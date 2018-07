Tøffe går i kødet på FCK: Hvorfor flæsker Ståle sine egne?

MAKE FCK GREAT AGAIN! Det må have været overskriften for alt, hvad de har gået og foretaget sig i FC København op til denne sæson. Så taber holdet i premieren hjemme til Horsens og slæber sig lige akkurat videre i Europa med 1-1 mod et middelmådigt finsk hold, og foreløbig er konklusionen simpel: De er ikke et hak bedre end sidste år!

Det er jo ingen hemmelighed, at Ståle og jeg tidligere har haft et par clinches. Nu har jeg kigget lidt på Ståle Solbakkens reaktionsmønster, og det slår mig, at hans retorik i medierne i forhold til spillerne har forandret sig markant de seneste sæsoner. Han slagter dem vel ikke ligefrem, men omvendt blinker han heller ikke et sekund, før han flæsker dem offentligt.

Det må jo være en form for skjold eller panser, han holder op foran sig selv, en ren forsvarsmekanisme, for jeg synes bestemt ikke, han altid har opført sig sådan. Billedet var det samme sidste sæson, og spørgsmålet er vel efterhånden, om han ER der for spillerne?

Ståle Solbakken i samtale med Carlos Zeca og Rasmus Falk, mens den fysiske træner Anders Storskov holder sig i baggrunden. Foto: Jens Dresling, Ritzau/Scanpix

var både en profil og landsholdsaspirant, men da han begyndte at kvække om ambitioner udenlands, faldt Ståles hammer hånligt: ’Hvordan kan han komme afsted, der er jo ingen bud på ham overhovedet!’ Det samme gentager sig nu med Peter Ankersen, og jeg forstår det ikke.

Hvorfor taler han ned til sine spillere? Jeg har tidligere altid haft det indtryk, at Ståle om nogen netop var spillernes mand, men det er godt nok ikke tilfældet nu. Det virker som tale fra en presset mand, der har problemer med at få en flok mentalt piskede hunde til at præstere.

Ståle Solbakken har ikke altid grund til at være tilfreds. Foto: Lars Poulsen

har skabt et problem for sig selv ved at stikke manden to kasketter. For hvordan skal cheftræner Ståle, der kun har interesse i at stille med de stærkeste spillere og det bedste hold hver gang forholde sig til sportschef Solbakken, hvis opgave bl.a. er at skabe den bedst mulige økonomi i klubben?

Set udefra virker udfordringen i virkeligheden til at være for stor. Det må også være lidt af en opgave for ham, der står med fløjten ude på træningsbanen og forsøger at motivere, udvikle og coache spillerne, og som kun har interesse i at stille med de stærkeste spillere og det bedste hold hver gang - samtidig med at han skal sælge spillere for at sikre den bedst mulige økonomi i klubben.

Han har selv udtalt, at dette er det hårdeste transfervindue, han har været med til nogen sinde. Til gengæld ved cheftræneren, at han efter sidste sæson skal ramme relativt tæt på plet i år. Ellers kan selv en Ståle blive ramt.

William Kvist har to år tilbage af kontrakten og ønsker at fortsætte som fodboldspiller. Ståle Solbakken kan på sigt godt se en rolle uden for linjerne til anføreren. Foto: René Schütze, Ritzau/Scanpix

er der også nogle af i en trup, hvor Stephan Andersen blev sat af til torsdagens europæiske kamp. Han kan se tilbage på fire sæsoners rutsjetur fra landsholdet til bænken i Parken og må nu se sig overhalet af Jesse Joronen.

William Kvist er et kapitel for sig, for mere voldsom deroute i FCK skal man vel lede længe efter – fra stamspiller, anfører og VM-spiller til fuldstændig uinteressant marginalspiller, der med to år tilbage af sin kontrakt er blevet tilbudt en anden rolle i klubben. Men har afvist, fordi han fortsat ser sig selv som fodboldspiller…

Hvad er den spillemæssige vision i FCK? Som det ser ud lige nu, kan jeg ikke få øje på strukturen, men det hænger måske sammen med, at man nu efter endnu et transfervindue nok engang har tre-fem nye mand i startopstillingen.

FCK spiller langsommeligt og kedeligt, og hvem kan egentlig noget mand/mand udover Viktor Fischer. Og så kan jeg yderligere tilføje, at spillerne udstråler alt andet end humør, spilleglæde og lyst, og træneren optræder indebrændt og utilfreds med alt.

Lige nu vågner spillerne jo først, når de er bagud, og som tingenes tilstand er, er der ingen, der seriøst er nervøse for at skulle spille i Parken. Det skulle måske lige være FCK-spillerne…

Cheftræneren - og manageren - i aktion på træningsanlægget på Frederiksberg. Foto: Jonas Olufson, Ritzau/Scanpix

Navnet, historien og økonomien forpligter, og det mener fansene også. Tilskuerne piftede jo ad helvede til torsdag aften, for de vil også underholdes, og selv de kan nok også se, at FCM og Brøndby i sidste sæson var langt mere seværdige end FCK.

Nu har FCK igen fået en dårlig start. Forventningerne er altid skyhøje, og presset voldsomt på en mand, der skælder ud hele tiden og hvis fornemste opgave jo har været at få spillerne til at præstere til det forventede niveau – og der er ikke meget, der har ramt plet de sidste transfervinduer.

Er han manden, der kan få spillerne til at ST(R)ÅLE…

Ingen grund til forskrækkelse. Christian Nørgaard efterlader et hul på holdet - men fylder samtidig lidt i pengekassen. Foto: Jens Dresling, Ritzau/Scanpix

Christian Nørgaard, Superligaens bedste på den position, skifter til Fiorentina. Stort for ham - men et ordentligt slag for Brøndby, for de har ikke manden, der lige kan gå ind og erstatte her og nu. Spillemæssigt bliver hullet svært at fylde ud – men godt for den slunkne pengekasse.

48 timer! Så længe tog det Martin Pusic at finde ud af, han var stået af på den helt forkerte perron... Foto: Ritzau/Scanpix

Martin Pusic er uden for kategori! Mindre end 48 timer efter, han skriver under med Horsens, vælger manden at skride. Så er der vist ikke flere, der skal samle ham op her i Danmark!

