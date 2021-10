Tøffe ellevild: Det er klasse!

JEG HAR SGU noget på hjerte denne gang. Det har jeg nu altid, men i dag fyrer jeg simpelthen en tretrins-raket af, så vi må hellere se at komme i gang.

Men bare lige, så du kan se det for dig i overskrifter: Dagens klumme dribler omkring de danske resultater i Europa, derbydag i Brøndby, og så løser jeg lige konflikten omkring FIFA og antallet af VM-slutrunder…

Andreas Maxsø er i knæ i Parken i starten af august, da der var gang i den i Parken. Søndag er det Brøndby, der inviterer løverne på græs. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

JEG VIL GODT LÆGGE ud på Vestegnen. Hvor er det dog både fedt og fantastisk, at vi kan se frem til et derby mellem Brøndby og FC København på et udsolgt stadion med forhåbentlig op mod 27.000 tilskuere på lægterne.

Superligaens tilskuertal boomer i år, og vi skal helt tilbage til sæsonen 08/09, hvor der blev sat rekord med et snit på 8645 tilskuere pr. kamp for at finde noget, der matcher de 8305, vi er nået op på indtil nu i år.

DET ER KLASSE – men ’sure Tøffe’ synes altså også, at der er plads til forbedring. FCK og Brøndby har begge solgt rekordmange sæsonkort, og i min verden burde Brøndby trække mindst 20.000 tilskuere hver gang, FCK endnu flere i Parken, der burde også fast komme 10.000 i Odense, 15.000 i Aarhus, og det er da helt skidt, at ligaens nummer tre - AaB – ligger og roder på 6662, mens FCM kun har 7971 på besøg i snit.

Der er noget at gå på – men jo, jeg er sgu begejstret. Superligaen kan en masse, men nu kommer der altså en røffel!

Pione Sisto og FCM skal snart til at steppe op i Europa League. Foto: Hennning Baggewr/Ritzau Scanpix

DE SIDSTE FIRE store kampe med mange tilskuere har været røvkedelige.

34.378 så FCK-FCM, 38.843 festede til Danmark-Østrig, 19.143 så AGF-AaB, 19.552 var torsdag inde til FCK-PAOK. Underholdningen på banen var i ingen af tilfældene i nærheden af at stå mål med besøget og stemningen.

Derfor: Nu vil jeg og de mange tilskuere fandme se et brag af en fodboldkamp søndag eftermiddag! Som da FCK slog Brøndby 4-2 i Parken 8. august foran 31.297 tilskuere. De må selv finde ud af, hvem der scorer hvor mange mål, men i min verden er FCK favorit.

Jess Thorup forsøger at finde en grimasse, der kan passe efter nederlaget torsdag aften i Parken. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

SÅ ER DER DANMARK OG EUROPA. Vi er halvvejs i gruppespillet og Brøndby, FCM, Randers og FCK har nu tilsammen høstet to sejre, seks uafgjorte og fire nederlag. ’Triumferne’ står FCK for bl.a. med sejr ude over et hold fra Slovakiet og hjemme over et fra - Gibraltar…

Der var nu nok kommet yderligere en sejr i hus, hvis det ikke havde været for Kamil Grabaras tidlige og tåbelige udvisning torsdag aften mod grækerne.

Er glasset halvt fyldt eller halvt tomt? Jamen, kigger vi på det halvtomme glas, så er det sgu da skuffende, at der kun er stoppet to sejre i banken i 12 kampe, men jeg lander alligevel der, hvor jeg siger, at glasset er halvt fyldt.

Kamil Grabara ser rødt mod PAOK, og det er et meget godt bud, at FCK med 11 på banen havde hentet et eller tre point i det opgør. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

INDRØMMET, DET ER IKKE lutter storklubber, de er oppe imod, men tre af de fire nederlag er faldet i Lyon, Braga og Glasgow, og det er udebaner, hvor man ikke bare lige vinder.

Der er ingen grund til at falde i svime, omvendt er resultaterne heller ikke en skandale. Men pointmæssigt har FC Midtjylland klart underpræsteret, mens FCK på grund af nederlaget i torsdags også ligger lige under det forventede, mens Randers derimod med tre uafgjorte har overrasket mig positivt.

Kigger vi så på Brøndby, der kun har hentet et point i tre kampe, så havde jeg heller ikke regnet med mere. Alle fire hold har stadig en fair chance for at snige sig videre til knockout-fasen, og nu er tiden inde, for at især FCM stepper op og leverer i Europa League.

Gianni Infantino - med fuldstændig rene hænder - tegner og forklarer fra FIFA-hovedkvarteret i onsdags. 20. december udspilles næste vigtige akt i forbindelse med den våde drøm om at arrangere VM-slutrunder hvert andet år. Foto: Harold Cunningham/AFP/Ritzau Scanpix

SÅ ER DER ALT DET HER VM-GEJL om slutrunder hvert andet år, og folk er ih og åh så nervøse. Men hvis Europa og Sydamerika står sammen og siger nej, hvad er så problemet?

Siden den første slutrunde i 1930 er verdensmesteren altid kommet fra Europa eller Sydamerika – resten af verden har ikke vundet en skid.

Hvis FIFA har tænkt sig at afholde VM hvert andet år, og Europa og Sydamerika siger no, så skal verdensmesteren altså findes blandt nationer, hvor de højest rangerede lige nu er Mexico (9), USA (13) og Senegal (20) på FIFA’s egen rangliste. Kald lige dét et verdensmesterskab en gang til!

Jeg ved godt, at FIFA kun tænker på sig selv og på at tjene penge, men hvad vil de stille op med sådan et skrammel af en turnering ud over, at Fiji-øerne selvfølgelig kan få en oplevelse.

Det har ingen gang på jord.

Og med mindre, jeg har overset noget, så skulle den ged vist være barberet!