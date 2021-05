Tøffe kryber til korset: - De snød mig igen!

Superliga-sæsonen kører på de sidste dampe, og nu mangler vi kun kampen i Aarhus om en Europa-billet.

Det nemmeste for mig ville have været at luske på sommerferie i ly af Superliga-spillerne, men jeg har nu aldrig været typen, der har stukket halen mellem benene.

Derfor skylder jeg også mine trofaste læsere at stille mig op til offentlig spanking oven på mine seneste forudsigelser i min klumme.

Jeg havde fire forbiere, der handlede om fodbold og en enkelt fuldtræffer, der handlede om politik. Måske skulle jeg bytte plads med Mirco Reimer Elster som politisk analytiker…

Stig Tøfting har nu også før taget fejl om politik... Foto: Ernst van Norde

Nej, der er sgu for meget fnidder i politik, så i stedet vil jeg love, at jeg møder op til den ny Superliga-sæson med fornyet energi med en EM-slutrunde i rygsækken. Derfra bliver der ingen slinger i valsen, og det bliver kun pletskud i disse spalter!

Fodbold handler ofte om marginaler, og her kan I se, hvor lidt der skiller succes og fiasko:

1. Nedrykkerne bliver AC Horsens og Vejle!

Vejle reddede komfortabelt livet i Superligaen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Lyngbys syvmileskridt i den rigtige retning frem mod nedrykningsspillet overbeviste mig om, at de ville gå forbi Vejle. Men Carit Falch og co. mistede hurtigt pusten.

Vejle fortsatte til gengæld med stabilt at samle point sammen, og forsamlingen af forskellige nationaliteter i Nørreskoven snød mig igen…

2. Guld, sølv og bronze går til FCM, Brøndby og AGF!

Brøndby overhalede FCM og fik guld. Foto: Lars Poulsen

Den var helt skæv. Ikke en eneste korrekt. Så grin I bare.

Jeg vil dog skynde mig at sige, at jeg sæsonen igennem har holdt på, at Brøndby ville blive nummer to, så muligheden for at snyde FCM var til stede. Det gjorde man så, og tillykke med mesterskabet på Vestegnen!

3. OB snupper 7. pladsen!

OB var tre point fra 7. pladsen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det var meget tæt i kvalifikationsspillet, og fynboerne sluttede tre point efter AaB. De tre point kan jeg hurtigt finde, men sådan er det med alle klubber over en sæson.

4. Patrick Mortensen bliver topscorer!

Patrick Mortensen var ude i AGF's sidste to kampe. Foto: Jens Dresling

Det gjorde ikke noget godt for mig, at Patrick Mortensen sad udenfor i de sidste to kampe, men hatten af for Mikael Uhre, der var skarp hele vejen frem til målstregen. Fortjent topscorertitel!

5. Tilskuerne er tilbage i Superligaen 21. april!

Hurra for tilskuere på stadion. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Spot on! Men galskaben og talforvirringen kunne heller ikke fortsætte hos landets beslutningstagere.

Heldigvis sejrede fornuften, og hvor er det vildt at høre og mærke den forskel, tilskuerne gør til en fodboldkamp. Det er en helt anden sportsgren og tak for det!