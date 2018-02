Tøffe: Skift dog formation, Brøndby!

BO HENRIKSEN er altid garant for at bringe et smil på mine læber, og inden Superliga-foråret gik i gang, kom han med endnu et guld-citat, da han sagde, at han som regel har både har plan A, B og C liggende klar i skuffen.

Sådan er det ikke med kollegaen i Brøndby, Alexander Zorniger. Tyskeren har hårdnakket holdt fast i, at Brøndby skal køre mesterskabet hjem via plan A. Der er IKKE noget alternativ.

Det er en sandhed med modifikationer, for jeg husker da i hvert fald, at Brøndby med succes skiftede til en flad firemands-midtbane mod både Silkeborg, SønderjyskE og senest i pokalkampen mod FCK i Parken. Det gav pote rent taktisk, så den stædige tysker må som minimum indrømme, at han har en plan A-light.

Men er det nok til en moderne fodboldklub? Er det nok til et mesterskab i Superligaen? Tja, det ser sgu sådan ud! Det er altid svært at argumentere mod en vinder, og det er lige, hvad Zorniger er. Han har stået i spidsen for Brøndby i 56 Superliga-kampe og blot tabt 12! Dybt imponerende.

SENESTE NEDERLAG var 20. august i Aarhus, da Benedikt Röcker fik et tidligt rødt kort, og for få formbarometeret helt på plads, så har Brøndby inklusive pokalkampe hentet 13 sejre og tre uafgjorte i de seneste 16 opgør.

Men i dagens kamp mod AaB mangler Alexander Zorniger sin anfører og nøglespiller, Johan Larsson. Det giver en kærkommen lejlighed til at vise, at Brøndby er mere end ’bare’ 4-4-2 diamant. Det kunne være befriende at se Brøndby skifte til et tremandsforsvar med Röcker, Hermannsson og Arajuuri og så frigøre en ekstra midtbanespiller, som der alligevel normalt sidder to af på bænken.

AaB viste i seneste indbyrdes opgør, at man kunne låse Brøndbys spil i den røvkedelige 0-0 kamp i efteråret, så derfor synes jeg, tanken om et systemskifte må være spændende at lege med for Zorniger. Om planen så sættes i søen, det er noget andet.

Benedikt Röcker afløser sandsynligvis Johan Larsson på backen. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Det realistiske scenario er, at Benedikt Röcker vikarierer på højre back, eller at man lader Svenn Crone få en enkelt kamp på favoritpositionen. Så kan man køre videre med det, der har fungeret for Brøndby hele sæsonen. Og Johan Larsson misser jo som regel kun et par enkelte kampe pr. sæson, så det er måske for meget at forlange, at Zorniger laver de store taktiske ændringer ud fra det.

Hos dagens modstander, AaB, har der ikke været plads til mange taktiske genistreger fra Morten Wieghorst. Fokus har været på at holde bolden i egne rækker og samtidig få lukket af defensivt. Eller det er i hvert fald, hvad Morten Wieghorst har givet udtryk for udadtil – og man kan jo altid skræddersy sine udtalelser efter den virkelighed, man lever i.

FAKTUM ER, at der ikke er ændret ret meget taktisk i forhold til dengang, Lars Søndergaard var chefen i Aalborg. Underholdende har det i hvert fald ikke været! AaB er det hold, der afslutter mindst i Superligaen, og de bolsjestribede scorer tredjefærrest mål. Nordjyderne har til gengæld en høj succesrate, når man kigger på afleveringsprocenten. Men det er sgu da klart, når man hellere vil holde bolden i gang end at spille direkte mod mål!

Er Wieghorsts metoder de rette for AaB? Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Helt generelt sætter jeg spørgsmålstegn ved, om Morten Wieghorsts måde at spille fodbold på kan forløse det potentiale, der er i AaB-truppen og skaffe den succes, man hungrer efter i Nordjylland.

Wieghorsts bedste sæson i Superligaen ligger tilbage i 2006/2007, da han blev nummer fem med FC Nordsjælland i sin debutsæson som cheftræner. Så ved jeg godt, der er kommet to pokaltitler i hus siden hen, hvilket selvfølgelig giver en tommel op.

Men hvis Morten Wieghorst virkelig er hentet til Aalborg for at føre klubben tilbage til toppen af dansk fodbold, så skal der spilles mere direkte og produceres flere chancer.

TALLENE VISER, Wieghorst har en trup, der er villig til at arbejde for sagerne, for det er kun Brøndby, der har flere kilometer i benene i Superligaen. Udnyt dog løbevilligheden til at spille mere direkte!

Få skabt noget fodboldeufori i Aalborg igen i stedet for at gennemtvinge den pladderromantiske tilgang om at holde bolden i egne rækker. Hvis ikke lige man er Barcelona eller Manchester City, så risikerer man at stå tilbage med en omgang planløst boldflytteri.

Indrømmet, det kan godt være, jeg er for hård ved AaB og Morten Wieghorst, men nederlaget i Silkeborg har sat dybe spor. Taber nordjyderne igen i dag, så er der pludselig pres på for at nå målsætningen om top-seks, når man skal ud og hente minimum to hold, der ligger foran i tabellen med blot fem kampe tilbage i grundspillet.

AaB har med andre ord kniven for struben mod Brøndby, der bare drøner derudad uden at kigge sig tilbage, og som sagtens kan blive for stor en mundfuld for AaB, uanset om Alexander Zorniger kommer med sin plan A - eller om han har læst Ekstra Bladet i morgenflyet mod Aalborg og dermed tropper op med plan B.

TØFFES TOP OG FLOP:

Top: Real Madrid. Champions League-kampen i Madrid foregik på så højt et niveau, at man næsten kunne høre englene synge - hvis man da ellers kunne høre noget med den elektriske stemning på Bernabeu. Men det er ikke så sært, tilskuerne var begejstrede. Teknisk og tempomæssigt tabte man nærmest pusten bare af at se på kampen. Det lover godt for returopgøret 6. marts.

Ronaldo og co. viste et imponerende højt niveau mod PSG. Foto: AP Photo/Paul White

Flop: Helsingør/Randers. I den hjemlige andedam så man til gengæld forsvarsspil af laveste kaliber i seneste runde. Rækkens to ringeste hold, Randers og Helsingør, levede helt op til placeringerne i ligaen og lukkede henholdsvis fem og seks mål ind efter aktioner i forsvaret, hvor den ene var mere håbløs at se på end den anden. Nedrykningsspillet nærmer sig, og præstationerne fra Helsingør og Randers talte deres tydelige sprog…

Målene fløj ind om ørerne på Aris Vaporakis mod OB. Foto: Robert Wengler/Ritzau Scanpix

