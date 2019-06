Tøfting i skarpt angreb: - Er du ligeglad med landsholdet

Helt ærligt, fodbold-Danmark. Jeg er ærlig talt dybt målløs over manglen på selvkritik hos landsholdsspillerne.

Efter Danmark havde spillet 1-1 mod Irland hørte jeg både Simon Kjær og Cristian Eriksen være godt tilfredse. De mente, at det hele havde set fint ud. Danmark havde skabt masser af chancer, men altså ikke vundet fodboldkampen. Danmark var uheldige med ikke at sparke chancerne i mål. Den undskyldning kunne man bruge, hvis de havde spillet 0-0.

Stig Tøfting kan ikke forstå, at både Simon Kjær og Christian Eriksen udtrykte tilfredshed med spillet og præstationen mod Irland. Den tidligere landsholdsspiller var langtfra tilfreds med, hvad han så. Specielt før pausen. Foto: Jens Dresling Polfoto.

Men nu kan de mange misbrugte chancer ikke bruges som en undskyldning på fiaskoen mod Irland. For Danmark havde jo ikke fået alle de efterfølgende chancer, hvis der var blevet scoret på en af de første muligheder i kampen. Læg dertil, at danskerne førte, men ikke evnede at forsvare den.

Men så er det bare jeg tillader mig at spørge: Hvor er selvkritikken, drenge?

Hvorfor står I ikke frem og erkender, at det her langtfra er godt nok. Ja, det er stærkt utilfredsstillende ikke at besejre Irland.

Jeg medgiver, at spillet efter pausen var langt bedre end før pausen, hvor det var langsomt og ideforladt.

Men jeg nægter at falde i den grøft og være en blandt jubelidioterne, der mener, at vi nu skal være glade for at have spillet 27 kampe i træk uden at have tabt en landskamp. Vi har altså spillet otte af de seneste 11 kampe uafgjort og forkæler bestemt ikke det danske publikum. Vi bringer ikke bolden nok i feltet og så savner jeg den fandenivoldskhed, som Danmark først fik med indskiftningen af Pierre Emile Højbjerg.

Simon Kjær så på fra sidelinjen under en del af dagens træning, hvor han også brugte en del tid på at tale med landstræner Åge Hareide. Foto: Lars Poulsen.

Der var ingen dynamik mod Irland specielt før pausen, hvor vi skabte alt for lidt. Jeg savner en klar plan. En strategi for, hvordan vi kommer frem til chancerne. Det kan vel ikke være meningen, at vi skal slå en diagonalbold fra venstre mod højre og så håbe Henrik Dalsgaard vinder duellen, så en holdkammerat kan samle nedfaldsbolden op. For så tilfældigt virker planen rent faktisk på mig.

Jeg savner i den grad lederskab på landsholdet. Simon Kjær er vores anfører, men mod Irland optrådte han i hvert fald ikke som den leder af forsvaret, man bør må forvente han skal være.

Jeg synes, Simon Kjær virkede underligt uengageret, og han kunne ikke lave en inderside over fem meter og havde adskillige fejlafleveringer. Han virkede slet ikke motiveret og opsat.

Nu har jeg haft lejlighed til at se den irske udligning igen. Som forsvarets leder bør Simon Kjær styre bagkæden i den situation. Men danskerne faldt to-tre meter tilbage, allerede inden frisparket blev taget. Det betød, at danskerne stod helt inde i det lille felt og derved gjorde vilkårene meget vanskeligere for Kasper Schmeichel i at komme ud i feltet.

Når jeg har været efter Simon Kjær, så spørger jeg også mig selv: Det kan være Simon Kjær er ramt på selvtilliden, fordi han savner det personlige overskud til at være den naturlige leder. For foråret har bestemt ikke været særligt opløftende for ham. Han er fløjet ud og ind ad holdet i Sevilla.

I en kamp som den mod Irland blev det også udstillet, at hverken Simon Kjær eller Andreas Christensen evnede at føre bolden fremad banen. Jeg havde valgt at spille med Mathias Zanka, selv om han ikke havde spillet i mere end to måneder. Det havde jeg gjort, fordi han nu engang er den bedste til at føre bolden fremad.

Nu vinder vi nok med to-tre mål mod Georgien og så er alt godt igen. Eller er det?

Jeg savner et landshold, der evner at leve op til den flotte kulisse, det festklædte publikum skabte i Parken. Spillerne og Hareide skuffede hele fodbold-Danmark med den præstation mod Irland.

