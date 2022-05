Tøffe: Trods guld sidder Thorup ikke sikkert

SELVOM SUPERLIGAEN I øjeblikket ikke viser sig fra sit højeste niveau, så er der stadig drama for alle pengene.

Uanset, hvad Bo Henriksen siger, så er der ingen tvivl om, at situationen fra torsdag aften i Herning, hvor Brøndby udligner til 2-2 i det 95. minut, minder om Horsens' 2-2-udligning 18. maj 2018 i det 96. minut.

Bo mener ikke, at det kan sammenlignes, da Brøndby selv kunne afgøre mesterskabet dengang.

Det kan bestemt sammenlignes, og dem der holder med Brøndby har i hvert fald ligget på lur. De har endda ventet på, at Bo Henriksen blev ramt af karma.

Helt til sidst smed Midtjylland to point. Foto: Claus Bonnerup

CHEFTRÆNEREN ØDELAGDE BRØNDBYS mesterskabsdrømme i '18 og serverede det til FCM. Brøndby fik så betalt tilbage i torsdags og fik både Bo og FC Midtjylland i et hug.

Niels Frederiksen lavede en 'halv Bo'. Jubelscenen var ikke til at overse, omend han ikke sprintede lige så langt som den tidligere Horsens-træner for fire år siden.

Dramaet er også til at få øje på i nedrykningskampen. Vejle lever stadigvæk.

Jeg tror ikke på, at Vejle klarer sig, men det er ikke på grund af AGF. Jeg kan ikke forestille mig, at AGF vinder en fodboldkamp, men de kan godt hive ét enkelt point i land, og så er Vejle tvunget til at hente seks point i de resterende to kampe, da deres målscore er meget dårligere.

Torsdag slog Vejle AGF og har nu tre point op til David Nielsens mandskab, men der er blot to kampe igen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

AGF HAR TABT fem af de seneste seks kampe og er det dårligste hold i Superligaen i 2022. Kun én kamp er vundet i år, og det var endda med stor hjælp fra Lawrence Thomas i forårspremieren.

Fansene hos AGF kom med voldsomme ytringer efter torsdagens 0-1-nederlag i Vejle. Er kritikken berettiget?

Ja! Det er den. Fuldstændig.

Spillerne har underpræsteret. David Nielsen og staben ser ikke ud til at have redskaberne til at vende krisen, og Stig Inge Bjørnebye har ikke fået samlet brikkerne.

Så selv de mest inkarnerede AGF-fans har mistet troen på projektet.

MOD VEJLE KOM AGF bagud i 14. minut. En-til-en udskiftninger blev praktiseret som ALTID, og først efter 86 minutter blev der satset med en ekstra angriber. Endnu engang viste det sig at være for sent.

Fem mulige udskiftninger til at ændre kampbilledet, skifte systemet eller sætte modstanderen under pres er ikke en af spidskompetencerne hos De Hviie.

Med det in mente at det er Davids femte sæson, og på trods af at han har en stor stjerne hos fansene, må konklusionen være, at David Nielsen ikke står i spidsen for AGF, når den nye sæson går i gang.

David Nielsen og AGF har ikke vundet siden forårspremieren. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

JEG FORUDSER DERFOR en trænerrokade.

FCK bliver mestre, men vi så i Malmö i 2016, at Allan Kuhn blev fyret som mestertræner. Det kan også ske for Jess Thorup.

Og så er vejen banet for en genforening med 'PC', Rubén Sellés og David Nielsen.

Har David kvalificeret sig til et FCK-job med de resultater?

Nej, men setuppet passer som fod i hose, og fansene får en træner, som passer til attituden i FC København.

Udover det vil det også være i tråd med David Nielsens syn på at spille med en angriber på top samt en-til-en udskiftninger, da FCK har bredden i truppen til at ændre fodboldkampe med netop en-til-en udskiftninger.

Det ledige sæde i AGF kan Brian Priske så passende sætte sig i.

Thorup og FCK passer ikke perfekt sammen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og for at runde det hele af, så må jeg bare konstatere, at matchet mellem FCK og Thorup ikke har været perfekt.

Hvis lønnen på ni millioner om året passer og med to år tilbage af kontrakten, så ville jeg godt kunne leve med en fyring, hvis jeg var Jess Thorup, og jeg ville endda grine hele vejen til banken ...