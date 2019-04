Tøffe efter homo-hån: Hvor går grænsen?

OVERSKRIFTERNE HAR fået fuld gas i denne uge – og jeg vil selvfølgelig heller ikke stå tilbage. Specielt ikke en dag, hvor Viktor Fischer skal møde Brøndbys fans …

Inden du læser videre, så skal vi bare have slået det her fast med de største søm fra byggemarkedet: Jeg synes ikke, man skal kalde nogen for bøsserøv, gay, homo, svans – eller hvad der nu er blevet råbt fra tribunerne.

Tiden er løbet fra den slags tilråb, da de er nedværdigende, fordømmende, diskriminerende over for bøsser og lesbiske – og hører ingen steder hjemme. Punktum!

Før lørdagens Superliga-kamp mellem Vendssysel og AaB blev der sat fokus på debatten med dette banner. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

DET ER PÅ sin plads, at de homo-tilråb, der gennem årtier har flydt fra stort set alle tribuner, er til debat. Samfundet har ændret sig, og derfor er det fantastisk, at en gut som Viktor Fischer siger fra og skærper opmærksomheden.

Når det så er sagt, så må jeg også sige, at vi må have det godt her i Danmark, når sagen kan fylde så meget.

Det er også helt o.k., at Fodboldens Disciplinærinstans har taget sagen op og markeret standpunktet med bøder på 25.000 kroner til OB og Brøndby.

Problemet er, hvordan man skal opretholde en linje. Hvor højt skal det råbes, hvor mange skal man gøre det – og kræver det, at nogen er blevet stødt over det?

Hvad er egentlig i orden. Er det ’ludersøn’, ’han skal slås ihjel’, ’fucking wanker’?

Det bliver i hvert fald en kæmpe udfordring for dem, der skal holde øje med sproget på stadion.

Viktor Fischer fik sat fokus på problemet, da han udtalte sig efter kampen mod OB. Arkivfoto: Liselotte Sabroe

PERSONLIGT HAR jeg det jo sådan, at jeg da bliver mere stødt over at blive kaldt en ’lille, skaldet fed prop’ end ’bøsserøv eller homo’, men jeg ved selvfølgelig også, at det første passer bedre end det sidste …

Derfor ringede jeg rundt til en række homoseksuelle venner og bekendte, som måske kunne blive noget mere stødt på manchetterne end jeg over de tilråb.

En af dem var Jim Lyngvild, og som han sagde til mig, så skulle man slappe lidt af med forargelsen. Et synspunkt han også luftede i en klumme i Berlingske.

Han kalder også selv nogle af sine venner for bøsserøve, hvis de opfører sig kvindagtigt, men han har også forståelse for den specielle jargon, der eksisterer blandt fodboldfans.

Det gør det måske ikke mere rigtigt, men selv de homoseksuelle, jeg har talt med, bliver ikke lige så forarget som alle de politisk korrekte, der sjældent sætter deres ben på et fodboldstadion, og når de gør det, så er det i VIP-logerne!

Overalt i Superligaen sættes der fokus på homofobi i denne weekend. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

POINTEN HERFRA er, at et fodboldstadion ikke må blive en læsesal på et bibliotek, men jeg er helt med på, at hverken racistiske eller homofobiske tilråb hører hjemme.

Hvad med spillerne? Hvordan påvirker det dem under en kamp? Ikke en hujende fis.

Spillerne er ofte så fokuseret, at de sjældent hører, hvad der bliver råbt, og hvis de hører det, så vil det opildne en del spillere til at præstere endnu bedre i bare trods.

Jeg har sgu’ selv fået min del af tilråb, og Brøndby-fansene havde en eller anden kemo-sang om mig, fordi jeg var skaldet. Men seriøst, så sagde jeg jo bare til mig selv: ’Nu skal jeg kraftedderme vise dem!’

I DAG FÅR vi så den største kamp af alle i den danske Superliga og selvfølgelig med undertonende af al homo-snakken i løbet af uge.

Kan Brøndbys fans holde sig i skindet og ikke synge om at Viktor Fischer er ’gay’? Det må vi håbe. Det skulle jo nødigt blive kendt som et f…… homo-derby!

Men lur mig om ikke de fantasifulde Brøndby-fans alligevel får drejet en sang om Viktor Fischer, hvor de behændigt undgår alle de ord, der påkalder sig Disciplinærinstansens opmærksomhed …

