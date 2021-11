Tøffe: Han må have drukket af natpotten

Plæneklipperen hylder Superligaen for at jage november-depressionen på flugt med to monsterbrag - og så får Kent Nielsen lige én over snuden

HOLD DOG KÆFT, hvor er det røvsygt, surt, klamt og mørkt udenfor. November er TRÆLS! Havde det da for helvede bare været pissekoldt og snevejr, så kunne man forholde sig til det, men det er bare halvsjasket og lige til at blive deprimeret over.

Men prøv så lige at se, hvad Superligaen kan. Det er næstsidste runde inden julepausen midt i det mest dødssyge vejr, man kan opdrive på kloden, og så kan vi i dag se frem til ca. 35.000 tilskuere i Parken, mens FC Midtjylland på en muligvis udsolgt MCH Arena mod Brøndby tager hul på det første af tre kæmpe brag mod hinanden inden jul.

Nu får I en tur i min tretrinsraket højt over de sorte skyer og retter kikkerten mod det, der er at glæde sig over nede på græsplæner, plastic - og mudder.

Kent Nielsen er godt iført såvel rødt som blåt på dette foto, men det er vel også det tætteste, Silkeborg kommer på FC Barcelona lige nu. Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

1

MEN FØRST SKAL VI lige et smut omkring Silkeborg, som godt nok skal have ros for mange ting. Men Kent Nielsen skal lige have en lille en over snablen, for manden, der ellers plejer at være nogenlunde nøgtern, sagde for en måneds tid siden følgende:

- Jeg tror aldrig, jeg har set to så gode oprykkere i Superligaen!

Dén lader vi lige stå et øjeblik… Jeg håber ikke, det er tegn på svigtende hukommelse, eller at manden, der lunter ind til sin 470. kamp i plastickongernes kamp i Farum, har drukket af natpotten.

Bevares, Silkeborg holder sig foreløbig i top seks med fire point ned til AGF og Viborg, der med fredagens sejr over OB også lige pludselig byder sig til i top seks. Masser af ros til go’e, gamle Kent Nielsen.

FCK's David Khocholava gør sig både bred og smal på samme tid, mens Rasmus Carstensen fyrer et skud af i 0-0 kampen forleden. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

JEG MINDER YDMYGT om, at oprykkerne i 2012/2013 hed Randers og Esbjerg, og de sluttede sæsonen som hhv. nummer tre og fire – og mødtes i pokalfinalen!

Meget kan ske, og i teorien kan Silkeborg og Viborg naturligvis godt gentage den succes i Superligaen, men de kommer eddermame ikke til at møde hinanden i pokalfinalen, eftersom Silkeborg valgte at melde sig ud ved at tabe til Horsens, og Viborg vinkede farvel mod Fredericia.

Men ret skal være ret, og Silkeborg har kun tabt to kampe hidtil, har scoret tredje flest mål og lukket tredje mindst ind, og det ER mega-flot af et oprykkerhold. Men jeg holder nu stadig fast i, at det hurtigt kan gå ned ad Himmelbjerget, og Silkeborg er altså ikke det nye FC Barcelona, vel Kent …

Ståle Solbakken skulle rettes ud efter kampen, da FCK i juli sidste år tabte 2-4 til AGF. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

2

DET ER TIL GENGÆLD HELT vildt fedt, at der er lagt op til tilskuerbrag og måske sæsonrekord, når FC København møder AGF i den ene af søndagens to kongekampe. Der var solgt over 30.000 billetter torsdag, så der er da begrundet håb om at passere de 34.378, der så FCK mod FCM.

Det er da meget godt til en kamp mellem nummer to og nummer syv … Ligaens sjette bedste hjemmehold mod det tredje dårligste udehold! FCK er bedre ude, end de er hjemme, og de får besøg af AGF, der på listen over point på udebane kun er bedre end SønderjyskE og Vejle.

BEGGE HOLD HAR SYV clean sheets i denne sæson, men vi vil jo gerne underholdes og se nogle mål. AGF har kun haft held til at vinde en af de seneste 16 kampe i Parken, men nøjes vi med at se på de sidste tre dueller i København, tegner prognosen trods alt lovende. De er nemlig endt med en sejr til hver og én uafgjort med cifrene 3-2, 3-3 og 2-4.

17 mål i tre kampe! Jeg skal lige understrege, at det var i en periode med corona-restriktioner og uden vanvittigt mange tilskuere på stadion. Men nu kan jeg og 35.000 andre trods alt drømme om et lignende drama på søndag.

FCM og Brøndby mødes tre gange inden jul, og det er midtjyderne, der har revanche til gode efter 0-2 i Brøndby. Her jubler Mikael Uhre over sit sejrsmål i selskab med Anis Ben Slimane. Foto: Lars Poulsen/(Ritzau Scanpix

3

TILSKUERTALLENE ER I DET hele taget fornemme. FCK samler i snit over 20.000, Brøndby flere end 16.500, og i AGF er der 11.000 på lægterne i snit – og så kommer FC Midtjylland som nummer ét i ligaen med et snit på kun 8058.

Det burde fand’me da snart være muligt at sælge ud i Herning – til en topkamp mod Brøndby. Kapaciteten er immervæk 11.432 på MCH Arena, og jeg hører i min øresnegl, at der er tæt på udsolgt. Fedt!

Jeg forventer et megabrag i dag, og ikke nok med det, så mødes de to hold også senere i pokalkvartfinalen ude og hjemme midt i et voldsomt program, fordi de stadig lever i Europa.

De har nogle sindssyge kampe. Det er en vild periode, der er sateme knald på, og jeg elsker det.

Nu håber jeg, at dagens to topkampe byder på den klasse og underholdning, de lægger op til. Jeg synes stadig, at Superligaen kan en masse, og det kan også give varmen på en sur søndag i november – og måske ligefrem få mig til at smile som en schæferhund.