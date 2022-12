VÆRTERNE VANDT VM. Det kan lyde mærkeligt al den stund, at det var Frankrig og Argentina, der kæmpede intenst om guldet. Men så alligevel. Qatar har interesser i spillere på begge finalehold. Messi og Mbappé spiller sammen i franske PSG, som ejes af Qatar.

De to stjerner er gigantiske reklamesøjler for diktaturstaten, og de lader sig glade bruge. Penge er der mange af på de kanter.

Men det var altså tåkrummende pinligt, da emiren og FIFA's præsident, Gianni Infantino, iklædte Messi en qatarsk kappe, som lignede en negligé fra en pornofilm i 70'erne, da han skulle løfte VM-pokalen. Hvorfor skulle de dog stjæle øjeblikket? Svaret er, at de er helt uden situationsfornemmelse.

Emiren og Infantino stjal Messis øjeblik. Det var pinligt. Foto: Ritzau Scanpix.

Men at Qatar på den måde havde flere spillere med i VM-finalen, er ikke en tilfældighed.

QATAR ER ikke nogen fodboldnation, selv om VM-chefen Hassan Al-Thawadi hidsigt forsøgte at overbevise mig om det, da jeg interviewede ham sidste år. Her fik jeg ret. Qatars landshold leverede en endnu dårligere præstation end den danske landshold. Qatar var virkelig ringe.

Men så havde de spillerne fra PSG. Og mon ikke det helt tilbage fra 2010 har været Qatars strategi at samle en række af verdens bedste spillere i den franske storklub – Neymar er der jo også - for på den måde at sikre, at qatarerne kunne føle sig repræsenteret ved VM, selv efter at deres eget landshold var spillet ud af turneringen.

VM’s to største stjerner, Messi og Mbappé spiller begge for Qatarejede PSG. Foto: Ritzau Scanpix.

PSG BLEV en del af handlen, da Qatars nuværende emir spiste frokost med den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy i november 2010 i Elysees-palæet i Paris. Med til frokosten var også Michel Platini, dengang præsident for UEFA og vicepræsident i FIFA.

En uge efter stemte Platini med flere på Qatar som vært for VM i 2022, og så købte Qatar PSG, hvor der siden er brugt milliarder på at skabe verdens bedste klubhold. Det er ikke lykkes endnu, men nu har Qatar da en form for aktier i VM-pokalen. Og ikke mindst i 35-årige Messi, som i finalen fik understreget, at han er sin generations bedste spiller, og i 23-årige Mbappé, som er fremtidens lysende stjerne.

DE TO fodboldgiganter gav sheikerne det show, de havde betalt for, men kun kunne drømme om. Den fineste udgave af blodbold på de dødes grave.

De store tabere

OP MOD to millioner migrantarbejdere i Qatar kunne have forventet, at den enorme fokus på landet under VM, ville have været med til at forbedre deres tilværelse i landet. Men det blev røv og nøgler. Selv om slutrunden blev spillet på de dødes grave, var der ikke mange, der brugte tid på migrantarbejdernes situation.

De internationale fagforeninger og en lang række menneskerettighedsorganisationer må nu erkende, at de har tabt et stort slag i Qatar. De har kæmpet for at få oprettet et migrantarbejdercenter i Doha. Fagforeninger er forbudt, men centret skulle virke som et sted, hvor migrantarbejderne kunne få juridisk hjælp og bistand.

Qatars VM-værter har sagt konsekvent nej til centret, og FIFA er løbet fra et løfte om at støtte ideen.

HELLER IKKE ønsket om at oprette en kompensationsfond, som kunne udbetale penge til de dødes efterladte og til migrantarbejdere, som er blevet snydt for deres løn, bliver til noget.

Migrantarbejderne blev de store tabere ved slutrunden i Qatar. Foto. Lars Poulsen.

Ønsket fra organisationerne var, at FIFA skulle donere det samme beløb til fonden, som der udbetales i præmiepenge til de 32 nationer ved slutrunden. Beløbet er på tre milliarder kroner.

FIFA HAR iskoldt afvist ønsket. Selv rejser FIFA hjem fra Qatar med mere end 30 milliarder kroner i overskud. De argentinske verdensmestre får knap 300 millioner kroner for at vinde pokalen.

Migrantarbejderne får en lang næse, og hos mange af dem stiger frygten for, at mange af de reformer, som trods alt er vedtaget, bliver rullet tilbage, nu hvor verdens opmærksomhed ikke længere er på diktaturstaten.

Det danske svigt

DET DANSKE landshold gjorde ikke nogen god figur i Qatar. Det var blegt og uinspireret. Men heller ikke på den politiske scene formåede DBU at gøre en forskel. Frem mod VM havde unionen ellers kørt den kritiske dialog med værterne, men da det blev alvor, manglede både viljen og modet.

Når FIFA sagde 'dæk', fladede DBU-formand Jesper Møller og hele hans trup ud.

DET SÅ vi med One Love-anførerbindet, som FIFA ikke brød sig om.

Jeg kan ikke forstå, at det skulle være et problem, eller at det kan betragtes som et politisk statement. Men det gjorde det hos FIFA, hvor præsident Gianni Infantino alligevel ikke er så homoseksuel, at det gør noget.

’I kan få et gult kort, hvis I spiller med det,’ lød det fra FIFA.

Det er absurd. Især når man tænker på, at anførere ved kvindernes EM i sommer spillede med regnbuearmbind, uden at det trak et eneste løftet øjenbryn.

Artiklen for5tsætter under billedet...

Jesper Møller og den øvrige ledelse i DBU havde ikke modet til at gå op imod FIFA. Foto: Lars Poulsen.

DBU VILLE ikke tage et gult kort for den gode sag. Der stoppede ploven. Og det var ynkeligt. Simon Kjær kunne være blevet et ikon, hvis han havde stået imod og taget bindet på.

DET VAR så anden gang, at DBU faldt ned som et slagtet lam, når det handlede om at slå et slag for menneskerettigheder for alle uanset køn og seksuel observans.

Første gang var, da DBU er par uger før VM, valgte at søge tilladelse i stedet for tilgivelse. Her meddelte DBU, at FIFA havde forbudt landsholdet at bære træningstrøjer ved VM med budskabet 'Human Rights for All' – og på dansk - menneskerettigheder for alle.

I SIG selv et helt ufarligt budskab, som ingen burde være uenig i. Men FIFA betragtede det som et politisk budskab og sagde nej. DBU faldt med det samme til patten.

Enden på en danske deltagelse ved VM var den sørgelige, at DBU aldrig slog et eneste slag for migrantarbejderne og LGBT-personer i Qatar.

HAVDE DBU valgt at lade spillerne trække i de ’forbudte’ trøjer og taget den bøde fra FIFA, der ville følge med, havde det dog vakt både opmærksomhed og en vis respekt. Nu blev det bare ligegyldigt.

Præcis det samme gjorde sig gældende med det ’forbudte’ armbind. Ja, det havde måske kostet et gult kort, men det havde givet troværdighed og anerkendelse langt ud over fodboldens verden.

Der kommer en ny mulighed i 2030, hvor Saudi-Arabien kan tænkes at blive vært for VM. Der er god tid for DBU til at forberede sig.

