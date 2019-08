Tøffe overrasker: - Her er mit Superliga-man crush

Eriksen kan have spillet sin sidste kamp

DER HAR LIGE været Copenhagen Pride, og anførerne i Superligaen har spillet med regnbue-armbind for at hylde mangfoldigheden, ja selv TV3’s logo var i regnbuens farver.

Det kan sgu godt være, jeg er blevet lidt påvirket af det hele, for min klumme i denne uge handler mere eller mindre om mit ’man crush’ på en bestemt Superliga-spiller: Lucas Andersen!

Han viste i foråret, da han var lejet ud til AaB fra Grasshopper, at han kunne noget helt særligt inden for kridtstregerne.

Jeg stod endda og sagde til ham på tv, at hvis ikke AaB fik tegnebogen op ad baglommen og købte ham fri for seks mio. kr., så skulle jeg nok gøre det. For ham her, han kan sælges videre for et stort millionbeløb!

Stig Tøfting har et man crush. Foto: Ernst van Norde

NU KØBTE nordjyderne som bekendt Lucas Andersen fri, og lige siden har han givet Allan Gaarde kredit for hver en krone.

Denne sæson er han også startet fantastisk med tre mål i seks kampe. Men det var mandag aften i vores eget program Offside, min kærlighed til knægten næsten kammede over.

At se glæden og gnisten i hans øjne, da tv-billederne rullede over skærmen og viste, da han scorede for Ajax i Champions League mod APOEL. Det var sgu næsten rørende! At han samtidig var yderst sympatisk i sine udtalelser om sit udlandseventyr og havde begge ben plantet solidt på jorden, det kan jeg godt lide!

Jeg er ikke ét sekund i tvivl om, at Lucas Andersen nok skal komme til udlandet igen.

Lucas Andersen blev solgt til Ajax som bare 17-årig. Foto: MICHAEL KOOREN/Ritzau Scanpix

HAN RØG TIL AJAX allerede som 17-årig, men det er ikke altid, at potentiale og talent alene er nok til at slå igennem.

Men lad mig slå fast: Det er ikke noget nederlag at vende snuden hjem til Superligaen for at få karrieren på ret køl. Det er der mange, der med succes har gjort, og jeg kan også selv skrive under på det.

Da jeg skiftede til HSV som 23-årig slog jeg sgu langt fra igennem. Jeg kom hjem og fik hår på brystet i AGF, og da jeg så igen tog til Tyskland og Duisburg, var det med en HELT anden parathed.

Det er lidt den samme modningsproces, Lucas Andersen er i gang med i AaB, hvor han er blevet anfører, kulturbærer og nøglespiller. Og det er sgu ikke så sært, når jeg hører, hvad han har at byde på, når han udtaler sig.

Det er altså en mand, som de unge i fodbolddanmark skal lytte til. En ung mand, der allerede har prøvet meget, er klar til mere og samtidig er jordnær og fornuftig.

Nyd Lucas Andersen, mens han stadig spiller i Superligaen. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Kan gå i vasken: Problemer med Dolberg-skifte

Det er med at nyde ham, mens han i Superligaen. Han er unik, og i mine øjne er det kun Viktor Fischer, der matcher hans første touch, drev med bolden samt evnen til at afgøre kampe.

SIDEN SIN HJEMKOMST har Lucas Andersen lavet 13 mål og to assists i 23 kampe. Fischer er på 15 mål og 22 assists i 48 kampe.

Hvis jeg skal trække sammenligningen op på den helt store klinge, så er der lidt Messi og Ronaldo over Andersen og Fischer. Den ene er afdæmpet og lidt tilbageholden, mens den anden ikke sætter sit lys under en skæppe og bruser frem.

Vi er privilegerede, at vi har to så store profiler i Superligaen, og når jeg siger, at Lucas Andersen finder vej til udlandet igen, ja, så siger det sig selv, at det gør Viktor Fischer også i min optik.

Viktor Fischer er eneste individualist, der matcher Lucas Andersen i Superligaen. Foto: Jens Dresling

Se også: Jubler over historisk triumf

Se også: Varm AGF-interesse: - Kunne sagtens være interessant

Jeg er lige nødt til at runde Lucas Andersens afvisning af FCK også. For selv om det kunne have været fedt at se Andersen og Fischer på hver sin FCK-kant, så viser det også, hvilken person Lucas Andersen er, når han vælger FCK fra.

Inden transfervinduet lukkede sidste sommer, ringede han selv til AaB og spurgte, om de ville leje ham, så han kunne genfinde spilleglæden og få sin karriere tilbage på sporet.

Siden er det kun gået fremad for Lucas Andersen, og derfor viser han AaB loyalitet ved at afvise FCK, der havde snøren ude, inden Lucas Andersen stort set havde fået sin første løncheck af nordjyderne.

Superliga-stjerne: - Ikke et fravalg af FCK, men...

HØJ KLASSE af en gennemført fin fyr…

Nå, jeg ved ikke, om det er fordi, jeg netop er blevet 50 år gammel, at jeg er blevet mere rund og mild… For nu at være helt ærlig, så tror jeg det sgu ikke…

Faktisk er jeg overbevist om, at jeg igen i næste uge er tilbage på krigsstien og klar til at uddele en røvfuld i disse spalter til hvem, der end har fortjent det!

Se også: Brøndby-boss bekræfter transfer-mål

Superligaen starter: Sådan står FC Midtjylland

Se også: Arrig Tøffe: Det nærmer sig komiske Ali...

Se også: Tøffe prygler AGF-træner: Hva’ fa’en foregår der?!