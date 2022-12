Vil skjule sandheden om VM

TO UGER inde i slutrunden i Qatar sætter FIFA og de lokale arrangører alle sejl til for at overbevise en hel verden om, at vi oplever det bedste VM nogensinde.

Nu skal vi glemme alt om korruption, brud på menneskerettigheder og døde migrantarbejdere. Og alle kneb tages i brug. Det skal død og pine kun handle om fodbold, og derfor blev Arsene Wenger i weekenden trukket af stalden.

DEN tidligere Arsenal-manager er blevet en slags fodboldsprofessor i FIFA og en af FIFA-præsident Gianni Infantinos mest loyale øjentjenere. Wenger blev sendt på podiet for at fortælle, at de lande, som havde en politisk dagsorden med til Qatar, havde præsteret dårligere i de første runder end de lande, som kun koncentrerede sig om at spille fodbold.

Annonce:

Det er selvfølgelig det rene nonsens. Der var hold, der gerne ville spille med regnbuearmbind, der gjorde det godt, og der var hold, som gjorde det skidt. Og blandt de hold, som ikke havde nogen dagsorden, kan jeg nævne Qatar, som er den VM-vært i historien, der har leveret det dårligste resultat nogensinde.

Artiklen fortsætter under billedet...

Arsene Wenger er blevet Infantinos øjentjener. Foto: Ritzau Scanpix.

FOR OGSÅ at tage luften ud af kritikerne fik generaldirektøren i FN’s arbejderorganisation, ILO, Gilbert Houngbo, to dage i Doha, hvor han fik lov til at rose Emiren og hans sheiker for reformerne for migrantarbejderne. Ikke med et ord fik Houngbo nævnt de tusindvis, som døde under arbejdet med at gøre Qatar klar til VM. Han fik heller ikke nævnt de mange, som stadig lever under slavelignende forhold.

Annonce:

Det er langt fra første gang, at ILO taler med Emirens stemme, men Gilbert Houngbos lovprisninger står i skærende kontrast til den udtalelse, den internationale fagforening, BWI, sendte ud i dagene op til VM’s åbning. Her blev det gjort klart, at FIFA og VM-værterne har svigtet en række aftaler omkring migrantarbejderne, og at der stadig er mange eksempler på diskrimination, udnyttelse og overgreb. Men FIFA og VM-værterne har valgt at tie alle kritikerne ihjel.

OG IMENS spørger den lokale presse i form af Doha News, om ikke VM i Qatar er den mest familievenlige slutrunde i historien? Det er meningen, at vi skal svare ja. Og mediet tilføjer, at styret har forbudt alkohol for at gøre områderne omkring stadionerne så sikre som mulige og for at undgå hooliganisme.

Men nu er det jo ikke sådan, at ballademagere prægede VM-slutrunderne i Japan/Sydkorea i 2002, i Tyskland i 2006, i Sydafrika i 2010, i Brasilien i 2014 eller i Rusland for fire år siden. Det var alle familievenlige slutrunder, hvor fans fra de deltagende nationer festede med hinanden. Det oplevede jeg selv flere dage i 2018 på den røde plads i Moskva.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her er danske fans under VM i Rusland i 2018. De kunne sagtens feste uden at det gik til yderligheder. Foto: Gregers Tycho.

Annonce:

ET ANDET eksempel fra Qatars PR-maskineri er et interview på sportskanalen BeIn-sport, hvor den unge englænder Ellie Molloson, som advokerer for at fodbold også er kvinders sport, fortæller hvor overrasket hun er over at kunne gå i fred på gaderne i Doha. Hun havde ellers hørt nogle forfærdelige fortællinger om utryghed. Især når man er kvinde.

Det er interessant. Jeg har skrevet om Qatar i mere end 10 år, men jeg er aldrig stødt på historier, om at kvinder ikke kan gå i fred på gaderne. Der er jo overvågning over alt. Det er i hjemmene, uden overvågning, det er galt. Det er der, hvor kvindelige migrantarbejdere bliver udsat for overgreb. Det er der mange eksempler på.

I øvrigt er det også spøjst, at Ellie Molloson, som slås for kvinders plads i fodbolden, hylder en værtsnation, som ikke har et aktivt kvindelandshold.

VM-VÆRTERNE i Qatar vil med støtte fra FIFA udelukkende have os til at fokusere på fodbolden. Derfor vil vi frem til finalen 18. december opleve flere og flere kendte stjerner, influencere og journalister fortælle, hvor godt det i virkeligheden står til i ørkenstaten.

Annonce:

Men vi må ikke glemme, at vi er vidner til historiens største sportswashing-show skabt på korruption og bygget af migranter, som i mange tilfælde har arbejdet under slavelignende forhold. Og forfærdeligt mange af dem har betalt den højeste pris.

--------- SPLIT ELEMENT ---------