseret 16 mål, og kun én af kampene var mod et top seks-hold. Det er 1,77 pr. kamp, hvilket svarer til næsten et helt mål mere…

Læg dertil, at man i løbet af de seneste transfervinduer har handlet for 42 millioner kroner, men tilgangene af Eric Kahl, Mikael Andersson, Yann Bisseck, Oliver Lund, Anthony D’Alberto, Mustapha Bundu, Dawid Kurminowski og Jack Wilshere har endnu ikke for alvor haft den effekt, man håbede på. Sidstnævnte har da vist, han kan spille fodbold, men på scorings- og assistkontoen har englænderen ikke gjort meget væsen af sig.

Klummen fortsætter under billedet..

Tilgangen af Jack Wilshere har indtil nu ikke haft den effekt, man nok havde håbet på. Foto: Jens Dresling

TINGENE GIK fint nok, da man for ikke så lang tid siden praktiserede en form for overfaldsfodbold, men dyder som gnist, fight, gejst og vilje, der normalt kendetegner AGF, er ved at smuldre. Ilden i øjnene er væk. Nu skal alle i og omkring truppen bestå deres prøve, hvis ikke de føromtalte markante ændringer skal blive til virkelighed.

Og lad os så rette blikket mod dagens kamp i Aarhus, hvor OB kommer på besøg. AGF har som nævnt ikke vundet i nedrykningsspillet, og seneste sejr var i SønderjyskE 18. februar, da Lawrence Thomas i sønderjydernes bur på mirakuløs vis fik kastet kuglen ind i eget net.

Modsat AGF har cheftræner i OB Andreas Alm nogle lidt andre offensive muskler at spille med. Han har Max Fenger, Isaam Jebali, Sander Svendsen, Jacob Breum og Mads Frøkjær. Men svenskeren bøvler også med det. OB har haft det særdeles svært på udebane, og vi skal tilbage til første runde i juli 2021 for at finde seneste sejr væk fra eget græs. Det er 12 udekampe i streg uden sejr.

Dog har Alm fået vendt skuden i nedrykningsspillet og endnu ikke tabt. Dermed er der lagt op til et brag, hvor David Nielsens skæbnesvangre dage indledes, og selvom fynboernes udebanehistorik taler for et nederlag, så er AGF - desværre for dem - verdensmestre i at sætte hold i gang, der er i krise.

--------- SPLIT ELEMENT ---------