Tøffes store hovedbrud: - Det er skingrende vanvid

Der er næsten er spillet en tredjedel af Superligaen, når transfervinduet lukker i september. Det giver de danske klubber hovedbrud, mener Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting. Han får selv et, når han prøver at finde en løsning på problemet

DER ER STADIG over en måned til, at transfervinduet bliver hamret i og haspet, og det er i min verden fuldstændig vanvittigt. Når vi kommer frem til 2. september, er der spillet hele otte runder af Superligaen – og vi er altså på det tidspunkt tæt på en tredjedel gennem grundspillet.

Det er skingrende vanvid. Ren Cirkus Benneweis!

Problemet er, at her i Danmark kan vi intet gøre ved det, selv om den lange transfer-sommer giver kæmpe hovedpine alle steder.

Trænere og sportschefer vil jo naturligt nok helst disponere over en færdig trup så tidligt som muligt, og derfor er langt de fleste Superliga-klubber også helt på plads med det materiale, de ønsker at tilføre trupperne. Det er i hvert fald mit indtryk.

Men klubberne kan aldrig være helt sikre på, at der ikke dukker et belgisk eller hollandsk bud – hægtet op på en pæn check – på en af deres profiler eller i sjældne tilfælde fra af en af de fire store ligaer.

Oliver Abildgaard vil væk - formentlig også i denne situation, hvor han er landet oven på Jonas Wind, FCK. Foto: René Schütze

DET ER BIZART at skulle se spillere som Paul Onuachu og specielt Marc dal Hende tumle rundt uden for truppen i FC Midtjylland, mens Peter Ankersen tilsvarende fiser rundt med et ’TIL SALG’-skilt på ryggen ved siden af truppen i FC København.

AaB har Oliver Abildgaard til salg uden at vide, om han rent faktisk ryger over disken, og så kan man sige, at FC Nordsjælland nok var ret sikre på at få fyret Andreas Skov Olsen afsted – han røg jo som bekendt i bolognaisen i løbet af ugen.

Men hvis man nu skal se sagen fra eksempelvis Marc dal Hendes synspunkt, så ja … Han ønsker og er blevet bevilget et salg, men hvem siger, han overhovedet kommer afsted?

Både han og Paul Onuachu spillede sidste ligakamp 12. maj, hvilket altså vil sige, at når vi rammer slutningen af vinduet, er det tre-en-halv måned siden, Marc dal Hende sidst har være i aktion. Et pænt stykke fra kampform vil jeg mene.

Så en klub skal virkelig ville det, hvis den vil hente Hende …

Det kan jo godt ende i noget lort for en mand, der er 28 år, og hvad er chancen for, at udlandet kalder på ham? Jeg synes, han sidder lidt som gidsel sommeren over. Delvis selvvalgt!

Der er jo også et landshold, der spiller i starten af september. Peter Ankersen var i aktion i juni mod Georgien, det kommer en mand uden kamptræning næppe i seotember. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

FCM OG FCK HAR med rettidig omhu for længst hentet de spillere, der skal erstatte de forventede salg. Ståle har ovenikøbet hentet både Varela (i vinter) og Bartolec i stedet for Peter Ankersen, mens der til gengæld mangler en venstre back på grund af Nicolai Boilesens korsbåndsskade.

Men hvad nu, hvis Peter Ankersen slet ikke ryger af sted, fordi prisen enten ikke rammer aftalt niveau, eller han personligt ikke bryder sig om de muligheder, der ligger på bordet?

Man kan jo ikke lige forestille sig ham drøne ind i truppen igen i fire måneder for så at prøve lykken igen til januar. Parterne har ligesom sagt farvel til hinanden.

Marc dal Hende og Peter Ankersen har begge placeret sig uden for deres trupper, mens de og klubberne venter på, der skal komme en købmand forbi. Foto: Anita Graversen/Ritzau Scanpix

DER ER SÅ MANGE hovedbrud i forbindelse med det afsindigt lange transfervindue, og her er så mit: Jeg aner ikke, hvad man skal gøre ved det!

Det er sjældent, jeg ikke kan blive enig med mig selv, men her ramte jeg så mig selv i røven … Men skal jeg sige noget, så vil jeg anbefale 16. august som slutdato. Fordi:

Bundesligaen og La Liga starter 16. august, serie A begynder først den 24. august, og det er i bund og grund her, problemet ligger. De italienske klubber vil naturligvis påberåbe sig retten til at erstatte skadede spillere eller forstærke sig helt frem til sæsonstart

I England har man valgt at hamre vinduet i 9. august – samme dag som første kamp i den ny sæson spilles. Det synes jeg er klasse.

MEN FØDEKÆDEN ER jo også den, at når klubberne i de større ligaer har fyret milliarderne af, så breder de næstfølgende handler sig som ringe i vandet ned gennem systemet, og så kan det selvfølgelig være, at Marc dal Hende til syvende og sidst bliver interessant for nogen.

Men jeg synes, det fra et dansk synspunkt er helt skævt, at man knap en tredjedel inde i grundspillet giver de pengestærke klubber yderligere en fordel.

Tøffes spåkugle – dagens kampe:

Søndag kl. 12.00

Hobro – Randers FC

Et ægte lokalderby, hvor storebror plejer at vinde. Men da der står enormt meget på spil prestigemæssigt, så forudser jeg, det bliver en hårdt spillet og rodet affære.

MIT BUD: 1-1

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 14.00

FC Nordsjælland – Esbjerg fB

Esbjerg har faktisk ikke tabt til FCN siden september 2016, da vestjyderne var på besøg på Farums kunstgræs. Vestjyderne får problemer med hjemmeholdets fart, og en tung tur til Hviderusland torsdag hjælper nok heller ikke.

MIT BUD: 2-0

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 16.00

AGF – FC Midtjylland

Jysk topbrag med masser af tilskuere uden for banen og enorm fart og fysik inde på grønsværen. Jeg tænker ikke, AGF kan klare det – og slet ikke med kun én angriber. Det system kan ikke udfordre FCM’s stabile og robuste forsvar.

MIT BUD: 0-2

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 18.00

Brøndby IF – OB

Rundens brag mellem de to hold, jeg inden sæsonen har udnævnt til at skulle duellere om bronzen. Jeg tror, fynboerne kan udnytte Brøndbys hårde program – men jeg tror ikke, Brøndby taber med den support, de har i ryggen på hjemmebane.

MIT BUD: 2-2

UNDERHOLDNING: