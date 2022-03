Tøffe revser FIFA: Det er simpelthen for vattet!

FIFA har givet udenlandske spillere mulighed for, at de kan få suspenderet deres kontrakter med deres russiske klubber, men kun midlertidigt. Det er at lade spillerne i stikken, mener Stig Tøfting, der også ser frem mod sæsonens største kamp i Superligaen

DER SKAL ikke være nogen tvivl om, at jeg tager fuldstændig afstand fra det russerne foretager sig i Ukraine i øjeblikket. Alle vores holdninger er klare i den her del af verden, og jeg fordømmer også det, der sker. Det er helt sikkert.

Men hvis vi for en stund retter blikket mod udenlandske spillere i Rusland – herunder danske Oliver Abildgaard og Anders Dreyer – så er de simpelthen blevet ladet i stikken af fodboldens mest magtfulde organ, FIFA! Godt nok har de besluttet, at udenlandske fodboldspillere fra 11. marts kan benytte en mulighed, få suspenderet deres kontrakter og rejse ud af Rusland, så de kan fortsætte karrieren et andet sted frem til 30. juni. Ja, det lyder jo lovende…

Og kort efter, at den mulighed trådte i kraft, oplyste Dreyers klub – Rubin Kazan – at danskeren nu havde fået suspenderet sin kontrakt, hvorfor han frit kan forhandle med andre klubber, men som udgangspunkt vende tilbage til Rusland til sommer.

MEN HVAD fanden er det egentlig for en løsning? For mig at se er det ligesom at pisse i bukserne. Det er jo meget rart i starten, men så bliver det ubehageligt på sigt. Man lægger alt ansvaret over på spillerne, der lige pludselig bliver tvunget til at træffe et valg. De kan tage væk og vende tilbage til Rusland om nogle måneder efter en periode i en helt anden klub, og så skal de nok ikke regne med, at de bare bliver budt velkommen tilbage med åbne arme.

Anders Dreyer i aktion for Rubin Kazan. I indeværende sæson har danskeren scoret otte gange. Foto: Aleksandr Kulebyakin/Ritzau Scanpix

Og da slet ikke hvis spilleren har forholdt sig kritisk om Ruslands handlinger i Ukraine i den periode, for så risikerer de 15 års fængsel. Læg dertil, at der endnu ikke er fundet en løsning på, hvad der skal ske med spilleren, hvis de får en alvorlig skade i den periode, de er væk.

Nej, i min verden skal de kontrakter bare ophæves uden nogen form for deadline, hvilket Den Internationale Spillerforening FIFPRO og den danske Spillerforening endelig bakker op om efter flere dages tavshed, og det er jo positivt. Men det ændrer tilsyneladende ikke noget! For FIFA’s beslutning er jo ikke blevet lavet om. Deres udmelding er ganske enkelt for vattet, og FIFA er sluppet alt for godt fra det.

Hvis man kan indefryse russernes formuer, hvis man kan tage deres yachts og bremse Roman Abramovichs salg af Chelsea, så kan man vel også annullere en fodboldspillers kontrakt, når vedkommende befinder sig i et land, der er i krig.

Abildgaard kan jo ikke gøre noget. Hvis også han benytter sig af muligheden og forlader Rusland, så kan han i hvert fald godt forberede sig på at skulle løbe frem og tilbage på sidelinjen og ikke spille kampe, hvis han vender tilbage i juni.

Det er en ommer, FIFA!

Oliver Abildgaard spiller også til daglig i den mørkerøde Rubin Kazan-trøje. Foto: Yegor Aleyev/Getty

MEN LIVET går videre, og selvom mine tanker i den grad er på situationen i Ukraine, så skal vi i vores egen fodboldandedam også se frem mod sæsonens hidtil største kamp i Superligaen søndag aften. FC Midtjylland mod FC København.

Og jeg skal da love for, at mine forventninger ikke er blevet mindre, da jeg så det, FCK leverede i Eindhoven torsdag aften mod PSV. Det var en kamp, jeg ønskede aldrig ville slutte. Igen må jeg lette på hatten og beundre københavnernes præstation i en så vigtig europæisk kamp, selvom det nok ikke var 90 minutter, der udelukkende var ren underholdning for Jess Thorup på sidelinjen.

IKKE DESTO mindre er der lagt op til et gigantisk brag uden lige i Herning. For med bare tre point mellem FCK og FCM i toppen af ligaen bliver det hæsblæsende at følge. Indbyrdes har midtjyderne vundet ni kampe i streg på hjemmebane og domineret FCK med en målscore på 31-9. Faktisk skal vi tilbage til oktober 2016 for finde den seneste gang, FCK rejste hjem til hovedstaden med en sejr.

Det taler godt nok sit tydelige sprog, men de to mandskaber har siden 2014/2015-sæsonen udgjort et yderst tæt parløb. Begge klubber har løftet mesterskabspokalen tre gange og pointmæssigt ligger de også i hælene af hinanden. I den syvårige periode plus den igangværende sæson har FCK fået 527 point mod FCM’s 521. For en god ordens skyld skal det lige nævnes, at Brøndby ligger nummer tre med 460 point.

Klummen fortsætter under billedet..

FC Midtjylland blev dansk mester i 2020, da de slog FC København med 3-1 i Herning. Foto: Ernst van Norde

FCK HAR tur i den. Når vi nu kigger på, hvordan FCK spillede i torsdags og fremhæver Rasmus Falk, Pep Biel og Lukas Lerager og inddrager Roony Bardghjis præstation mod Randers i sidste runde, så er der profiler nok at fremhæve som ligaens måske bedste spillere.

Men i min verden løber den bedste spiller rundt i Herning med nummer 10 på ryggen. Evander. Han har et gear mere end de andre, han flytter bolden med en legende lethed og er i den grad afgørende for Midtjyllands succes. Og mon ikke brølstærke Brumado og normalt iøjnefaldende Pione Sisto foran et fyldt MCH-arena er motiverede for at finde storspillet frem?

DER ER flere ting, der virkelig bliver spændende at følge. Nu er det eksempelvis ikke sådan, at jeg er ved at falde ned af stolen, når jeg ser Rasmus Falk i Superligaen, men jeg er imponeret over den præstation, han leverede i torsdagens kamp mod PSV og mod Manchester United i 2020. Jeg savner dog at se sådanne kampe fra ham i Superligaen.

Duellen, der er umulig at komme udenom, står mellem Pep Biel og Evander. Spanieren har spillet 34 kampe i den her sæson og lavet 15 mål og 14 assists, mens brasilianeren på 35 kampe har nettet 13 gange og lagt op til fem mål.

Klummen fortsætter under billedet..

Pep Biel og Rasmus Falk viste et højt niveau ude mod PSV i en hæsblæsende kamp, der sluttede 4-4. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

Det har bestemt ikke været dårligt for Pep Biel at få en mere central rolle på holdet, og efter han måtte lægge øre til en del kritik i starten af hans periode i FCK, har han nu endelig fået forløst det potentiale, som Ståle Solbakken i sin tid betalte mange penge for. De glade FCK-fans kan godt sende nordmanden en venlig tanke i de her tider.

Bo Henriksen og resten af trænerteamet i FCM fik torsdag tips til, hvordan man kan nedbryde FCK’s defensiv, da PSV scorede fire gange mod et forsvar, der endnu ikke har lukket mål ind i Superligaen i foråret. Som vi tit ynder at tale om, så er det nemlig forsvaret, der vinder mesterskaber, og midtjyderne har ikke haft held med at lukke af bagtil. Så det match-up bliver interessant.

Jeg kan ikke huske, at top tre-ræset i Superligaen har været så tæt efter 20 runder, og det kan potentielt blive endnu mere tæt, hvis FCM, som er favorit til opgøret, slår FCK, og Brøndby slår AGF.

HISTORISK. Så har vi tre mandskaber med 42 point efter 21 runder. Det er aldrig set før.