Tøffe: Farlig taktik, CV

HVIS DER ER en ting, alt det her corona-cirkus har været godt for, så er det at se, hvor meget fodbolden fylder, hvad Superligaen kan, og hvor savnet den har været hos fodboldfansene.

Tilskuerne er væltet ind til Superligaen i det gode vejr, og tag bare et kig på dagens to derby-rivaler. FCK har solgt mere end 17.000 sæsonkort og Brøndby har rundet 15.000. Wauw!

Det er fuldstændig vildt, og jeg vil da blive overrasket, hvis ikke FCK sætter sæsonrekord for antal tilskuere på hjemmebane i denne sæson. Den nuværende rekord, der stammer fra 2006/07-sæsonen hedder 22.667 i snit, og den står for skud.

DAGENS KAMP? Jamen, jeg forventer en fuldstændig elektrisk stemning i Parken. Der må være masse af opsparede derby-forventninger, der skal fyres af, da det sidste derby med fans fra begge sider er helt tilbage til 1. december 2019!

Jeg glæder mig i hvert fald vanvittigt til den enestående europæiske kulisse, de to holds fans kan skabe.

Jeg er sikker på, at holdene også glæder sig, selvom de går ind til derbyet noget forskelligt.

Kort sagt, så er sagen den, at Brøndby har skullet hente spillere ind – og FCK sende spillere ud.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mathias Greve jubler over mål for Randers, men nu skal offensiv-spilleren tørne ud for brøndby. Foto: Lars Poulsen

HVIS VI TAGER Brøndby først, så må man sige at fodbolddirektør Carsten V. Jensen har været ude i noget af en turnaround.

Tidligere har han sagt, at Brøndby først ville shoppe sidst i vinduet, fordi det tidligere har givet dem gode handler.

Måske er det hans tid i tøjbranchen, der har lært ham, at der skulle være specielt gode tilbud til sidst i udsalget ...

Jeg har hele tiden været lodret uenig. Ikke mindst fordi, at et mesterhold aldrig har sagt farvel til hele bagkæden plus keeper på en gang.

FAREN VED den afventende taktik er jo helt åbenlys:

Man kan være sakket uhjælpeligt bagud i Superligaen

Man har Ikke en kinamands chance for at kvalificere sig til Champions League.

Derfor har jeg hele tiden holdt på, at Brøndby skulle have spillere ind nu – og det samme har man jo klart kunne fornemme på Niels Frederiksen, der har haft horrible arbejdsvilkår – og senest i søndags bankede en anelse hårdere i bordet end sædvanligt.

CARSTEN V. JENSEN har selvfølgelig også kunne se et vingeskudt Brøndby-hold, hvor specielt defensiven har sejlet, så han er vendt på en tallerken og har handlet ind.

Jeg er sikker på, at kampene mod Silkeborg og Vejle har fået ham til at tænke, at nu skal vi nok lige få fingeren ud af gaskammeret.

KLOGT. BÅDE at det sker nu, men også de varer Brøndby har smidt i kurven.

Mathias Greve fra Randers er i mine øjne, den bedste Lindstrøm-afløser Brøndby har kunnet finde i Superligaen, når man nu ikke kan handle i FCK og FCM. Greve er målfarlig, god med bolden, har fart, kilometer og masser af Superliga-erfaring. Du ved, hvad du får og ingen problemer med at spille ham ind.

Kevin Tshiembe fra Lyngby er også godt spottet. Hurtig, brølstærk, vinder sine dueller og kan også føre bolden op. Når man spiller med Tobias Børkeeiett og Sigurd Rosted i bagkæden, så vil jeg sige: Tshiembe – ja tak gange 100!

For rundt regnet 12-13 millioner kroner, så ligner det et par gode indkøb – også med tanke på, at Brøndby mindst skal spille minimum otte europæiske kampe udover Superliga og pokalturnering.

Man kan altid argumentere for, at med minimum 170 millioner kroner i kassen for europæisk deltagelse, så kunne man have sigtet højere, men så havde det sandsynligvis været nogle ukendte udenlandske lottokuponer.

Derfor flugter de to handler fint med, hvad Brøndby gerne vil.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vejle forlanger otte-ti millioner kroner for Denis Kolinger. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

DENIS KOLINGER FRA Vejle har også været nævnt, og det vil være en kanonsigning for Brøndby som Andreas Maxsø-afløser, hvis han alligevel skulle smutte på et tidspunkt.

Den vilje og vildskab, som Vejles kroat udstråler, vil passe perfekt på Brøndby Stadion, hvor midterforsvareren vil blive en kæmpe publikumsfavorit på Sydsiden.

Ja, han er 27 år og har et prisskilt på otte-ti millioner kroner, men med penge på bogen, så kan man jo afvige en smule fra strategien om ikke at betale mange penge for en spiller i den aldersklasse – og så er Kolinger i øvrigt kun et år ældre end Mathias Greve ...

FC KØBENHAVN står et andet sted – og kæmper i mine øjne med at komme af med Pierre Bengtsson, Bryan Oviedo, Marios Oikonomou – og en af de mange målmænd. Jeg forventer til gengæld ikke meget aktivitet den anden vej, måske bortset fra en kant med fart i benene.

Pilen peger fremad for FCK efter sejren over OB, hvor specielt de første 20 minutter var overbevisende.

Jeg synes dog stadig, at Jonas Wind falder for langt tilbage.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonas Wind skal holde sin plads oppe i front, mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen

Det svækker FCK’s pres på modstandernes bagkæde, men fremfor alt, så vil jeg se Jonas Wind, hvor kampene afgøres. På kanten af eller i feltet. Det er her han er bedst, det er her han er farlig – og hvis Jes Thorup har brug for et skræmmeeksempel, så kig på FCM’s Junior Brumado mod PSV.

Her gjorde brasilianeren ikke andet end at tæmme bolden med brystet - og forsøgte så at spille den videre.

Den rolle skal Jonas Wind ikke havne i. At han placerer sig længere fremme, vil også give Kamil Wilczek mere plads og holde forsvarerne beskæftiget.

SELVFØLGELIG ER FCK favoritter i Parken, men alle der har beskæftiget bare lidt med Superligaen og københavner-derbyes ved, at de lever helt deres eget liv.

Jeg har set kriseramte Brøndby-hold rejse sig benhårdt mod FCK og spille jævnbyrdige kampe med masser af drama, vilje og fight.

Så ingen skal dømmes ude – og lad os håbe spillet på banen kan leve op til festfyrværkeriet på lægterne!

Læs mere om Maxsøs kuldsejlede skifte her - og om det store Nelsson-bud, som kan sende forsvareren sydpå.

FCK i gang, sent drama i Vejle, FCM-sejr i derby - her er alle målene fra tredje runde i 3F Superligaen:

Sponsorerne sidder med magten, hvis den kontroversielle Esbjerg-træner skal fjernes. Læs hele den historie her (PLUS+)