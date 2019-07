Tøfting: De tog pis på Brøndby-legende

Hvis Brøndby havde tænkt sig at beholde Ebbe Sand i klubben, skulle man have taget snakken med ham langt tidligere, mener Stig Tøfting

I MÅ KALDE MIG en halvgammel kyniker, I må kalde mig hvad som helst – bare I ikke kalder mig for sent ind til frokost!

Men jeg synes også, det er at tage pis på Ebbe Sand. Tæppet blev på et halvt år flået fuldstændig væk under Brøndbys nu meget forhenværende sportschef, og jeg kan godt forstå, hvis han føler sig til grin.

Headhuntet ind fra Dubai med familie og det hele og præsenteret som Vestegnens frelser, og som Jan Bech Andersen formulerede det 31. oktober ved præsentationen: 'Et perfekt match og skræddersyet til jobbet.'

Seks måneder senere sendt i skraldespanden af den samme bestyrelse, som under bulder og brag bragte ham til Brøndby. Det her sætter nye standarder for, hvor kort snoren kan være - det minder jo om italienske tilstande.

Hvis jeg havde været Ebbe, havde jeg heller ikke fundet mig i det, kan jeg afsløre.

Da Ebbe Sand blev præsenteret, sagde man, at jobbet var for stort til én. I min verden betød det, at man ville supplere Ebbe Sand med en person UNDER sig. Det var en forkert formodning. Det endte med, man ville placere en OVER ...

Jan Bech Andersen og klubben havde travlt med at skyde budbringeren, efter Ekstra Bladet breakede historien om Carsten V. Jensens ankomst og degraderingen af Ebbe Sand. Min anke er, at når formanden taler om en 'uetisk og uværdig behandling af Ebbe Sand', så burde han i stedet kigge indad, for med den magt, han har, peger pilen kun på én person.

Her står Ebbe Sand mutters alene ved sæsonens første træning i Brøndby - mere alene end han selv var klar over. Foto: Lars Poulsen

FOR DET FØRSTE var historien fuldstændig, ja ... Sand!

For det andet, burde en mand og en klub med solidt kendskab til de børs-etiske regler vel være i stand til at holde en intern historie – internt.

For det tredje – og det handler om de her følelser: Er det ikke bare sådan, det foregår i fodboldverdenen? For at drage en parallel, så går bestyrelsen i en storbank vel heller ikke ned og diskuterer med direktøren, hvem han synes skal erstatte ham?

Hvis Jan Bech og Brøndby ærligt ønskede at beholde Ebbe Sand i en anden rolle som chef for Masterclass, og hvis de troede, den manøvre kunne lykkes, jamen så SKULLE de jo have snakket med ham langt tidligere i forløbet og fået ham til at købe ind på ideen.

Men når man ikke tager fat i ham, så kan man fandeme da sige sig selv, at han føler sig fuldstændig til grin, og når han står til den første træning i Brøndby og får at vide, CV stopper i FCN og spørger, hvad manden mon nu skal lave ... Jamen, det er jo tragikomisk.

Han føler sig naturligvis gået fuldstændig bag om ryggen, og min påstand er, at de aldrig havde fået ham med på det alligevel.

Jeg vil i øvrigt godt lige pointere, at jeg IKKE har talt med Ebbe.

Jan Bech Andersen på dagen, da Brøndby officielt annoncerede Carsten V. Jensen som nu sportschef på Vestegnen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

SOM SPILLER KAN du bruges så længe, du er god nok. Som træner og sportschef har du bestyrelsens opbakning, til du ikke har den længere. Der behøver ikke gå længere end en dag mellem de to ting.

Hvis du gerne vil bevare et godt forhold til din hjerteklub, skal du holde dig langt væk, for uanset om du bliver træner, assistent, sportschef eller hvad som helst: Du ryger på et tidspunkt. Det er kun et spørgsmål om tid.

I Ebbes tilfælde: Meget kort tid ...

Carsten V. Jensen bliver et scoop for Brøndby. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

TIL GENGÆLD ER CARSTEN V. Jensen et regulært scoop for Brøndby. Jeg foreslog ham dengang, Troels Bech stoppede, og nu har de så fået ham. Når det gælder struktur, har de fundet den rigtige mand, der har prøvet rollerne som assistent, cheftræner og sportschef. Han har solgt, og han har bygget op.

Carsten V. Jensen ryger så ovenikøbet ind på samme niveau som Troels Bech, det vil sige i direktionen. Det er helt fornuftigt.

Han bliver en god wingman og sparringspartner for Niels Frederiksen, når/hvis lokummet brænder i Brøndby, og han bør kunne stå imod, når Jan Bech – som jeg godt kan li' – bliver for passioneret, engageret og for hurtig på aftrækkeren.

Som da bestyrelsen kvajede sig big time i forhold til Ebbe Sand!

Tøffes spåkugle – dagens kampe:

Søndag kl. 12.00

Silkeborg IF – AC Horsens

To store tabere fra første runde, og det gælder nok især for begge om at få sat proppen i. Silkeborg slap trods alt mest hæderligt fra deres 0-3 nederlag i Brøndby og er vel en stille favorit på hjemlig kunstgræs, men det bliver safety first.

MIT BUD: 1-1

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 14.00

AaB - SønderjyskE

Sønderjyderne var en stor, positiv overraskelse i første kamp. De spillede tempofyldt fodbold, det fungerede ovenikøbet godt, og de nye indkøb blev brugt og leverede varen. Samtidig døjer AaB med en del skader.

MIT BUD: 0-2

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 14.00

Esbjerg – Hobro

Når to hold, der ikke må tabe, mødes, bliver det sjældent voldsomt underholdende – men det bliver garanteret intenst. Sidste sæson slog de hinanden hjemme, denne gang vil kampen bære præg af, at ingen vil tabe.

MIT BUD: 1-1

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 16.00

Randers FC – Brøndby IF

Jeg tror, Randers vil forsøge at udfordre aggressivt for at se, om der er træthed at spore hos gæsterne, der vaklede i Finland og på torsdag har en svær udekamp i Gdansk. Brøndby leder efter den optimale forsvarskonstellation, og det skal værterne forsøge at udnytte.

MIT BUD: 2-2

UNDERHOLDNING:

Søndag kl. 18.00

FC Midtjylland – FC Nordsjælland

Jeg skal da lige love for, at det opgør fik et skud ekstra hype med nyheden om Kian Hansens skifte fra FCM til FCN. FCN køber en 30-årig spiller... Jeg var personligt ved at falde ned af stolen. Kampene plejer at være interessante, men hvis nogen kan håndtere FCN’s speed, så er det netop FCM.

MIT BUD: 2-0

UNDERHOLDNING:

