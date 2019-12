Tøffes vilde løfte: - Så går jeg til Herning!

JEG HAVDE jo igen snotten fremme, da FCK skulle på besøg i Herning. Den ville FCK køre hjem, mente jeg.

Godt så! Da FCM efterfølgende skilte FCK ad med en 4-1-sejr, så kunne Claus Steinlein selvfølgelig ikke nære sig, og jeg fik en passende sviner. Sådan skal det være.

Nu har jeg en mere til Steinlein, som jeg forgæves har forsøgt at få med på legen og sætte noget på højkant.

Det tør han åbenbart ikke, så her er mit sats:

Hvis FCM vinder ude over Brøndby i dag, så går jeg sgu fra mit hjem i Aarhus til Herning, når FCM tager mod AGF i den sidste Superligakamp i dette efterår!

JAMEN, HAR jeg fuldstændig tabt julesmåkagerne! FCM buldrer jo afsted – og Brøndby er jo ingen mesterskabskandidat.

Måske, men vi har jo kun det sjov, vi selv laver, og jeg sætter gerne min røv i klaskehøjde.

Jeg kan sagtens liste alle FCM’s kvaliteter op. Superligaens bedste målmand, en betonstærk defensiv

– og et hold, der både kan spille hurtigt langs jorden, men også øse bolde i modstandernes felt, hvis der er behov for det.

Læg en stærk bænk oven i – og så burde Brøndby ikke kunne stikke en kæp i hjulet på midtjyderne.

Artiklen fortsætter under billedet...

FC Midtjyllands Joel Andersson og Brøndbys Lasse Vigen Christensen i duel. Foto: Jens Dresling

NÅR JEG rent faktisk tror, at Brøndby ikke bare kan drille FCM, men også besejre dem, så hænger det sådan sammen:

Brøndby producerer chancer. Senest mod FCK i Parken vadede de i chancer – og kan de gøre det mod FCM, så er det utænkeligt, at Wilczek og co. vil brænde lige så mange som mod FCK.

Systemskiftet fra 4-3-3 til 3-5-2 har defensivt været en succes for Brøndby. Selvfølgelig kommer de for ofte til at stå med fem mand i bagkæden, men overordnet har det givet en mere solid defensiv.

Statistikken. Brøndby har kun tabt en af de sidste 11 Superliga-kampe hjemme mod FCM. Seks sejre, fire uafgjorte og altså et enkelt nederlag. FCM har det altså svært på Brøndby Stadion.

Publikum. Brøndby bliver skubbet frem af deres fantastiske fans – og er det mest scorende hold på hjemmebane.

FCM har vundet 11 ud af 15 kampe med bare et enkelt mål. Det bliver ikke ved med at gå godt – og jeg er altså stadig ikke imponeret over FCM’s offensive arsenal, hvor specielt Sory Kaba ikke er den forventede målsluger.

Ja, han leverede mod FCK, men der er for langt mellem snapsene. Derfor er jeg sikker på, at det ikke bliver nødvendigt for mig at finde travestøvlerne frem næste søndag!

HVIS VI LIGE bliver hos Brøndby, så har Niels Frederiksen nok også mere brug for sejren end sin kollega Brian Priske.

Brøndby bliver presset voldsomt på bronzepladsen af AGF – og det er den, Niels Frederiksen skal levere.

De fleste kan nok leve med, at Brøndby blev hældt ud af Europa League af Braga, selv om måden var pinlig. Til gengæld er det uacceptabelt, at Brøndby røg ud af pokalturneringen med et nederlag hjemme til SønderjyskE.

Derfor er Niels Frederiksen – som alle andre af sine forgængere på posten – presset.

Frederiksen skal levere den tredjeplads, der er målsætningen i denne sæson og forudsætningen for Brøndbys i forvejen pressede økonomi.

Har han været en succes eller fiasko? Det kedelige svar er hverken eller.

Jeg kan godt li’ Niels Frederiksen. Han er ingen sprællemand, men taler lige ud af posen.

Det ændrer bare ikke ved, at han bliver bedømt på resultaterne – og han kan jo passende levere et i dag.

