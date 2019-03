Tøftings klare melding: Bevis dig så, David!

Ingen kæmpesucces, selvfølgelig – og resultaterne har heller ikke været som ønsket. Top seks er voldsomt på vippen, og det var en fiasko, at aarhusianerne blev høvlet ud af pokalturneringen af Næstved.

Alligevel har David Nielsen været god for AGF, der har fået en no-bullshit-træner, og det kan klubbens fans godt li’ – selvom han har lagt en dæmper på sig selv siden Lyngby-tiden. Også for meget, synes jeg.

Han melder dog stadig klokkeklart ud – senest efter Vendsyssel-kampen – og har formået at skabe en stemning omkring AGF, der formentlig rækker et godt stykke ud i fremtiden. Samtidig har han skabt noget ungdomseufori ved mod Vendsyssel at stille med den yngste startopstilling i ni år.

Tilmed har han et pointgennemsnit på 1,39 – og selvom det ikke er prangende, så er det dog stadig det højeste snit for en AGF-træner, siden Superligaen blev indført.

Fra AGF's første træningsdag efter vinterpausen. Foto: Claus Bonnerup

NU STRAMMER DET så til, og det er blevet eksamenstid for David Nielsen.

Ambitionen er top seks, og sjældent har klubben haft så stort behov for at indfri den ambition. AGF presser på for et nyt stadion, og guderne skal vide, at der er behov for det, men hvis man alligevel ikke er i toppen af dansk fodbold, så bliver det sværere at overbevise de aarhusianske politikere.

Før første gang siden 2007/08 er der sorte tal på bundlinjen. Økonomien er altså i fremgang og vil få et yderligere løft med en top seks-placering. Dermed øges mulighederne for større sportslig satsning og et nyt stadion.

Så der er masser på spil for David Nielsen og AGF, der har to kampe – OB hjemme og AaB ude – til at sikre sig den vigtige placering blandt de seks øverste hold.

To sejre, så er den hjemme. Sådan siger mange, men tjek lige denne mulighed.

FCN vinder over FCK og Vendsyssel.

Brøndby får fire point mod AaB og Horsens.

Esbjerg vinder over SønderjyskE eller Vejle.

OB vinder over Randers.

Så vil AGF med 37 point alligevel ikke nå med i det forjættede land.

Ja, så kan du sagtens påstå, at jeg har drukket af natpotten, men der er vel sket vildere ting end lige netop de resultater, selvom det virker vanvittigt, at de alle skulle gå i opfyldelse.

Her i den sidste hektiske positionskamp må David Nielsen stadig ryste på hovedet over Adama Guiras optræden i sidste runde mod Vendsyssel.

Midtbanespilleren fik Superliga-sæsonens største hjerneblødning, da han på et fuldstændigt ufarligt sted satte ind med en vanvidstakling. Idiotisk, for med 10 mand lå sejren mod Vendsyssel ikke lige for.

Den slags er der ikke plads til i de sidste to kampe for AGF. Det ved David Nielsen udmærket, og det bliver da heller ikke ham, der ikke kan stå for presset. Han virker rolig og upåvirket, så hvis nogle knækker i de sidste to kampe, så er det spillerne.

Problemet for David Nielsen er selvfølgelig, at det falder tilbage på ham.

Foto: Olivia Loftlund

SKAL JEG GIVE et bud, så tror jeg ikke, AGF kommer i top seks. De kan ikke nøjes med fire point, og fuld plade tror jeg ikke på mod OB og AaB.

Problemet kan i sidste ende være alt for mange uafgjorte kampe, hvor AGF og David Nielsen ikke er gået hårdt nok efter sejrene.

Holder det stik, så skal David Nielsen alligevel bevise i de to sidste kampe, at AGF var med i top seks slagsmålet til det sidste, og at indtrykket til omgivelserne er, at man gik benhårdt efter mesterskabsslutspillet.

