Trist Tøffe: - Desværre fik jeg ret om Bendtner

Ekstra Bladets læsere skal lige have en klumme mere at gå på juleferie med – og I kan godt finde skytset frem! For denne gang gør jeg status på mine seneste forudsigelser og finder spåkuglen frem til tre nye af slagsen hen over vinterpausen, hvor der ellers ikke sker alverden i Superligaen.

Lad mig bare starte med det, der gør mest ondt. Nemlig de forudsigelser, der ramte ved siden af skiven.

1 Jeg troede, at FC København ville gå ubesejret gennem sine sidste seks efterårskampe, men allerede i Herning i runde 16 blev den forudsigelse smadret – ligesom FCK blev det. Men, det blev trods alt til fem sejre i seks kampe…

Ståle Solbakken (billedet) og Stig Tøfting græmmede sig lige meget over FCK's ene nederlag de sidste seks kampe. Foto: Jens Dresling

2 I det hele taget var FC Midtjylland hårde ved mig. Jeg troede nemlig, at deres stime af etmålssejre ville få en brat afslutning, og at FCM ’kun’ ville vinde tre af de sidste seks kampe i efteråret. De vandt sgu fem af seks … For at det ikke skal være løgn, så var fire af de fem sejre med et enkelt mål … Blandt andet den sejr i Brøndby, der kostede mig en lille gåtur.

Se også: Tøffes vilde løfte: - Så går jeg til Herning!

3 Til gengæld ramte jeg plet, da jeg forudsagde, at Esbjerg højest ville vinde en enkelt af de sidste seks efterårskampe. Under Lars Olsen har vestjyderne fortsat den dårlige form, og sejren i Silkeborg blev den eneste. Bingo!

Stig Tøfting havde forudset, at der ikke ville blive meget at grine af for Lars Olsen og co. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

4 ’Desværre’ ramte jeg også rigtigt på min fjerde påstand. Nemlig at Nicklas Bendtner ville gå på julepause uden en eneste Superliga-scoring. Nu går han også på juleferie uden en arbejdsgiver fra 2020. Jeg havde meget gerne set Bendtner få succes, men i stedet er al hypen omkring ham feset ud. Han blev ramt af en skade efter FCM-kampen, og han har ikke været i truppen siden. Jeg håber, at han finder sig en ny klub og får en ordentlig afslutning på karrieren!

5 At Kamil Wilczek kun scorede 17 mål, er den misser, der skuffer mig mest, selv om jeg satte mig selv under gevaldigt pres ved at forudsige, han ville nå 18 scoringer og dermed score fire mål i fire kampe. Med en scoring mod AGF, FCK og FCM var alt linet op til succes, men så fejlede Wilczek og Brøndby hjemme mod Hobro.

Hvad sker der, Wilczek? Polakken manglede kun et mål mod Hobro for at hjælpe Tøffe på vej. Foto: Jens Dresling

6 Min sidste forudsigelse sad også i skabet, selv om den næsten var den sværeste. Jeg mente, at Silkeborg endelig ville få sat lidt skik på defensiven og kun lukke ni mål ind i seks kampe. Altså en halvering af det hidtidige antal mål imod. Det lykkedes lige inden for rammen, da Rafael Romo lige præcis hentede ni bolde ud af eget net.

Selvfølgelig vil jeg altid gerne have fuldt hus, men jeg må leve med tre ud af seks, når nu jeg satser lidt …

Det samme vil jeg gøre i mine tre nye forudsigelser, der bliver afgjort i Superligaens vinterferie:

Disclaimer: Tøfting forudsagde dette før forlængelsen. Denne historie var således i søndagsavisen.

1 Når AGF spiller sin første kamp i foråret, har David Nielsen skrevet under på en kontraktforlængelse!

David Nielsen forlænger med AGF, hvis man skal tro Tøffes spåkugle. Foto: Jens Dresling

Det er et kæmpe sats, for jeg har godt hørt rygterne om, at Malmö FF er interesseret, og pengene kan vel blive så store, at David ikke kan takke nej til løn, europæisk fodbold og muligheden for at spille med om et svensk mesterskab.

Men hvis han forlader AGF nu, hvad er det så reelt blevet til? Han afleverer i så fald et hold, han aldrig har bragt i top-seks, og det nægter jeg at tro, David Nielsen vil have siddende på samvittigheden.

David Nielsen kan også vælge at lade sin kontrakt løbe ud til sommer, men Malmö mangler en træner her og nu, så hvis det kommer til et sommerudløb, bliver Skåne nok ikke næste destination.

2 Der kommer INGEN trænerfyringer i vinterpausen!

OB og Jakob Michelsen har skuffet i slutningen af efteråret - alligevel er der ingen fyring i farvandet. Foto: Lars Poulsen

Fyresedlerne har siddet løst i Superliga-klubberne, siden den ny struktur gjorde sit indtog. Jeg tror, strukturen bliver trænernes redning dette forår.

Selv om Kent Nielsen har leveret et dårligt halvår, så er der alligevel kun tre point op til Esbjerg og en noget mere overskuelig nedrykningspulje.

Esbjerg har stadig øje på Hobro, som kan skimte Sønderjyske på trods af, Peter Sørensen ikke vundet i 11 kampe i træk. Sådan er det hele vejen op i tabellen. Der er tæt kontakt til de nærmeste konkurrenter, og målsætningen er inden for rækkevidde.

Et point i de seneste fem kampe er også dybt utilfredsstillende for OB, men Jakob Michelsen har et point til målsætningen om top-seks – ligesom Brøndby har sluttet skidt af med et point i fire kampe. Alligevel kan Niels Frederiksen skimte bronzen.

Derfor er der julefred på trænerbænkene.

3 Mohammed Kudus, Mustapha Bundu og Erik Sviatchenko bliver i deres klubber, mens Emmanuel Sabbi og Saba Lobzhanidze skriver under med nye klubber!

Brandvarme Sviatchenko skal ingen steder. Foto: Lars Poulsen

Her går jeg efter fem-i-en. Kudus, Bundu og Sviatchenko må alle være brandvarme i udlandet efter deres efterår. Men jeg er alligevel ret sikker på, at alle tre profiler som minimum færdiggør foråret i henholdsvis FCN, AGF og FCM.

Kudus og Bundu ville have godt af et halvt år mere i Superligaen, mens Sviatchenko nok gerne vil føje endnu et mesterskab til sin legendestatus på Heden.

Til gengæld tror jeg, at både Hobro og Randers vil gøre, hvad de kan for at tjene en skilling på Emmanuel Sabbi og Saba Lobzhanidze.

Sådan, det skulle gerne blive tre ud af tre hen over vinteren.

Hvis I synes, det er tyndt kun at komme med tre forudsigelser, så kan I allerede nu begynde at glæde jer til min klumme søndag 16. februar. Her kommer jeg nemlig til at forudsige, hvordan holdene slutter i top-seks, og hvordan de to nedrykningspuljer fordeler sig.

Jeg regner stærkt med 14 ud af 14!

