Tøffes råd til FCK: Gå på rov i AGF

NU ER DER gået 15 dage siden, Ståle Solbakken fik sparket af FCK – og det kan da godt være, at jeg ikke er den hurtigste knallert på havnen, men jeg sidder da stadig tilbage med flere spørgsmål end svar.

Hvorfor skulle det med djævlens vold og magt gå så hurtigt eksempelvis. Det virker jo nærmest som om, at Ståle Solbakken havde haft fingrene nede i kagedåsen!

Og endnu mere presserende: Hvad fanden vil FCK?

Jo, jeg kan godt se, at man har fundet et midlertidigt setup med Hjalte Bo Nørregaard og William Kvist som støttepædagog, men hvad er planen?

JEG VILLE OGSÅ gerne have været en flue på væggen i bestyrelseslokalet i Parken.

Hvem er det lige, der rækker hånden op og siger: ’Nu skal I høre. Jeg har en pissegod idé. Vi fyrer Ståle Solbakken. Og ved I hvad? Vi har jo Hjalte Nørregaard på U19-holdet. Han kan bare tage over’.

Måske har en anden så sagt: ’Ja, og William, du kan jo godt lige give en hånd. Hjælpe Hjalte lidt og være vores ansigt udadtil. Måske sådan lidt Holmstrøm-arrogant, du ved’.

Vild jubel, klapsalver og så er den ged barberet.

Er Peter Christiansen og David Nielsen den duo, der kan genrejse FCK. Foto: Gregers Tycho

O.K., DET STAK lidt af for mig, for forhåbentlig er det ikke sådan, man har fyret den mest succesfulde træner nogensinde i dansk klubfodbold, men jeg må også sige, at nødplanen, da Ståle Solbakken var ude af døren, bestemt ikke er imponerende.

Det er jo ikke Horsens eller Lyngby. Det er Skandinaviens fodboldflagskib og en kæmpe forretning.

Jeg er da helt med på, at der var masser af faktorer, der pegede mod fyring. Pointhøsten i 2020, FC Midtjylland, der har vundet to ud af de tre seneste mesterskaber og en del transfers, der nemt kan parkeres i kassen med et flop-stempel udenpå.

Omvendt nåede FCK kvartfinalen i Europa League. Klubbens bedste internationale resultat nogensinde, hvilket i min verden i høj grad kan tilskrives Ståle Solbakkens indsigt i den type kampe.

Men det pinlige nederlag til Rijeka i dette års udgave af turneringen blev i mine øjne dråben, der fik Ståle fyret. Så hvad nu FCK?

NORMALT VILLE JEG hente en sportsdirektør først – og så kunne han hente den træner, der nu passede ind.

Lige nu, så er en træner endnu vigtigere for FCK. For et kig på Superligastillingen viser en ting: FCK har lige så meget brug for point, som Lalandia har for gæster!

Pengene og omdømmet skabes i Europa, men rugbrødet bages i Superligaen, hvor drømmen om europæisk fodbold jo logisk nok kræver en topplacering i den hjemlige liga.

Nu vil jeg ikke kaste mig ud i en kæmpe navneleg over, hvem der kunne finde plads i FCK-stolene som sportsdirektør og træner, men jeg må tørt konstatere, at det perfekte par går rundt hos dagens FCK-modstander.

Dabid Nielsen og Peter Christiansen har været sammen i FCK før. Foto: Lars Poulsen

AT PETER ’PC’ Christiansen og David Nielsen bliver nævnt i FCK-sammenhæng, er en kæmpe cadeau til AGF – og selvom jeg ikke ønsker at være persona non grata i Aarhus, så er de i min optik det perfekte par til at få FCK på skinner igen, hvis man leder efter folk med dansk pas.

PC’s oprydning, retning og linje i transfervinduet fortæller i hvert fald mig, at han har evnerne til også at kunne præge FCK i en positiv retning.

David Nielsen? Ja, han har sikkert sine mangler – også med europæiske briller – men jeg har da aldrig selv haft en træner, der kunne det hele, og det må man så kompensere for, men presset, medierne, spillerhåndteringen og evnen til at motivere vil gøre ham til en oplagt FCK-kandidat.

VIL PC OG DAVID Nielsen så det, når de nu er i gang med noget, der kan vise sig at være historisk i AGF.

Kan det virkelig lykkes at hente mesterskabet til Aarhus i denne sæson, så vil de blive udødeliggjort. Mon ikke det alligevel pirrer dem begge at se, om projektet kan bære så langt.

Og hvorfor ikke. FCK sejler, Brøndby er trods pointhøsten skrøbelig og FCM skal bruge kræfter på Champions League.

