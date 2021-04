Tøffe jubler: FAN-tastisk

HOLD KÆFT HVOR er det en fornøjelse at kommentere en Superligakamp med tilskuere – eller for den sags skyld bare flyde i hjørnesofaen og se en kamp på fladskærmen, hvor man kan høre brølet fra lægterne i højttalerne.

Fodbold med og uden tilskuere… Jamen, det er to vidt forskellige sportsgrene!

Det kan godt være, det bare er fordi, det er så længe siden, at vi har indordnet os under lyden af tomme stadions, men jeg var forleden på MCH Arena i Herning og måtte tage mig i at tænke: Den lyd, jeg har i ørerne lige nu, er det én, der er sat på – eller er det virkelig sådan, det lyder?

Jeg er overrasket over mig selv, og der skal alligevel noget til… Man glemmer forrygende hurtigt, hvordan ting var, og det kan være godt i nogle sammenhænge. Jeg synes, vi skal huske hinanden på, hvor tomt og hult fodbold uden fans og tilskuere var og være taknemmelige og værdsætte, at de er tilbage.

Der var pænt med tilskuere på MCH Arena, og de opførte sig også pænt. Og et par stykker sad måske lidt tæt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

JEG MÅ SIGE, at tilskuerne i Herning torsdag aften i den grad levede op til corona-restriktionerne. De var imponerende disciplinerede, de stod jo nærmest aldrig op og cadeau for det, for der er ingen tvivl om, at politikere og myndigheder har rettet den helt store lup på det her.

Fodbolden har fået tilladelse til at lukke tilskuere ind før mange andre kulturtilbud så som koncerter, festivaler og lignende, og så har vi alle sammen et ansvar. Vi har i fælles flok en forpligtelse til at sørge for, det IKKE bliver nødvendigt at lukke ned igen, fordi folk ikke kan opføre sig ordentligt.

Knald på i Aalborg onsdag aften, men med en passende blanding af akvavit og Tommy Seebach kan det vel heller ikke gå helt galt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

JEG ER MED PÅ, at der bliver sunget lidt, og det går jo nok, for folk har trods alt vist en negativ test for at komme ind. Der blev også jublet ved scoringer – men generelt blev der torsdag i Midtjylland udvist disciplin til topkarakter, og det er vigtigt. For denne første runde med tilskuere demonstrerede betydningen, så det kunne HØRES, og det vil være dræbende for fodbolden, hvis tilskuerne skal ud igen.

Jeg tænker også, det er godt for alle parter, at man ikke konsekvent kan høre alt, hvad trænerne råber. Det må vel også være en fornøjelse for dem selv, at alt ikke ryger lige ud i stuerne – eller ind i ørerne på dommerne!

Det var ikke for smart at snige 50 Brøndby-fans ind i Farum. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

DEN LØFTEDE PEGEFINGER går selvfølgelig til de Brøndby-fans, der lavede deres stunt i Farum. Det er sådan noget, der kan ødelægge alt for alle, når fans af udeholdet via sponsorbilletter får sneget sig ind et sted, hvor de ikke burde have været.

Man kan naturligvis blive inviteret af en sponsor, selv om man holder med udeholdet, og hvis man holder sig neutral, kan ingen have noget imod det.

David Nielsen er ude hos fansene inden kampen mod Randers. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

DET ER JO VILDT, når en rørt Jacob Nielsen står med tårer i øjnene, og hele stadion synger med på Thomas Helmigs ’Malaga’. Fremragende! Det viser, hvad fodbolden kan og gør – at fodbold er det vigtigste af det, der ikke er så vigtigt.

Jeg synes, spillerne har været dygtige til at navigere på et højt plan i træningskamps-omgivelser, men der er ingen tvivl om, at det giver luft under vingerne. Jeg kunne også se det på jubelscenerne. Alle var oppe at køre, der er simpelt hen noget, der bliver forløst nu, da tilskuerne er tilbage, og det var tydeligst i Aarhus, Aalborg, Vejle og Herning.

Nu skal vi sateme passe på det, vi har!

Selvfølgelig vil der komme nogle smuttere undervejs, og inden for en vis grænse må vi leve med det, og det er heller ikke fordi, jeg skal spille moralens vogter. Jeg har jo heller ikke altid kunnet finde ud af, hvordan jeg skulle opføre mig…

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tøffes spåkugle