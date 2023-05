UEFA taber til sheikerne: Trist for fodbolden

DER VAR stormende bifald, da UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, blev genvalgt som præsident på kongressen i Lissabon i måned. Han ville forsvare den europæiske fodboldmodel.

Blandt de klappende delegater var DBU’s formand Jesper Møller. Han er stor fan af Ceferin. Jesper Møller, som ved samme lejlighed blev genvalgt til UEFA’s eksekutivkomite, vil også forsvare den europæiske fodboldmodel.

MEN VIL de nu også det? Jeg tvivler. UEFA lader uden nogen form for forhindringer diktaturstater i Mellemøsten opkøbe de store europæiske klubber. Den næste kan meget vel blive Manchester United, som er i søgelyset hos sheik Jassim bin Hamad Al-Thani fra Qatars regerende Emir-familie.

Aleksander Ceferin vil forsvare den europæiske fodboldmodel, men det er fra et meget defensivt udgangspunkt. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Omkring 40 milliarder kroner skulle sheiken have tilbudt den amerikanske Glazer-familie, som i dag ejer United. Hvis købet lykkes, vil Qatar eje to af Europas største klubber. I forvejen sidder sheikerne på PSG i Paris, og her har vi set, hvor slemt det kan gå, når diktaturer med dybe lommer overtager fodboldklubber.

INGEN KAN konkurrere økonomisk med de statsejede klubber, og UEFA har ingen midler og heller ingen ærlig vilje til at gribe ind. Det er trist for fodbolden, og det ødelægger glæden ved spillet.

Det er et år siden, at PSG annoncerede kontraktforlængelsen med Mbappé. Den unge mand på blot 24 år er frem til 2025 sikret en årsløn på godt 370 millioner kroner. Altså over en million kroner om dagen. Gentager: om dagen.

Hvilket er en sjat mere end klubkammeraterne Messi og Neymar, der må nøjes med henholdsvis 300 og 350 millioner kroner om året. Men ingen skal have ondt af dem. De klarer sig. Det siger sig selv, at der er brug for et lønloft i europæisk fodbold. Men ingen stopper sheikerne.

Nasser Al-Khealaifi forlængede sidste år kontrakten med Mbappe frem til 2025. Foto: Ritzau Scanpix

PSG ER på mange måder fortællingen om den giftige udvikling, europæisk topfodbold er endt i. Har der været sager undervejs om urent, økonomisk trav? Det har der i hvert fald. Kommer der flere? Uden tvivl. Men får de konsekvenser? Næppe. Klubbens præsident Nasser Al-Khelaifi er en meget dygtig mand.

Da en række store klubber anført af Real Madrid, Barcelona og Juventus forsøgte at bryde ud af fællesskabet og etablere en europæisk Superliga, holdt Al-Khelaifi PSG ude striden, og blandede i stedet blod med UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin. Det førte til, at Al-Khelaifi blev valgt som præsident for sammenslutningen af europæiske klubber, ECA, og det gav ham samtidigt en plads i UEFA’s eksekutivkomite, hvor han sidder sammen med DBU’s Jesper Møller.

SHEIKEN FRA ørkenstaten Qatar har styr på europæisk fodbold, og derfor gør han lige, hvad der passer ham i PSG. Nasser Al-Khelaifi er tilsyneladende urørlig. Præcis som Manchester Citys ejere fra Abu Dhabi er det. De kan også alle hundekunstnerne.

De statsejede klubber bliver flere og flere. Og UEFA’s præsident Ceferin har ikke tænkt sig at bremse deres indtog. Han vil endda ikke udelukke, at to klubber ejet af Qatar kan spille mod hinanden i de europæiske turneringer. Hvilket meget vel kan ske, hvis Sheik Jassim bin Hamad Al-Thani får held med sit forehavende i forhold til Manchester United.

OG I England kan de snart spille deres egen lille Golf-turnering. Newcastle er ejet af Saudi-Arabien, og nu rykker Sheffield United op i Premier League. Klubben er ejet af Abdullah bin Musaid Al Saud fra Saudi-Arabiens kongefamilie.

