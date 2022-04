Tonedøvt og arrogant: - Lortet styrter jo sammen!

Det er åbenbart ikke gået op for FC Nordsjælland, at hele butikken er tæt på at blive smadret, mener Stig Tøfting

DA JEG kiggede i kampprogrammet, var jeg ikke ét sekund i tvivl om, at denne uges klumme selvfølgelig skulle handle om guldbraget mellem FCK og FCM.

En kamp, der i realiteten kan sende guldet til hovedstaden.

Men jeg kan simpelthen ikke lade mine gode venner i Farum slippe for videre tiltalte. De er på en direkte katastrofekurs, som kan ende med at smadre hele butikken i FC Nordsjælland!

Alligevel er de så tonedøve i Farum, at nedrykningsfaren åbenbart ikke er gået op for dem endnu…

Flemming Pedersen og resten af organisationen i Nordsjælland får en røffel af Tøffe. Foto: Jens Dresling

Derfor vender jeg stærkt tilbage og giver Flemming Pedersen, Mikkel Hemmersam, Jan Laursen og hvad de ellers hedder en god, gammeldags skideballe!

Først vil jeg slå fast, at jeg har stor fidus til, at FC Midtjylland kan snuppe sejren i Parken og dermed åbne døren til guldkampen på vid gab.

MIDTJYDERNE VÅGNEDE endelig op i anden halvleg mod Silkeborg, hvor FCM løb lokalrivalerne fuldstændig over ende og spillede den bedste halvleg denne sæson.

Det er et godt tidspunkt at toppe på, for nu gælder det! Og FCK i Parken er en anden opgave end Silkeborg på hjemmebane …

Jeg er med på, at ulvene ikke har været godt kørende i en lang periode. I 2022 har man kun vundet tre kampe, spillet en uafgjort og tabt to. I de seneste ni kampe har man blot scoret 11 mål og lukket 14 ind. Det er ikke et tophold værdigt!

Klummen fortsætter under billedet.

William Kvist er måske ikke den eneste, der ikke kan få øje på Tøffes midtjyske fidus i aftenens guldbrag... Foto: Tariq Mikkel Khan

’Men hvorfor helvede tror du så på en midtjysk udesejr? ´ vil William Kvist så spørge, mens han tager en tår af sin kaffe ...

Tjoh, jeg synes på ingen måde, FC København har været så gode, som statistikken viser.

Syv sejre i træk, hvor der er kommet seks clean sheets er vanvittig flot. Det er blevet til flere gode halvlege, men Thorups tropper har endnu ikke formået at sætte 90 gode minutter sammen i streg.

DER ER STORE UDFORDRINGER i offensiven, hvor Roony Bardghji har fået sværere ved at sætte modstandere af, ligesom der heller ikke kommer meget fra modsatte kant.

De har heller ikke ramt den rette 9’er endnu, selv om tre mand høj kom ind i vinterens transfervindue! Måske vælger Thorup igen at spille uden angriber og bruge Pep Biel som falsk 9’er…

Det er defensiven og mål scoret af indskiftere, der har reddet FCK. I fem af de seks forårskampe har indskiftere enten lukket kampen eller blevet matchvinder for FCK. Imponerende, men det kan ikke fortsætte.

Denis Vavro og resten af FCK-defensiven har været bomstærk... Det kniber mere i den anden ende. Foto: Lars Poulsen

Defensiven har været voldsom stærk, og det bliver også den, som sender guldet til FCK. For jeg har stadig københavnerne som guldfavoritter. Men jeg tror, FCM har våbnene til at trække sig sejrrigt ud af Parken og give os en tæt og underholdende guldkamp!

Nå, jeg har jo lovet et par håndmadder til FC Nordsjælland, og det er satme fortjent!

For første gang i umindelige tider havde jeg store forventninger til holdet. I sommer havde man efterhånden holdt sammen på nogle nøglespillere, øget gennemsnitsalderen lidt og generelt haft ro på.

JEG TROEDE faktisk, FCN kunne spille med om metal …

I stedet skal de nu slås for livet. En helt ny situation, som klubben ALDRIG har befundet sig i tidligere.

I de seneste 11 sæsoner er nordsjællænderne kun havnet uden for top seks én gang! Samtidig har det på intet tidspunkt været kritisk i forhold til nedrykning.

Der har ikke været meget at juble over for FCN denne sæson. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I 2005 endte man som nummer 10, men var reddet to runder før sidste fløjt.

Det er med andre ord en helt ny situation i Farum, men det er som om, det ikke er gået op for en kæft, at FC Nordsjælland ikke bare kan trække en ny Superliga-billet i automaten.

Enten er de voldsomt arrogante, eller også prøver man at beskytte sin spillertrup ved at stå frem som Komiske Ali, der signalerer fred og ro, mens hele lortet er ved at styrte sammen om ørene på dem.

For sådan er virkeligheden!

FC NORDSJÆLLANDS forretningsmodel har vist sig yderst gangbar, men den holder ikke til en tur i 1. division. Så kommer de ikke til at sælge spillere til hverken 50 eller 30 mio. kr.

FCN har vundet én af de seneste 17 kampe, og alligevel er der ingen, der kan/vil se faresignalerne. I hvert fald ikke udadtil. Den ene sejr kom mod AGF, og nu er det ’heldigvis’ AGF, der kommer på besøg i Farum igen i dag.

AGF og David Nielsen har nemlig også massive problemer, og måske er det slut til sommer (+)...

Heldigvis for FC Nordsjælland er det AGF, der er modstander i dag... Foto: Jens Dresling

I samtlige interviews står Flemming Pedersen og co. og har så meget ro på, at man næsten kan høre de idylliske fuglefløjt i baggrunden.

Heller ikke den normalt så blodtørstige presse har benævnt en trænerfyring med så meget som en bisætning …

Og Flemming P, han plejer at sige sandheden, når han udtaler sig. Så jeg fristes til at tro, at der trods blot fire point til afgrunden ikke er spor panik i Farum.

Det er i så fald tonedøvt på et helt nyt niveau, og hovmod står som bekendt for fald …

DET HELT STORE PROBLEM har været, at man denne sæson ikke har haft en ener a la Kamaldeen, Kudus eller Skov Olsen, der har lavet de afgørende aktioner efter behag.

Det tætteste bud på offensiv X-faktor har været Simon Adingra, der så har været bænket store dele af foråret…

Bænkevarmeren Simon Adingra har været eneste mand med X-faktor. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det var nok også årsagen til, at FCN hentede fem mand til startopstillingen i januar. Man kunne godt se, at guldåren fra ungdomsakademierne var løbet tør lige præcis til denne sæson …

Det, sammenholdt med, at ingen af de nye spillere – Mads Kristian Hansen, Andreas Hansen, Erik Marxen, Benjamin Nygren og Mads Bidstrup – endnu har formået at slå til, efter de er kommet til klubben, har skabt balladen.

I min bog er det ikke mærkeligt, at brumbassen endelig finder ud af, den ikke kan flyve…

FCN har trodset naturloven i mange år, og jeg har i flere klummer i årenes løb måtte bøje mig i støvet for deres resultater, selv om jeg stadig ikke er fan af strategien.

For de vinder sgu aldrig noget med mælketænder! Men til gengæld risikerer man nu at rykke helt ud af Superligaen, hvis ikke de snart vågner op i Farum …