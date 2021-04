Tøfting: Endelig slut med bullshit

DER ER EN ny sherif i byen!

Peter ’PC’ Christiansen har pakket saddeltaskerne og taget turen fra Aarhus til København – og han er allerede gået i gang med at rydde op i sniksnakken og de defensive udmeldinger i FC København.

FCK skal ikke ligne en undskyldning for sig selv længere.

Anderledes kan jeg ikke tolke de interviews, FCK’s nye sportsdirektør har givet, og det giver lige en highfive herfra.

For Peter ’PC’ Christiansen har jo fuldstændig ret. FCK er Skandinaviens største og mest succesfulde klub, så derfor skal man da ikke krybe langs panelerne, som der har været en tendens til, siden Ståle Solbakken fik sparket.

DER FINDES IKKE mellemsæsoner i FCK, og man kan ikke sige - som Jess Thorup gjorde - at man glæder sig til at møde FCM, fordi dem skal man måle sig op imod.

Niks, det er guld, pokaler og Europa. Hverken mere eller mindre – og det har PC heldigvis forstået fra dag et. Derfor passer han perfekt i FCK.

Jeg tror selvfølgelig ikke på, at de lige netop i år vinder Superligaen, men så længe den matematiske mulighed er der, så længe giver det mening at banke ambitioner og målsætning ind i trænere, spillere, fans, sponsorer – og hvem der ellers er interesseret i FCK.

Måske også et klart signal til Jess Thorup, der smed alt, hvad han havde i hænderne nede i Belgien for at blive træner i FCK. Et signal om, at han måske også lige skal stramme udtrykket op – også selv om FCK stadig kæmper for at få tingene til at glide.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jess Thorup er en flinker fyr, mener Stig Tøfting, der savner noget vildskab fra FCK-træneren. Foto: Tariq Mikkel Khan

DET ER JO IKKE, fordi Jess Thorup ikke tør tage beslutninger. At spille uden Kamil Wilczek fra start i ti kampe er da en kæmpe beslutning.

Vi taler altså om en mand, der nu står noteret for 77 mål i 142 Superliga-kampe! En fejlbeslutning i mine øjne, men dog en modig beslutning.

Nu kom Kamil Wilczek så med fra start igen i sejren over Randers, men jeg har en snigende fornemmelse af, at nogen har hvisket Thorup i ørerne, at han sgu skal spille med to angribere.

Ikke mindst når Jonas Wind trækker så meget ned i banen, som han gør, men at udtagelsen skulle ske på baggrund af en ’mavefornemmelse’, er lige så meget bullshit som Wilczeks holdning til, at han ikke passede ind i systemet, når nu manden har spillet fem forskellige systemer på fire år.

BÆNKNINGEN AF Mathias ’Zanka’ Jørgensen og 'Kalle' Johnsson mod Randers sidste søndag var også store beslutninger fra Jess Thorup.

Nogle slår på Thorup for at skifte for meget rundt mellem systemerne. Først spillede han 3-4-3, så blev det 4-3-3 – og nu er han tilbage i en mere klassisk 4-4-2 eller 4-1-3-2.

Ligegyldigt. Fire systemskift på fem måneder er jo ingenting i forhold til Pep Guardiola. Han skifter system op til fire gange i løbet af bare én kamp, så det skal Thorup ikke høre noget for hér.

Men at han skulle bruge så lang tid på at finde ud af, at Kamil Wilczek selvfølgelig skal spille, overrasker mig voldsomt.

FCK har ALTID spillet med stor tilstedeværelse i feltet.

Om det så har været Peter Møller, Marcus Allbäck, Dame N’Doye, Andreas Cornelius og hvad de ellers har heddet, og det er holdet åbenlyst mest komfortable med. Også fordi FCK altid har været et hold, der slår mange indlæg – og stadig har spillerne til at gøre det.

Og igen: Når Jonas Wind trækker så meget ned og deltager i småspillet med Rasmus Falk og Viktor Fischer, jamen, så er man jo pisket til at have en angriber i feltet, og den rolle er Wilczek skræddersyet til.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Selvfølgelig skal Kamil Wilczek spille, skriver Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen

DET ER SELVFØLGELIG svært at fælde en endegyldig dom over Jess Thorup.

Jeg savner noget vildskab, tydelighed eller udbrud på tv-skærmen, men det fortæller måske mere om mit temperament. Men at gå fra letantændelige Ståle Solbakken til kølige og venlige Thorup er alligevel noget af et skifte. Også for spillerne.

I kolde tal fortæller udskiftningen på cheftræner-posten dog ikke om nogen stor succes. Hvis vi er enige om, at FCK og FCM var de store guldfavoritter før sæsonen, så er det rimeligt at kigge på deres indbyrdes pointgab.

Efter syv kampe med Ståle Solbakken og Hjalte Nørregaard var forskellen tre point i FCM’s favør.

Efter yderlige syv kampe under Jess Thorup var forskellen fire point i FCM’s favør.

Efter syv kampe mere under Jess Thorup var forskellen fem point i FCM’s favør.

Og med yderligere to runder er forskellen nu oppe på otte point.

Det kan da godt være, at det er forsimplet at se det sådan, men hvad skal man ellers måle en klub på, der vil spille med om guldet?

DET KOMMER de næppe til, men den andenplads, der i år giver Champions League-kvalifikation, skal selvfølgelig være målet for et FCK-mandskab, der med danske briller har en historisk dyrt sammensat trup.

Derfor er kampen mod Brøndby i eftermiddag afsindig vigtig.

Ikke bare fordi det er Brøndby, men også fordi der set med FCK-øjne gerne skulle handling bag Peter ’PC’ Christiansens skarpe skud!