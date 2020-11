Tøfting med klart budskab: Kom så ud af busken!

NU ER JEG ikke kendt som den bløde mand, der går rundt og roser folk til højre og venstre. Men jeg vil alligevel gerne bruge noget spalteplads til at give alle frivillige og ansatte i de danske fodboldklubber et klap på skulderen.

Det er en umådelig svær tid, hvor sporten er hårdt ramt af coronakrisen. Amatørerne må ikke spille 11-mands-fodbold længere, og de professionelle klubber styrtbløder penge samtidig med, at EU-fnidder forhindrer klubberne i at søge hjælpepakker.

Der er ikke meget lys for enden af tunnelen. Og regeringen? Den har kraftedeme mere travlt med at sikre, der kommer to ugentlige kødfri dage i statens kantiner… Bare ikke lige på Christiansborg… Vorherre til hest!

HELDIGVIS RULLER Superligabolden i det mindste stadigvæk. Selv om det også kunne se ud til, at det hele er vendt på hovedet i tabellen her. Der er i hvert fald ingen, der skal bilde mig ind, at de havde forudset, at Vejle lå nummer et i Superligaen efter seks runder efterfulgt af Sønderjyske…

Jeg har sgu snart ikke tal på, hvor mange sms’er jeg har fået fra kæphøje Vejle-fans, der lige ville pointere, de lå nummer et. Jeg vil bare lige minde om, at i 2010 der førte AGF Superligaen efter syv runder… og endte med at rykke ned! Så nyd det, mens det varer i Nørreskoven. Nedstigningen begyndte allerede fredag...

Helt så euforiske er de trods alt ikke i Sønderjylland. Men jeg fastholder min positive tone i denne klumme, for jeg synes, det er imponerende, hvad der foregår i Haderslev.

INDEN SÆSONEN havde jeg skudt Sønderjyske til top-seks i mine forudsigelser, så det er ikke fordi, jeg falder af stolen i chok over deres gode sæsonstart. Jeg synes alligevel, det er imponerende, de har formået at få vendt skuden, der indtil tre runder før tid i grundspillet i foråret lå faretruende tæt på nedrykning.

Herfra vendte tingene. Sønderjyske spillede sig i den ’nemme’ nedrykningspulje, overhalede Lyngby og klarede dermed tidligt frisag. Guld Glen levede så op til sit navn og skaffede pokaltitlen, inden Hans Jørgen Haysen leverede et fantastisk transfervindue, hvor sønderjyderne med blandt andet tre nøgleindkøb har skabt et yderst slagkraftigt mandskab.

Lawrence Thomas har været et positivt bekendtskab i målet, hvor han giver tryghed i feltet og får lavet nogle vilde redninger på stregen, som man lige skal se et par gange i slow.

Marc Dal Hende er en af mine favoritspillere i Superligaen, og han bidrager med så meget til dette Sønderjyske-hold med sin gennembrudskraft og aggressivitet på wingbacken.

Endelig ligner Haji Wright et kongeindkøb. Sønderjyske hentede ham på baggrund af 22 kampe uden scoringer i hollandske Venlo, og nu har han lavet fem mål i seks kampe herhjemme. Med den giftige kombination af fysik og hurtighed, så er jeg ikke tvivl om, at amerikaneren kommer til at kæmpe med om topscorertitlen i Superligaen.

DE FLOTTE præstationer i Sønderjylland skal ses i lyset af de træningsforhold, klubben har. En perfektionist som Glen Riddersholm kan sgu ikke være tilfreds med, at Superliga-spillerne skal træne på den bane, hvor der har rendt skoleelever rundt hele formiddagen og kastet med spyd og stødt kugler…

Derudover skulle deres kunstgræsbane være helt til rotterne. Jeg tror, jeg ved, hvor Platek-familien skal smide den første million dollars.

Alligevel har Sønderjyske aldrig haft så mange point efter seks kampe, og i Randers beviste man, at der også kan vindes væk fra fortet i Haderslev.

JEG SIDDER ikke og siger, at Sønderjyske er medaljefavoritter i en tæt Superliga, men når jeg kigger på navnene i truppen, så er det et top seks-mandskab.

Jeg har forgæves ledt og ledt efter Sønderjyskes sæsonmålsætning, så derfor må Hans Jørgen Haysen også snart stikke hovedet ud fra busken og melde ud, at målsætningen minimum er mesterskabsspil i Haderslev.

Med så stærk en trup vil alt andet give lige så lidt mening som regeringens kamp for kødfri dage i kantinerne …

Tøffes spåkugle - rundens kampe OB – AC Horsens Søndag kl. 14.00 OB har vundet de seneste fem indbyrdes kampe på hjemmebane mod Horsens, kommer fra en 3-0-sejr over Lyngby og har Issam Jebali tilbage. Denne kamp SKAL fynboerne vinde. Det gør de også. Jeg har stadig ikke stor tiltro til Horsens denne sæson. Mit bud: 3-0 FC København - Lyngby Søndag kl. 16.00 Det er blevet til 11 FCK-sejre i træk mod Lyngby i Parken, og hvis FCK kommer med samme energi som i Aarhus, så kan de ikke undgå at vinde den 12. Lyngby har massive målscoringsproblemer. I hele 2020 har Christian Nielsens mandskab i 20 kampe kun scoret to mål mere, end Vejle har i denne sæsons seks første kampe… Mit bud: 3-0 AaB - Brøndby Søndag kl. 18.00 Det bliver en underholdende kamp med stor fokus på omstillinger. Det passer AaB fint, at det ikke er dem, der 100 procent skal skabe kampen, men også kan lure på kontra. Brøndby spiller for tiden noget af det bedste fodbold under Niels Frederiksen. Den første time mod FCM var ren overfaldsfodbold a la Zorniger. Mit bud: 2-2 Sønderjyske - AGF Mandag kl. 19.00 De seneste 10 indbyrdes kampe i Haderslev er kun endt med én Sønderjyske-sejr. Men sønderjyderne har fået opbygget et rent fort i Haderslev, hvor man nu ikke har tabt i over et år. Jeg tror Glen og co. udbygger den statistik med et kryds i en meget seværdig mandagskamp. Mit bud: 2-2

