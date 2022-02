Tøffe ikke i tvivl: Allerede en kæmpe gevinst

JEG MÅ ÆRLIGT INDRØMME, at jeg var lidt lunken, da jeg ud af det blå i søndagens Onside-studie blev præsenteret for, at Jack Wilshere var ny mand i AGF.

Da vores vært Signe Vadgaard afslørede navnet, var min første tanke: 'Godt, ham skal jeg lige tjekke op på'. Jeg vidste, han havde spillet over ti sæsoner i Arsenal-trøjen og tidligere var en fast del af det engelske landshold. Der MÅTTE være en særlig årsag bag det her skifte. Hvorfor ender en mand som ham i Aarhus?

Jack Wilshere har i de seneste tre sæsoner spillet 37 kampe og scoret tre mål. Og ja... Jeg kan godt huske, han brændte banen af i en alder af 19 år mod Barcelona i et Champions League-opgør. Men han har altså ikke spillet en betydelig fodboldkamp siden 17. maj 2021 for Bournemouth i Englands næstbedste række!!!

I november udtalte han tilmed, at han pønsede på at gå trænervejen og lægge støvlerne endegyldigt på hylden.

Jeg havde ikke lyst til at save ham midtover med det samme, men jeg var kritisk. Og hvordan skulle jeg forholde mig til det på live-tv med en vis respekt for den enestående karriere, han har haft?

Det var midt i udsendelsen, at Stig Tøfting, Per Frimann og Allen Olsen blev informeret om AGF's nye stjerne. Foto: Viaplay

DET BUNDFÆLDEDE SIG FØRST TIRSDAG, da jeg vågnede. Danske og udenlandske medier var stoppet til randen med overskrifter som 'Jack is back'. Det elskede jeg, og nyheden om Wilsheres danske skifte var stadig over det hele. Det gav mig blod på tanden!!! Jeg ville se giraffen og drog til AGF's træning med fire punkter om, hvad der ville møde mine øjne:

En spiller, der er god på bolden

En spiller, der tænker hurtigere end alle de andre

En spiller, der ikke længere besidder den samme fart som tidligere

En spiller, der bliver udfordret på fysikken

Tag ikke fejl. Spillerne i Superligaen er i fremragende fysisk form, og det er ikke en dans på roser at komme fra det store udland og entrere vores danske fodboldandedam. Det husker jeg selv fra min egen tid, og se bare på historikken. Det ville være synd at sige, at Rafael van der Vaart tog Superligaen med storm, da han tilsluttede sig FC Midtjylland i 2016.

Der var gang i den på Fredensvang. Foto: Ernst van Norde

JEG FIK RET I DET, JEG FORUDSÅ. Han kastede om sig med stikninger, og hans blik for spillet var eminent. Og det var altså ikke, fordi han passede på sig selv eller forsøgte at undgå dueller i træningen, som man måske kunne have forventet, hvis man kaster et blik på den 30-årige Wilsheres skadeshistorik. 274 kampe spillet. 214 kampe skadet. Det er et faresignal, selvom jeg ikke vil kalde ham afdanket, som man kan argumentere for, at van der Vaart var. Og til dels Johan Djourou i FC Nordsjælland.

Englænderens første interview imponerede mig. Wilshere er ikke en spiller, der kommer til at træde ved siden af med sine udtalelser. Han er udmærket klar over, han er afhængig af sine nye holdkammerater. De muskuløse fodboldben var solidt plantet på jorden, han var ydmyg og udviste ikke et behov for at blære sig med sit cv.

Smilet på Wilsheres læber var stort inden det første pressemøde. Foto: Ernst van Norde

HANS NAVN OG CV er allerede en kæmpe gevinst for AGF, for mediebevågenheden har været enorm. Det er stukket helt af og aldrig set lignende i dansk fodbold. Og Aarhus-klubben med Stig Inge Bjørnebye i den sportslige spids kan ikke andet end at klappe i hænderne over promoveringen.

Wilsheres store rækkevidde gik for alvor op for mig, da jeg onsdag aften så Joao Felix brage kuglen i nettet mod Manchester United i den første af to Champions League-ottendedelsfinaler. En ung mand som ham, der i 2019 blev købt for 900 millioner kroner af Atlético Madrid, har i alt cirka 9,1 millioner følgere på tværs af Facebook, Instagram og Twitter.

Jack Wilshere kan prale af 9,9 millioner af slagsen og har dermed 800.000 flere. Og at han selv deler AGF's nyhed her, der og alle vegne, er uvurderligt for klubben.

Hvis vi skal tro på de skriverier, der har været fremme om hans løn, så er 200.000 om måneden godt givet ud for AGF. Uanset om han sportsligt bliver en succes eller ej, så har 'De Hviie' allerede vundet.

Selv Arsenals nuværende manager, Mikel Arteta, kommenterede på skiftet og fortalte, at han er sikker på, at Wilshere engang vender tilbage til Arsenal som træner. Det er der altså krummer i!!!

Atlético Madrids Joao Felix scorede et vidundermål mod Manchester United i midtugen. Kampen endte 1-1. Foto: Oscar del Pozo/Ritzau Scanpix

SÅ HAR DET VÆRET FREMME, at både Brøndby og AaB har fået midtbanespilleren tilbudt. Jeg nægter at tro på, at det er noget, Wilshere selv har været involveret i. Nu er jeg er ikke agent, men jeg har svært ved at forestille mig, at Wilsheres nærmeste repræsentant bare har viftet med sin spiller til gud og hver mand. Hans agentfirma Wasserman har et hav af spillere i folden, og hvilke klubber de snakker med, kan være umuligt at holde styr på.

Brøndby og AaB’s behov for at råbe op og skilte med det er et tydeligt eksempel på, at man også ville have en bid af opmærksomhedskagen.

NU SKAL DET HELE IKKE VÆRE ROSENRØDT. For det bliver interessant at følge, hvor meget fokus tilgangen af Wilshere kommer til at fylde i AGF. Klubbens målsætning om en plads i top seks led et alvorligt knæk med fredagens nederlag i Nørreskoven på 2-3.

Wilshere er en lottokupon med gevinst, men spørgsmålet er, hvor stor gevinsten bliver. Det vil tiden vise. Men én ting er sikkert: ‘Jack is back’, og det er allerede en succes for AGF.