Tøffe lægger sig fladt ned: Troede ikke på vild Brøndby-start

Jeg ved, I har siddet og ventet på mine Superliga-forudsigelser de seneste uger. Bare rolig, nu skal jeg ikke holde jer hen i spænding længere.

Superligaen er nemlig kommet flyvende fra land, og der er masser af interessante emner at kigge på. I denne klumme vil jeg give fem bud på, hvordan tingene kommer til at flaske sig, indtil Superligaen vender retur fra landsholdspausen midt i oktober.

Jeg ved godt, at der kun er to SL-runder i den periode, men som sædvanlig er jeg ikke bleg for at skyde højt og risikere at få røven på komedie.

Jeg er overbevist om, at du roligt kan sætte lidt mønt på mine forudsigelser, og hvis jeg, mod forventning, rammer en enkelt ved siden af, så kan du jo give mig lidt røg på Nationen!

1. Kamil Wilczek er på minimum seks Superliga-mål efter fire kampe!

Knivskarpe Kamil er kommet fantastisk fra land i FCK. Måltendensen fortsætter. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Jeg har sjældent set så målfarlig en angriber i Superligaen som den polske måltyv. Hold nu kæft, hvor er han knivskarp.

Kamil Wilczek har ikke spillet nogle brandkampe i FCK-trøjen, men alligevel har han lavet tre Superliga-kasser og en enkelt i Europa League. Høj klasse i feltet!

Den tidligere Brøndby-kaptajn er lynhurtigt faldet til hos løverne, og selv om det må smerte i de blå/gule hjerter, så er Wilczek og FCK det perfekte match! Det kaster mindst tre polske kasser af sig i kampene mod Vejle og FC Nordsjælland.

2. AC Horsens har stadig nul point og nul mål!

Jonas Dal stirrer ind i en svær periode for AC Horsens. Trænersædet varmes langsomt, men sikkert, op. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Bo Henriksen var den mest larmende træner i Superligaen, mens Jonas Dal måske er den mest fredelige. Nu er der nærmest larmende tavshed i Horsens …

Man skal ikke være fodboldprofessor for at forudsige, at AC Horsens kan tabe ude mod Brøndby og hjemme mod FCM, men faresignalerne blinker allerede, og jeg kan heller ikke se Horsens score de næste par kampe.

Er der blevet for roligt i Horsens efter Bo Henriksens afgang? Tja, måske. Jeg synes i hvert fald ikke, Jonas Dal virker til at være den rette mand i spidsen for dette Horsens-hold. Han er i hvert fald LANGT FRA den samme motivator, og når de Gule vender retur fra landsholdspausen med nul mål og nul point, så venter AGF på udebane …

Jonas Dal har kontrakt frem til 2023, og Horsens er jo ikke en klub, der ryster på hænderne, men jeg ser allerede de første tegn på, at trænertaburetten kommer til at vakle under Jonas Dal!

3. Brøndby har maksimumpoint!

Det er sjovt at være Brøndby-spiller for tiden. Det fortsætter de næste par runder. Foto: Jens Dresling

Jeg lægger mig fladt ned og erkender, at jeg ikke havde set den meget positive Brøndby-start. Det er stolpe ind, men Brøndby jagter sgu også selv marginalerne. Det er stærk moral at være bagud i to kampe og vende dem til sejre.

Jeg tror derfor også, at de positive BIF-takter fortsætter, så Niels Frederiksen og co. går på landsholdspause med maksimum point efter sejre hjemme mod Horsens og ude mod Randers.

Niels Frederiksen skal have stor ros for at få sat skik på den defensive struktur, og med indkøbet af Pavlovic, så er der pludselig konkurrence oppe foran også.

4. Ronnie Schwartz har fundet en ny klub!

Ronnie Schwartz skal finde en ny klub at komme på græs i. Foto: Jens Dresling

Jeg tror aldrig, det er sket, at en klub har valgt den regerende Superliga-topscorer blankt fra til de første seks kampe i den nye sæson. Det har dog været tilfældet i Midtjylland, hvor Ronnie Schwartz ikke har været i truppen til nogen af FCM’s betydende kampe.

Det er selvfølgelig ikke holdbart for en mand, der gerne vil vælges ind som Plaffeminister igen.

Derfor er Ronnie Schwartz at finde i en ny klub, når transfervinduet smækker i. Dette kan også være på leje. Der må være nogle Superliga-klubber, der er klar til at overtage den kastrerede ulv.

5. Superliga-profiler bliver i andedammen!

Alexander Scholz og Erik Sviatchenko er bare nogle af de profiler, vi fortsat kan nyde i Superligaen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Bortset fra breddespillere i klubberne (læs blandt andet Ronnie Schwartz), så formår Superligaen at holde på sine største profiler.

Det skyldes hovedsageligt, at coronaen har ramt det internationale transfermarked, og købelysten er lagt i graven i de ligaer, der ligger under de absolut største i Europa. Derfor bliver Superligaens største salgsobjekter også herhjemme.

For at gøre forudsigelsen overskuelig, sætter jeg gerne navne på seks af Superliga-profilerne, der med rette kunne drømme om en ny klub i udlandet, men som minimum må tage efteråret med i Superligaen: Casper Højer (AGF), Andreas Maxsø (Brøndby), Lucas Andersen (AaB), Mads Frøkjær (OB), Erik Sviatchenko (FCM) og Alexander Scholz (FCM).

Tøffes spåkugle Brøndby - AC Horsens Søndag kl. 16.00 På papiret ligner det en klar hjemmesejr til nummer et mod nummer sjok. Men nemt bliver det sjældent for Brøndby mod Horsens, hvor det kun er blevet til én BIF-sejr i de seneste fem kampe. Jeg tror på, Brøndby bygger videre på sin imponerende sæsonstart. Mit bud: 2-0 Vejle - FC København Søndag kl. 18.00 FCK viste igen styrken i Europa, men det bliver en svær kamp i Nørreskoven. Jeg har heller ikke glemt, at FCK er kommet fra land med to nederlag. Jeg tror alligevel, københavnerne får vendt bøtten og vinder et målrigt opgør mod oprykkerne, der har spillet to kampe med 11 mål til følge. Mit bud: 2-3

