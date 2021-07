Vild dag forude: Tøffes skøre EM-sats

SOM I ALLE gode eventyr er der også drysset lidt overtro og magi ud over Danmarks EM i form af Kasper Hjulmands slidte trøje.

Lykketrøjen, der har båret os hele vejen til semifinalen. Kan den klare en sejr mere?

Det tror jeg ikke, men nu bidrager jeg lidt til overtroen. For hver gang, jeg sætter en gåtur på højkant, så taber jeg …

DERFOR: Skulle Danmark spille sig i EM-finalen, så går jeg fra mit hjem i Aarhus til lejren i Helsingør, første gang landsholdet er samlet efter EM. 92 km i ét hug – og jeg tager en splinterny pullover med til Kasper Hjulmand!

Stig Tøfting er imponeret over Kasper Hjulmands arbejde. Foto: Lars Poulsen

NÅ, HAR EM været en succes for Danmark?

Svaret er selvfølgelig et rungende ja, men jeg vil dele det op i to.

På det menneskelige plan har det været en buldrende succes. Den symbiose, der er opstået mellem landsholdet og befolkningen, er outstanding! Det er en ren folkefest.

Jeg har sgu aldrig set folk, der har vinket vores bus afsted fra træningslejren i Vedbæk, dengang jeg spillede på landsholdet. Det var da højst personalet, der så fik lidt fred …

Det så man ikke engang i 80’erne, hvor vi for første gang oplevede denne vilde roliganbølge.

JEG HAR HELLER aldrig oplevet, at Danmark på den måde fyrer den af i glæde og opbakning til landsholdet. Her er vi ikke bare europamestre, men verdensmestre!

Joakim Mæhle har været en af Danmarks bedste under EM og har foreløbig kronet en imponerende indsats med to slutrunde-scoringer. Foto: Lars Poulsen

Spillerne leverer, Kasper Hjulmand leverer – og her skal også falde en kæmpe ros til fodbolddirektør Peter Møller, der i november 2018 slog fast, at landsholdet skal give mere af sig selv og igen være hele Danmarks hold. ’Landsholdet skal tilbage til folket,’ sagde han.

Det er lykkedes – og så kan det godt være, at Eriksens tragiske uheld har betydet en del i den henseende, men nu har landsholdet i hvert fald vundet danskernes hjerter.

SÅ ER DER selve fodbolden. Ja, resultaterne har været gode. Faktisk så bragende gode, at vi står i en EM-semifinale, så er der noget at brokke sig over?

Nej, egentlig ikke, og som jeg tidligere har skrevet, har vi spillet det mest sprudlende og underholdende fodbold, men tager vi lige de kritiske briller på, så ser det lidt anderledes ud.

Selv i storsejrene over Rusland og Wales kom Danmark famlende fra start, og i begge kampe havde modstanderne kæmpe chancer for at bringe sig foran først i kampen – og i begge kampe blev Danmarks 2-0-mål scoret efter rene foræringer.

Dansk jubel har der været masser af under turneringen. Hele 11 mål er det blevet til indtil videre. Foto: Lars Poulsen

TJEKKIET-SEJREN? Det var en ren arbejdssejr. Fightet hjem i en mandfolkeindsats, der i den grad skal høste stor anerkendelse.

Anført af Kasper Schmeichel med store redninger og kaptajn Kjær, der gang på gang fik clearet boldene i luftrummet.

Specielt i en turnering som denne skal man kunne vinde på mange måder – og man skal også være tilsmilet af en vis portion held.

Med semifinalen er holdet kommet præcist så langt, som jeg havde forudset, men havde dog regnet med, at vi skulle gennem Holland først.

Kasper Schmeichel har rost det danske sammenhold - men han kan også været godt tilfreds med sin egen indsats. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

NU VENTER ENGLAND på den anden side, og skal jeg fortsætte mine forudsigelser, så er det endestationen for Danmark, selvom jeg af hele mit hjerte gerne tager fejl!

Ikke fordi englænderne har spillet røven ud af bukserne på nogen bortset fra Ukraine, der var piv-elendige. Men som tilfældet er med Danmark, så har Gareth Southgate formået at skabe en enhed, hvor fleksibiliteten i forhold til spilsystemer er stor.

DET HELT AFGØRENDE kan dog blive spillestedet.

Jeg var selv på Wembley, da England taktisk udmanøvrerede Tyskland med 45.000 på lægterne. De tyske tilhængere hørte man ikke et pip fra. De blev sønderbombet ud af stadion af en flok englændere, der var fuldstændig fanatiske.

Nu skruer de op, så der er er plads til 52.000 englændere – og det vil være en vanvittig lydmur, landsholdet møder med blot 8000 danske tilskuere til stede.

England vil blive båret frem med den ekstra mand, de får fra tribunerne.

Simon Kjær er gået forrest både på og uden for banen, og anføreren har stor ære af EM. Foto: Lars Poulsen

VIL DE UNDERVURDERE os? Ja, fansene vil, medierne måske også, men spillerne under ingen omstændigheder.

De kender udmærket de danskere, der spiller i engelsk fodbold, og de har selvfølgelig også fået øjnene op for både Dolleren, Kjær og turneringens helt store spiller, Joakim Mæhle.

Vi er – for første gang siden Belgien-kampen – ikke favoritter.

Skuldrene kan sænkes. Succesen er allerede hjemme. Den frihed kan blive danskernes stærkeste våben. Nyd det!

Husker I Tøffes seneste vandring? 167 kilometer til grænsen satte sig sine tydelige spor.

Her kan du læse, hvor meget de danske landsholdsstjerner tjener.