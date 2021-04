Tøfting stikker til Gravesen: Vejle rykker ned!

Der er dækket op til drama i toppen, bunden og midten af Superligaen, når vi tager hul på slutspillet. Det bliver spændende og vildt som sjældent set!

Det kræver en ny omgang forudsigelser, og denne gang har jeg haft rigeligt med tid til at spekulere på, hvordan jeg får fuld plade, da jeg har været på en lille smuttur til grænsen på gåben.

Så taler vi ikke om, hvorfor jeg skulle ud på turen…

Af skade bliver man klog….. Så her er fem forudsigelser, der IKKE kan fejle!

Vejle må forberede sig på en smertefuld nedrykning, ifølge Stig Tøfting: Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

1: Nedrykkerne bliver AC Horsens og Vejle!

Apropos fejle, så lad os begynde med Vejle…

Jeg tror nemlig, at mine gode venner i Nørreskoven må tage turen ned i 1. division, når boet skal gøres op sidst i maj.

Hvis Superligaens elevatorhold skal overleve, så skal man læne sig op ad denne statistik:

Vejle har samlet fået 24 point i Superligaen. 20 af disse har man fået mod de fem hold, man nu skal møde i nedrykningsspillet.

Lyngbys gode form kommer dog til at bære dem igennem. Fire sejre i de seneste fem kampe har skabt optimisme, og vejlensernes form er gået i stik modsatte retning. Senest blev de skilt ad i Herning.

Bedre held næste gang, Graver…

Foto: Ernst van Norde

FC Midtjylland løber med guldet igen. Foto: Ernst van Norde

2: Guld, sølv og bronze går til FCM, BIF og AGF!

Så prøver jeg igen… Og denne gang tæller stillingen jo for alvor.

Midtjylland spiller sig allerede forbi Brøndby 2. påskedag, og derfra bliver ulvene urørlige. Bredden er langt større end konkurrenternes på Vestegnen, og FCM har endda samlet 22 point af 30 mulige mod de øvrige hold i top-seks.

AGF holder FCK på afstand. Det bliver tæt, men FCK er alt for svingende til at sætte en stime sammen. Så det ligner den ventede mellemsæson i hovedstaden…

Fynboerne bliver 'best of the rest'. Foto: Lars Poulsen

3. OB snupper 7. pladsen!

Nu er strukturen skruet sådan sammen, at der skabes noget kunstig spænding om 7. pladsen. Her er OB det bedste bud på at snuppe en plads i Mickey Mouse-kampen om en Europa-billet.

Fynboerne har den bedste trup af bundholdene, og dagsformen er moderat bedre end de øvrige kandidaters. Spillerne må brænde for at vise, at det var træneren, den var gal med – ikke dem.

Patrick 'Mål' Mortensen kommer til at leve op til kælenavnet. Foto: Jens Dresling

4. Patrick Mortensen bliver topscorer!

Der er reelt tre kandidater, og jeg går med en mand, der er garant for mål. Patrick Mortensen ser skarp ud, og han kommer til scoringer, selv om han ligger og slås med to centerforsvarer kamp efter kamp. AGF’eren har lavet fire mål på straffe og ni i åbent spil.

Der er megen hype om Mikael Uhre, og han gør det fantastisk. 12 mål i åbent spil og et enkelt på straffespark. Uhre er god på omstillinger, og Brøndby er dygtige til at sætte ham op. Jeg tror dog ikke, han holder kadencen.

Sidste bud er landsholdsangriber Jonas Wind. Seks mål på straffe og kun fem i åbent spil er nok for mig til at sige, at FCK’eren ikke bliver topscorer i denne omgang.

Joy Mogensen, og alle vi andre, kan snart komme til bold på stadion igen. Foto: Lars Poulsen

5. Superligaen kører maks. tre runder mere uden tilskuere!

Nu må der for helvede snart begynde at ske noget på Christiansborg.

Foråret er kommet, coronatallene går den rette vej og Danmark genåbnes så småt. Selv zoologiske haver og tivolier er åbne. Oh, Joy!

Det MÅ give fodboldfans plads på tribunerne igen til 21. april, hvor de store indkøbscentre og stormagasiner på over 15.000 kvadratmeter kan åbne.

Det vil i så fald ikke være én dag for tidligt.

Sådan gik det sidst: Du skal selvfølgelig ikke snydes for mine forudsigelser fra 7. februar. 1. Nicolai Poulsen får mindst fem kort mere. Jeg vidste, det ville blive tæt, fordi Nicolai Poulsen reelt skulle samle fem kort i seks kampe, hvis man medregnede en karantænedag. Det snød mig, at han blev skadet og spillede to kampe uden at få advarsler. Derfor må jeg tage til takke med tre kort i fem kampe. 2. 30 point er nok til top-seks. Spot on! Bundrekorden blev slået, og 30 point var rigeligt til at liste sig i mesterskabsspillet. FC Nordsjælland fik billetten med 29 point. 3. Når grundspillet er afsluttet, ligger FC Midtjylland, Brøndby og AGF nummer 1, 2 og 3. AGF holdt FCK fra fadet, men det overraskede mig, at Brøndby holdt FCM bag sig. Det er slut efter Påsken. 4. To trænere er færdige, når slutspillet starter. Heldigvis fik jeg ikke ret, da det kun var Jakob Michelsen, der blev fyret i OB. Jeg lurede dog på, om Constantin Gâlcă var i spil til et job uden for Danmarks grænser, men rumæneren er stadig i Nørreskoven. 5. Kamil Wilczek scorer ikke flere mål. Den sad også lige i skabet. Polakken er åbenbart ikke en spiller, Jess Thorup vil bruge. Vi skal tilbage til 1. november for at finde en Wilczek-scoring i Superligaen. Vis mere Luk

Tøffes spåkugle - rundens kampe Foto: Jens Dresling AC Horsens - OB Søndag kl. 16.00 Hjemmeholdet har alt at vinde, og der skal point på kontoen nu! Det sker bare ikke, da OB kommer til at straffe Horsens, hvis kampen udvikler sig til en omgang indianerbold. Mit bud: 1-2 Foto: Jens Dresling FC Nordsjælland - AGF Søndag kl. 18.05 Det er tid til aarhusiansk revanche efter to nederlag til FCN. Selv om Farum-holdet er formstærkt, så tror jeg, at AGF’s fysik bliver udslagsgivende. Det bliver tre point til AGF, hvilket også er påkrævet for at hænge på i toppen. Mit bud: 1-2 Foto: Jens Dresling AaB - Sønderjyske Mandag kl. 14.00 AaB har godt styr på sønderjyderne med fem sejre, en uafgjort og et nederlag i de seneste syv opgør. Nordjyderne taber heller ikke denne kamp, hvor Sønderjyske fint lever med pointdeling. Begge hold går efter at blive nummer syv, men de er nødt til at kigge sig over skulderen… Mit bud: 1-1 Foto: Jens Dresling FC København - Randers Mandag kl. 16.00 Svingende FCK vinder hver anden kamp på hjemmebane denne sæson, og efter nullerten mod FCM, er turen kommet til en sejr… Jeg kan ikke forestille mig, at FCK taber tre i træk til Randers, og selv om udeholdet kommer med selvtillid over at være i top-seks, så har kronjyderne kun vundet én af de seneste otte kampe. Mit bud: 2-0 Foto: Claus Bonnerup FC Midtjylland - Brøndby Mandag kl. 18.00 Hvilket brag i mesterskabsspillets første runde. Vi kan ikke ønske os mere. Det bliver en vaskeægte topkamp med mål, fight, fart og ikke mindst drama! Jeg tror, FCM trækker det længste strå og igen har marginalerne på sin side mod Brøndby. Mit bud: 3-2

