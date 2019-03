Tøffe sætter røven i klaskehøjde: Disse fem ting kommer til at ske

JEG HAR JO i løbet af sæsonen gentagne gange fremsat forskellige spådomme, og jeg skal være den første til at indrømme, at jeg har ramt ved siden af. Mange gange!

Så skal jeg da lige love for, at folk bliver aktive og kommer op af hullerne og ud på de sociale medier, for så skal der masse-hånes. Fair nok. Det er god lir. Pudsigt nok er de samme mennesker ekstremt tavse, når jeg rammer plet.

Det gjorde jeg på alle parametre, da jeg kiggede i krystalkuglen i slutningen af grundspillet. Jeg tør roligt sige, at jeg hamrede den ene fuldtræffer efter den anden ind.

SAMTLIGE PILE SAD lige præcis i bullseye. Jeg ramte top 6 i korrekt rækkefølge, jeg vidste, AaB ville slå AGF hjemme og Randers tabe i Odense. Jeg forudså, hvordan de to nedrykningspuljer ville komme til at se ud. Dog skal jeg indrømme, jeg fik lidt hjælp af Thomas Hagelskjær i Vejle-målet mod Esbjerg…

Efter en så voldsom succes er det naturligvis blevet tid til at tage spåmandshatten på igen. Jeg kigger på de kommende seks runder af slutspillet, hvor holdene i de to nedrykningspuljer finder ud af, hvem der skal møde hvem i hvilke knald-eller-fald kampe senere på foråret.

Vi høres ved, når jeg nok engang har ramt plet…

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jeg forudser, at:

1: Brøndby møder FC Midtjylland i pokalfinalen! Jeg sætter min røv i klaskehøjde fra start og spår, at Brøndby torsdag slår AaB ud af den ene semifinale – dagen inden har FC Midtjylland hjemme slået OB ud.

Brøndby og FC Midtjylland mødtes sidst i en pokalfinale i 2005. Brøndby vandt 3-2, og her hilser Morten Wieghorst tilsyneladende på nogle midtjyske fans bagefter. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

2: Her kører jeg virkelig med fuld risiko, når jeg forudser, at FC Midtjylland ligger nummer et, når der er spillet seks runder af mesterskabsspillet. Det gør jeg på trods af, at FCM kun spillede 0-0 og smed to point i går, og FCK i de tilsvarende kampe i grundspillet hentede 16 point, mens FCM kun hentede 11.

Men kampprogrammet har været hårdt ved FCK, der skal til OB, Brøndby og deres værste udebane Farum i løbet af de første fem runder. Mit regnestykke kan blive slået totalt i smadder, når FCK møder FCM i Parken – men jeg vover pelsen alligevel.

Paul Onuachu og FCM kom ned på jorden efter 0-0 mod FCN. Men Stig Tøfting holder dem stadig som sit bud på danske mestre. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

3: Om seks runder ved vi, hvem der mødes i direkte duel om nedrykning. Jeg spår, at rækkefølgen i pulje 1 bliver AGF, SønderjyskE, Horsens og Vejle – i pulje to: Randers, AaB, Hobro og Vendsyssel. Det betyder jo så, at det bliver Vejle og Vendsyssel der skal ud i den drabelige duel om at undgå direkte nedrykning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stig Tøfting har ikke stor tiltro til Esbjerg, der som oprykker står foran noget af en mundfuld i mesterskabs-slutspillet. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

4: Jeg siger, at Esbjerg får nul (0) sejre i de seks runder, vi snakker om. Det gør jeg på trods af, at vestjyderne i de tilsvarende kampe i grundspillet fik 11 point mod de samme modstandere, at de kan spille fuldstændig uden pres og med kablet til håndbremsen skåret over. Jeg siger ikke, at de taber – men at de ikke vinder en eneste af de seks kampe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skov og Skov i en skov. Robert har allerede plaffet 23 bolde i kassen, og Andreas står noteret for 19. Foto: Ole Steen

5: Siden årtusindeskiftet er det kun to gange sket, at to spillere har scoret 20 eller flere mål på en sæson. Robert Skov har allerede lavet 23, Andreas Skov 19, Kamil Wilczek 18, Dame N’Doye 15 og Paul Onuachu 14 mål. For to år siden scorede Marcus Ingvartsen 23 og Teemu Pukki 20 - i 2001/2002 scorede Peter Madsen og Kasper Dalgas hver 22 mål.

Siden år 2000 har blot syv spillere scoret 20 eller flere mål på en sæson. Jeg siger, at når vi har spillet de næste seks runder, har hele fire spillere passeret 20 scoringer.

Se også: 'Der er ingen undskyldninger, Brøndby!'

Se også: Tordner mod Tøfting: Det er virkelig dumt!

Se også: Tøfting langer ud: - Pinligt, hvis det passer!