Tøfting: Brøndby kan holde hele vejen

Det er ikke kun offensiven, der fungerer for Brøndby, det var en gamechanger, da Niels Frederiksen i oktober 2019 skiftede system, mener Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting

KAN BRØNDBY GÅ hele vejen og vinde det første mesterskab i 16 år?

Ja, hvorfor ikke!

Jeg vil her halvvejs i turneringen bestemt ikke afskrive Brøndby.

Jeg erkender, jeg har FC Midtjylland som mesterskabsfavoritter, men de har altså på flere måder gang i noget interessant ude på Vestegnen.

Jesper Lindstrøm har været stærkt spillende, men Stig Tøfting fremhæver også Morten Frendrups store betydning for Brøndbys succes. Foto: Lars Poulsen.

JEG HAR set nærmere på, hvorfor det går godt for Niels Frederiksens mandskab. Og hemmeligheden er ikke kun, at de er ligaens bedste kontrahold og har et sprudlende stortalent i Jesper Lindstrøm.

Inde bag tallene gemmer sig nogle interessante fakta.

I Niels Frederiksens første 11 kampe spillede Brøndby 4-3-3. Det førte til 1,63 mål scoret imod i snit pr. kamp.

Siden holdet skiftede til 3-5-2, er der de seneste 41 kampe blot scoret 1,07 mål i snit pr. kamp mod dem.

Det vil altså sige, at der er evidens for, at Brøndby står defensivt styrket med systemskiftet.

Anthony Jung er blevet markant stærkere, efter han nu er en del af et tremandsforsvar. Samtidig er han begyndt at spille en rolle i Brøndbys opbyggende spil. Foto: Lars Poulsen.

også betydet en anden væsentlig styrkelse: Marvin Schwäbe og Anthony Jung har aldrig været bedre i Brøndby-trøjen.

VI husker alt for godt kritikken af Schwäbe og Jung. Den er fuldstændig forsvundet, fordi de føler sig meget mere trygge med et tremandsforsvar.

De er i hvert fald vokset og er lige nu markante profiler.

NÅR VI kigger på offensiven, er det særdeles interessant, at Brøndby faktisk ikke scorer flere mål, siden holdet skiftede system. De scorer marginalt mindre. Fra 1,72 til 1,68 i snit pr. kamp.

Når vi dykker ned og skal finde forklaringen på Brøndbys effektivitet, handler det om en scoringsprocent på 25, hvilket er meget højt.

Til sammenligning har FC Midtjylland kun en scoringsprocent på 13.

Men det handler også om omstillingsfodbold på et højt niveau.

Effektiviteten er en konsekvens af, at Brøndby ofte fanger modstanderen i ubalance og derved opstår muligheden for høj udnyttelsesprocent på chancerne.

- Mikael Uhre lignede ikke en Brøndby-spiller, da klubben købte ham. Nu er han lige pludselig en af de vigtigste spillere i forhold til den omstillingsfodbold de praktiserer på Vestegnen, mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen.

SER VI nærmere på de fire guldkandidaters mest målfarlige trio, så stikker Brøndby helt af.

Jesper Lindstrøm, Mikael Uhre og Simon Hedlund har med afstand størst indflydelse på deres holds resultater.

Ingen af konkurrenterne kan hamle op med Brøndby, når det handler om mål og assist blandt truppernes mest scorende og assisterende.

NÅR MODSTANDEREN bliver lokket frem på banen, straffer Brøndby dem resolut.

Mikael Uhre lignede ikke en Brøndby-spiller, da han blev købt. Men Niels Frederiksen har formået at udnytte hans spidskompetence – hurtigheden. Og så er han pludselig en af de vigtigste bidragsydere til Brøndby-projektet.

Men det er også imponerende, hvor hurtigt Jesper Lindstrøm har udviklet sig. Han har ikke kun hurtige fødder, men også et godt blik for sine medspillere og er derfor også en afgørende brik i omstillingsfodbolden.

BRØNDBY BLIVER udfordret, når de møder en modstander, der står lavt, afventende og overlader al initiativ til dem.

Det bliver i de kampe Niels Frederiksens mandskab skal bevise, at de kan spille andet end omstillingsfodbold.

- Det er en fordel, at Morten Frendrup kan skubbes længere frem, når Anthony Jung trækker op på den defensive midtbane, mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen.

Når Brøndby bygger spillet op, så rykker Anthony Jung op fra bagkæden for at deltage i det opbyggende spil. Det giver god mening, fordi Jung både er boldsikker og har et godt overblik. Det tiltag har den fordel, at Morten Frendrup bliver skubbet længere frem. Og den øvelse har slet ikke været så tosset.



Når Brøndby gerne vil erobre bolden højere på banen, presser de med tre helt i front. Uhre og Hedlund på kanterne, mens Lindstrøm bliver skubbet op centralt. Det er lidt en kopi af det høje pres fra Zorniger-tiden.

jeg også set nogle signaler i de seneste to kampe på, at Brøndby har hentet to nye redskaber fra værktøjskassen.

SÅ MED endnu en effektiv indsats af trioen Lindstrøm, Uhre og Hedlund i søndagens kamp mod Vejle, vil der nok være flere, der tror, at Brøndby kan holde hele vejen.

Superligaens farligste trio MÅL: ASSIST: BRØNDBY: Jesper Lindstrøm 9 5 Mikael Uhre 8 5 Simon Hedlund 5 3 TOTAL: 22 13 MÅL: ASSIST FC MIDTJYLLAND: Sory Kaba 6 3 Anders Dreyer 5 4 Pione Sisto 5 2 TOTAL: 16 9 MÅL: ASSIST: FC KØBENHAVN: Jonas Wind 8 4 Kamil Wilczek 5 1 Rasmus Falk 4 2 TOTAL: 17 7 MÅL ASSIST: AGF: Patrick Mortensen 8 1 Jon Thorsteinsson 5 1 Gift Links 3 2 TOTAL: 16 4 Vis mere Luk

Tøftings spåkugle Horsens - OB Søndag kl. 14.00 OB har kun vundet en af seneste otte kampe i Horsens. Til gengæld er det blevet uafgjort i tre af de fem seneste. Det ligger til, at Jens Bertel Askou får det første point som Horsens-træner. Mit tip: 1-1 Randers - FC Nordsjælland Søndag kl. 14.00 Selv om Randers-topscorer Aihaji Kamara har karantæne, så går de ikke fra banen uden at score to gange i træk. Gæsterne fik gang i scoringen mod Vejle. Det her skal nok blive underholdende. Mit tip: 2-2 AGF - SønderjyskE Søndag kl. 16.00 Som SønderjyskE-træner har Glen Riddersholm ikke knækket koden til at besejre AGF. To uafgjorte og fem nederlag er resultatet. Det bliver også et nederlag i dag. Selv om AGF har fire cleansheet i træk, så kommer gæsterne til at score. Mit tip:2-1 Brøndby - Vejle Søndag kl. 18.00 Det her bliver en kamp, der ligger godt til Brøndby, fordi Vejle gerne vil frem og udfordre hjemmeholdet. Statistikken viser, at Vejle får det svært. De har ikke har vundet i Brøndby siden 1999. Det bliver en ny sejr til Superligaens tophold. Mit tip: 3-1

