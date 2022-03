Tøffe mener: Der er ikke plads til svigt Silkeborg!

SIDSTE SØNDAG LAGDE JEG IKKE SKJUL på min begejstring for Jack Wilsheres indtog i AGF. Og det er ikke, fordi det her skal blive en vane, men nu kommer der altså en positiv klumme igen, for det her kan og skal ikke ignoreres.

Der er ingen tvivl om, at Silkeborgs bedrifter i årets Superliga er en solstrålehistorie. De rykker op fra 1. division og tager os alle sammen med storm ved den måde de offensivt spiller fodbold på og samtidig lykkes med det. De har kun haft én kamp, hvor de spillede langt under niveau, og det var i hjemmebanenederlaget på 0-2 mod AGF. Ellers har de i min verden ikke rigtigt kikset, selvom de også har tabt 0-3 til FC Midtjylland. Men det var ikke i egen hule!

Nicklas Helenius jubler sammen med holdkammeraterne efter sin 1-0-scoring mod AaB i sidste runde. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

NÅR JEG TÆNKER TILBAGE PÅ DET SILKEBORG, der sidst var oppe i 19/20-sæsonen, lagde de for land med at spille 12 kampe uden én sejr og en målscore på 15-33. Hvis vi bare tager udgangspunkt i opgørene i grundspillet, endte de med at score 31 mål og lukkede 55 ind. Det var altså voldsomt! Efter seks runder havde de tilmed lukket 17 mål ind. Nu er vi ved runde 19 i indeværende sæson, og de har først nu indkasseret 17 af slagsen.

De har kun tabt to kampe, og der er kun ét hold i Superligaen, der er på niveau med det, og det er altså FC København. Silkeborg er det tredjemest scorende hold og har lukket næstfærrest ind mål. Det er i dén grad et kæmpe skulderklap til Kent Nielsen, der med 473 kampe er den Superliga-træner med størst erfaring. Det er en mand, der fik ørerne i maskinen, sidst han var oppe i landets bedste række med Silkeborg, men han rystede ikke på hånden og havde en klub i ryggen fuld af tiltro til ham.

Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at han - af alle mennesker - ville praktisere den form for tiki-taka-spillestil, som han gør med det her Silkeborg-hold, jeg er dybt imponeret. For da han stod i spidsen for Horsens, AaB og OB, var spillet mere primitivt og omstillingspræget. Men det gav jo pote i AaB, da han vandt The Double i 2014.

Kent Nielsen kom til klubben i sommeren 2019. Foto: Jens Dresling

DER HAR VÆRET RIGTIG MEGET SNAK om Silkeborgs såkaldte VHS-maskine. Nicolai Vallys, Nicklas Helenius og Sebastian Jørgensen. Og jeg skal da lige love for, at de på 11 minutter i den seneste kamp mod AaB fik sat en tyk streg under, hvad de egentlig kan, når de sætter hinanden op. Med sin straffesparksscoring i Aalborg er Helenius altså godt i gang med at fjerne Jacob Poulsen som nummer ét på listen over flest scorede straffespark. Poulsen har scoret på 21 ud af 22 mod Helenius’ 16 ud af 17. Han er satme varm.

Vi talte en del om det i vores Onside-udsendelse i weekenden. Er det her ikke den farligste trio, der har været i Superligaen? VHS-maskinen har lavet 26 mål og 13 assists.

Helenius: 10 mål, 1 assist

Jørgensen: 8 mål, 7 assists

Vallys: 8 mål, 5 assists

Det vil sige, de har været involveret i 39 kasser efter 19 kampe, og det svarer til 2,05 mål pr. kamp. Men vi skal altså huske, at der i sidste sæson var en trio i Brøndby med Mikael Uhre, Jesper Lindstrøm og Simon Hedlund.

Uhre: 19 mål, 5 assists

Lindstrøm: 10 mål, 10 assists

Hedlund: 8 mål, 10 assists

Det er 62 mål, de har været involveret i efter 32 kampe, hvilket svarer til 1,94 mål pr. kamp. Så lige nu er Silkeborg-trioen bedre, men målsnittet skal holde hele sæsonen, hvis de vil bide skeer med de tre i Brøndby. Der er med andre ord ikke plads til svigt, Silkeborg!

Jesper Lindstrøm og Mikael Uhre havde et solidt samarbejde i Brøndbys mesterskabssæson. Nu har begge forladt klubben. Foto: Jens Dresling

OG HVIS DE OGSÅ VIL være blandt Superligaens bedste oprykkere, så skal Silkeborg slå Randers og Esbjerg fra 12/13-sæsonen, hvor Randers blev nummer tre og Esbjerg nummer fire og mødtes i pokalfinalen. Tredje- eller fjerdepladsen kan Kent Nielsens tropper godt nå. Ydermere serverer de jo en omgang langt mere seværdig fodbold, end Randers gjorde dengang.

Måske det er at tage munden for fuld, men det er lige før, de er Harlem Globetrotters…. Silkeborg er uden tvivl det bedst spillende hold i Superligaen i øjeblikket og har ikke tabt i 10 kampe - fem kampe og fem uafgjorte. Faktisk er det kun vanvittige effektive og kyniske Brøndby, der har været bedre med ni sejre og en uafgjort.

SÅ DET ER DA NOGET af en kamp, der venter os på Jysk Park, og timingen i dysten kan næsten ikke være mere perfekt. Silkeborg har scoret otte mål flere end Brøndby i de seneste 10 kampe, men begge hold har stort set lukket det samme antal mål ind.

Det bliver Silkeborgs hidtil største styrkeprøve i sæsonen, for nu får de besøg af et yderst formstærkt Brøndby-hold, der bestemt ikke er nervøs for at spille på kunstgræs. Det har de bevist på banen i Farum med otte kampe i træk uden nederlag, og så har de vundet begge gange på Jysk Park, siden kunsten blev indviet i sommeren 2017, og vi skal helt tilbage til efteråret 2011 for at finde den seneste Silkeborg-sejr over Brøndby.

Av, for en 6-pointskamp, vi kan se frem til!

Kent Nielsen har praktiseret en spillestil, hvor hans mandskab ynder at have bolden i egne række. Foto: Claus Bonnerup

SILKEBORGS OFFENSIV ER OGSÅ EKSTRA VELSMURT AF, at Kent Nielsen har bragt gode spillere ind. Signingen af Nicolai Larsen til at vogte buret var en vanvittig god transfer, der har været med til, at holdet kan lukke af bagtil, og så er han god på fødderne, som langt de fleste Silkeborg-spillere er.

Holdet er det klart mest boldbesiddende mandskab i Superligaen og topper også listen over flest succesfulde afleveringer, og her må vi ikke glemme midtbanemanden Mark Brink, der næsten har spillet fuld tid i alle 19 kampe med en pasningsprocent tæt på 90.

Og med dagens kamp in mente så er det da pudsigt, at Brøndby er det næstmest boldbesiddende hold og holdet med næstflest afleveringer i vores liga.

LYKKES DET SILKEBORG at ride videre på bølgen og tage røven på Niels Frederiksen og co., så har vi en medaljekamp, der bliver åbnet endnu mere op. På den anden side kan Brøndby med en sejr sætte Silkeborg fuldstændig af og køre videre i deres eget show med FC København og FC Midtjylland som de tre metalaspiranter.