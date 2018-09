Tøffe står fast efter fejlskud: Her er tre nye påstande

Så er det endelig blevet tid til den klumme, jeg ved, at mange af mine ’fans’ har siddet derude og ventet på. Nemlig den, hvor jeg må lægge kortene på bordet og blankt erkende, at jeg ramte nul og niks med mine forudsigelser for de første syv runder af Superligaen.

Tøffes benhårde dom: De vinder guld, og de rykker ud af Superligaen

Selv om jeg ramte nul ud af tre rigtige, så tillader jeg mig at holde fast i en kliché fra fodboldverdenen. For det har sgu været stolpe ud for mig!

Lad mig starte med at tage fat i den påstand, som jeg har fået mest røg for. Den om at Vejle ikke ville vinde én eneste kamp de første syv runder.

Jeg vil gerne slå fast, at jeg IKKE påstod, Vejle ville stå uden point ved landskampspausen, men at de ikke ville vinde en fodboldkamp i syv forsøg. Det gjorde vejlenserne så i første runde, da oprykkerne blev sat i gang på et forkert dømt straffespark mod Hobro. Men siden vandt Vejle altså ikke de næste seks opgør, dertil skal lægges det uafgjorte resultat i Horsens fredag…

Jeg påstod også, at der ville blive fyret mindst én Superliga-træner - muligvis tre. Indrømmet: Det var ikke tæt på tre fyringer, men jeg er overbevist om, at Allan Kuhn blev reddet af den heldige 3-2 sejr over OB, og at man ikke tabte større end 2-0 til AGF på hjemmebane.

Allan Kuhn er stadig ny på posten i Hobro, men han famler sateme godt nok i blinde efter et spilkoncept i Himmerland.

Allan Kuhn har fået en famlende start i Hobro, mener Stig Tøfting. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hvad angår min sidste påstand, så må jeg indrømme, at ’Duncan’ har snydt mig! Jeg troede, han ville vende hjem til Superligaen, men i stedet tager han et eventyr i den bedste cypriotiske række hos Enosis Paralimni.

Held og lykke med det, selv om Duncan kunne have pyntet på flere Superliga-mandskaber, og jeg ved, at minimum to klubber herhjemme har bejlet voldsomt til ham.

Et facit med nul ud af tre rigtige - det ser ikke pænt ud, men jeg lægger mig sgu ikke ned! Sådan er vilkårene i mit job, og jeg synes jo bare, det er fedt, når Vejle og min gode, gamle ven Thomas Gravesen tager noget pis på mig, fordi jeg ramte ved siden af.

Thomas Gravesen tog pis på Tøffe i en video på Vejles hjemmeside. Screendump: Vejle Boldklub

Derfor er jeg frisk på igen at udfordre skæbnen og endnu engang placere min røv i klaskehøjde med tre nye påstande om de kommende syv runder i Superligaen:

PLÆNEKLIPPERENS PÅSTANDE:

1: Esbjerg taber maks. én af de kommende syv kampe.

Op til sæsonen var jeg efter Esbjerg, fordi det lignede en rodebutik på Vestkysten, men man må have stor respekt for det arbejde, John Lammers har lavet på kort tid. Defensiven er stabiliseret, og Esbjerg har vundet de seneste tre kampe med 1-0.

Esbjerg og Lasha Parunashvili (nr. 6) har overrasket Stig Tøfting positivt. Foto: Bo Amstrup/Scanpix 2018

I mine øjne har vestjyderne fortjent flere point, end det er blevet til, og jeg er vild med Lasha Parunashvili på midten! Jeg ved godt, Esbjerg møder FCK i dag, og at jeg allerede her kan komme på dybt vand med forudsigelsen, men jeg er ingen fedtspiller, og Esbjerg er blevet svære at slå.

2: Nicklas Helenius laver mindst fem mål de kommende syv runder.

Nicklas Helenius har fundet vej tilbage til OB’s startformation, og fynboerne er begyndt at finde melodien under Jakob Michelsen. For de fleste angribere kommer mål i stimer, og Helenius har scoret to gange i de seneste tre kampe. Han sparker både frispark og straffe for OB. Dertil skal lægges, at fynboerne har skrevet kontrakt med Bashkim Kadrii, der lavede ni assists i sine sidste 11 kampe for Randers.

Nicklas Helenius kommer til at hagle mål ind for OB de kommende syv runder. Foto: Lars Poulsen

3: Brøndby får maks. et ’clean sheet’ de næste syv kampe.

Det sejler i Brøndbys defensiv, og selv om man ’kun’ har lukket syv mål ind i Superligaen, så er der tydelige faresignaler i forsvaret. Efter den gode start i målet har tyske Marvin Schwäbe set usikker ud de seneste kampe.

Marvin Schwäbe fik en stærk indledning på karrieren i Brøndby, men tyskeren har shaky ud ved flere lejligheder de seneste kampe. Foto: Anders Kjærbye/Scanpix 2018

Tøffes top og flop:

Top: FC København. Hold nu kæft for en mandfolkepræstation, FCK leverede mod italienske Atalanta over 210 minutter plus straffesparkskonkurrence! FCK havde den sværeste lodtrækning af de danske mandskaber, men leverede igen varen og er nu i et europæisk gruppespil for 12. gang på 13 år. Stærkt!

FCK'erne kunne juble efter en flot mandfolkepræstation, der sendte Atalanta ud af Europa. Foto: Lars Poulsen

Flop: FC Midtjylland. Igen-igen skuffede midtjyderne på den europæiske scene til trods for et fint udgangspunkt mod svenske Malmö, der var til at tale med. Jess Thorup havde skiftet otte spillere i startformationen til den europæiske nøglekamp, og den voldsomme udskiftning blev igen straffet!

FCM og Jakob Poulsen floppede igen i Europa. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

