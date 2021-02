Tøffe oppe at køre: Nu slutter det, Brøndby

JEG ER HELT OPPE AT KØRE over de topkampe, der venter denne søndag og igen i næste weekend. I dag hedder de to brag FCK-AGF og FCM-Brøndby, næste søndag får vi Brøndby-FCK og FC Midtjylland-AGF serveret – nærmest på guld- og sølvfade.

Det er da klasse. De fire tophold bliver målt på højeste niveau, og vi finder ud af, hvor pilen peger henad i forhold til toppen.

Så er der vejret! Forår, klassebaner og fire fine kampe på en uge.. Hold kæft, hvor ville det have været fedt at lukke tilskuere ind. Men det må vi jo ikke, så de må nøjes med at køre i Bilka…

BRØNDBY KOMMER TIL HERNING som ligaens duks. Det er holdet ikke, når bussen kører hjem mod Vestegnen!

Det er et opgør mellem nummer et og to, det er ligaens bedste hjemmehold mod det bedste udehold og ligaens mest scorende hold mod ligaens bedste forsvar, og ja – jeg er godt klar over, at AGF (16) og Randers (15) har lukket færre mål ind end de 17, FCM har indkasseret.

Hvem kan holde dette Brøndby-mandskab fra at score, spørger du måske. Mit svar er: Det kan Superligaens – i min verden – bedste forsvar!

SÅDAN STÅR DE FIRE TOPHOLD LIGE NU AGF:

De hviie har i de seneste fem kampe spillet til nul med en målscore på 6-0. De spillede deres bedste kamp i 2021, da de sidste weekend slog SønderjyskE, Patrick Mortensen kom på tavlen efter seks kampe uden mål - og han har det med at score i stimer!

FCK:

Løverne har lukket 27 mål ind i sæsonen. Det er kun Vejle, Horsens og Lyngby, der har været mere gavmilde. Hvis vi bare kigger på 2021, så har FCK lukket to kasser ind i tre af fire kampe og har en målscore på 10-6. Så længe, de laver to-et-halvt mål i snit, kan det gå.



FCM: Ulvene spillede deres bedste kamp oppe i Aalborg og leverer clean sheets, når det gælder – Jesper Hansen har præsteret hele syv i sæsonen hidtil. Forsvaret leverer, og nu er individualisterne også kommet i gang.



Brøndby:

Deres sidste optræden hjemme mod Vejle var præget af et hav af fejl. De er stadig det mest scorende hold, men Lindstrøm, Uhre og Hedlund skal nu vise, at de også kan præstere mod ligaens stærkeste forsvar. Vis mere Luk

NÅR MAN KIGGER på de seneste sæsoner, har midtjyderne været en hademodstander for Brøndby. De ødelagde håbet om mesterskabet i 2018, de snuppede pokalen året efter, og nu kan de endnu engang slå Brøndbys drømme i stykker.

For tre år siden mødtes de i tredjesidste runde i Brøndby. Hjemmeholdet var klart bedst, men Jesper Hansen stod en pragtkamp, og ulvene vandt 1-0. Runden efter spillede Brøndby 2-2 i den berømte kamp i Horsens, men hvis de bare havde hentet et point mod FCM, havde de stadig selv kunnet afgøre guldets placering – på trods af Kjartan Finnbogason…

Sigurd Rosted så rødt, da Brøndby tabte til FC Midtjylland i oktober. Foto: Lars Poulsen

I oktober 2018 førte Brøndby to gange i Herning – og tabte 2-3.

I pokalfinalen i 2019 spillede de 1-1, og Alexander Scholz sikrede ulvene pokalen efter straffe.

I starten af denne sæson førte Brøndby 2-0 på egen bane. De kunne have ført 5-0, men tabte 2-3!

I det hele taget er Brøndby uden sejr i de sidste fem opgør mod FCM.

DE SENESTE SYV KAMPE De fire tophold høvler point i kassen. Nu mødes de indbyrdes, så nu bliver der smidt point. Sådan har de klaret sig i de seneste syv kampe: Brøndby 5-1-1 13-7 16 point FCM 5-1-1 12-5 16 point AGF 5-2-0 11-2 17 point FCK 5-2-0 14-7 17 point

NU KOMMER BRØNDBY på besøg igen, ligger nummer ét – og FCM kan støde dem fra tronen. Det bliver en vanvittigt fed kamp.

Brøndby har Uhre, Lindstrøm og Hedlund, og det kunne indikere, at de får chancen for at udnytte det, de er skarpest til: Nemlig omstillinger. Men jeg har også en klar idé om, at den trio nu møder et forvar, som ikke er så bange for omstillingsbold.

Nu kommer de til at møde de bedste individualister i Superligaen. Der tænker jeg selvfølgelig på Sisto, Dreyer og Evander, der spillede årets bedste kamp i Aalborg. Mens Brøndby vel rent teknisk spillede deres dårligste kamp på den bedste bane mod Vejle.

Vi går ind i sandhedens uge, og jeg er sikker: Brøndbys onde ånd slår til igen!

Tøffes spåkugle OB – Randers FC Søndag kl. 14.00 I denne duel har udeholdet ikke vundet i de seneste 17 kampe, der er endt med 14 hjemmesejre og tre uafgjorte. Jeg tror på en deler mellem to hold, der begge har spillet til kryds i deres to seneste kampe. MIT BUD: 1-1 UNDERHOLDNING: 3 stjerner FC Nordsjælland – AaB Søndag kl. 14.00 Flemming Pedersen har aldrig tabt til AaB, der blot har en enkelt sejr ud af de sidste 12 kampe mod FCN og ingen i de sidste fem opgør i Farum. MIT BUD: 2-1 UNDERHOLDNING: 4 stjerner FC København – AGF Søndag kl. 16.00 Begge har hentet 17 point i de sidste syv kampe. FCK har lukket to mål ind i tre af de sidste fire kampen, mens AGF til gengæld har clean sheets i de sidste fem kampe og 6-0 i målscore. AGF’s stime stopper – til gengæld fortsætter FCK med at lukke to ind! MIT BUD: 2-2 UNDERHOLDNING: 6 stjerner FC Midtjylland – Brøndby IF Søndag kl. 18.00 Rundens brag! De kommer til at bytte plads efter dette opgør, hvor FC Midtjyllands individualister vil overstråle Brøndbys. Jesper Hansen napper sit ottende clean sheet, for Brøndby må for blot anden gang i sæsonen gå fra banen uden at score. MIT BUD: 3-0 UNDERHOLDNING: 6 stjerner