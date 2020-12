Tøffe i julehumør: - Fed cowboy-liga!

NEDLUKNINGER, restriktioner, test, mundbind, sprit, jamen, for h..., hvor er jeg træt af det her corona-cirkus.

Lige til en depression, men en ting har fået smilet frem hos mig: Superligaen!

Det kan godt være, at nogle fodbold-feinschmeckere har travlt med at hakke på Superligaen, men jeg synes, det er en kongeliga.

Fed underholdning – og denne efterårssæson har været helt forrygende.

NU VAR DET en pokalkamp, men torsdagens brag mellem FCK og FCM beviser bare, hvor høj kvaliteten kan være i Danmark.

Forrygende kamp, der havde internationalt snit over sig. Selv med så få tilskuere.

Jeg må ganske enkelt give et stort klap på skulderen til klubberne og spillerne.

I en svær tid forsøger de faktisk at levere underholdning – at gøre noget for de få tilskuere på stadion – og i det hele taget forsøger de at holde kvaliteten i top, så det ikke ender på træningskamp-niveau.

AGF og Patrick Mortensen er en del af en super spændende Superliga. Foto: Lars Poulsen

LIGAEN ER skåret ned til 12 hold igen, og tak for det.

Det skærper i min verden både spillerne og oplevelsen, og frygten for, at det ikke vil give danske talenter spilletid, har vist sig at være vildt overdrevet.

Kig dig omkring. Brøndby er vel det bedste eksempel på unge talenter, der bare vælter frem. Så kan det godt være, at det også er på grund af spareplaner, men Carsten V. Jensen og Niels Frederiksen har taget et bevidst valg.

OB, Randers og AGF er også klubber, der har sluset flere og flere unge spillere ind på holdene, FCN gør det jo hele tiden, men selv FCK kigger nu også i egne talentrækker for spillere.

Det holder.

Jakob Michelsen ligner en færdig mand i OB. Foto: Jens Dresling

SAMTIDIG GØR strukturen med 12 hold også, at der er kamp om placeringerne. Det koster på trænerposterne, hvor udskiftningen er stor. David Nielsen er den længst siddende med tre år på posten, efterfulgt af Jakob Michelsen og Thomas Thomasberg med hver to et halvt år.

Lyngbys Christian Nielsen ligner heller ikke en mand, der vender tilbage som cheftræner, og det ser også ud til, at Jakob Michelsen er ’dead man walking’ i OB.

Skifter de to jobs også hænder, så er vi på fem ud af 12 klubber, der har skiftet træner på en halvsæson. Læg så oveni, at Vejles Constantin Gâlca og Brøndbys Niels Frederiksen har kontraktudløb til sommer, og så kan vi ende på syv trænerskift på en sæson.

Ja, det giver måske en cowboy-liga, men omvendt betyder det også, at leverer du ikke, så er du ude. Det måtte selv Ståle Solbakken sande, og det skærper konkurrencen.

Udskældt, men alligevel er Sory Kaba en profil i FC Midtjylland. Foto: Lars Poulsen

EN SPECIEL CADEAU til FC Midtjyllands efterår.

Det store spørgsmål var, om de både kunne magte at spille Superliga og Champions League. Selv Ståle Solbakken brokkede sig over kampplanlægningen, selv når det ’bare’ var Europa League og Superliga.

Siden Brian Priskes tropper løb ud til den første kamp i Superligaen, så har de på 102 dage spillet 26 kampe, når de har mødt FC Nordsjælland mandag. En kamp på mindre end hver fjerde dag. Voldsomt, men i min verden er de klart bestået.

To point i en Champions League-gruppe med Liverpool, Ajax og Atalanta er pænt. Samtidig er kvartfinalepladsen i pokalturneringen sikret med sejren over FCK – og FCM kan formentlig overvintre på førstepladsen i Superligaen med måske fem point ned til netop FC København.

Det er stærkt og et vigtigt signal fra midtjyderne. De har da også ligaens bredeste trup, men de har alligevel trukket store veksler på en ret stor stamme af spillere.

Nu kan de kaste fuld fokus på Superligaen og pokalturneringen – og jeg er da helt overbevist om, at de kører den hele vejen i mål, og jeg vil ikke blive overrasket, hvis de vinder ’The Double’.

Så jeg er tilpas imponeret af FC Midtjylland, der er klubben, de andre skal måle sig imod – og slår de også FC Nordsjælland, så er der seks stjerner fra den gamle …

NÅ, DET KAN godt være, at det var min glade indre julegris, der fik frit løb her, men jeg kan love dig for, at når Superligaen bliver sparket i gang igen på den anden side af nytår, så bliver fløjlshandskerne den ondefløjteme pillet af igen!

