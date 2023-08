VM er en kæmpe succes

KOMMENTAR: Slutrunden i Australien og New Zealand har slået mange rekorder, og det behøver ikke slutte for de danske kvinder i dag

DE DANSKE fodboldkvinder sidder stadig på en verdensrekord. 112.500 tilskuere var på plads på Azteca Stadion i Mexico City, da Danmark vandt VM-finalen 3-0 over værterne fra Mexico.

Det var i 1971, og der var godt nok tale om et uofficielt VM, for dengang anerkendte hverken FIFA, UEFA eller DBU kvindefodbolden. Men alligevel var det flot. Danmark vandt i øvrigt også VM året før. 2-0 over Italien i finalen.

Rekorden fra Mexico bliver næppe slået nogensinde, men nutidens kvindelandshold kommer tæt på, når der fløjtes op til ottendedelsfinalen i dag mod Australien i Sydney. Der bliver lukket 80.000 tilskuere ind, og det er endnu en manifestation af, at den igangværende slutrunde i Australien og New Zealand er en kæmpe succes. Sportsligt, tilskuermæssigt og økonomisk.

Annonce:

VI VAR nok en del, der frygtede for kvaliteten, da FIFA’s præsident, Gianni Infantino, i 2019 foreslog, at kvindernes slutrunde skulle udvides fra 24 til 32 hold. Ingen har lyst til at se kampe med sejre på ti mål eller mere. Sådan er det da heldigvis ikke gået ved turneringen i Oceanien.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det danske forsvar har været nærmest dirkefrit, og for første gang siden 1995 er landsholdet videre efter gruppespillet. Foto: Ritzau Scanpix

Tværtimod har de upåagtede nationer vist sig at være utroligt godt defensivt organiserede, og det har betydet, at store nationer er blevet sendt hjem, inden det for alvor bliver sjovt. Det gælder de dobbelte verdensmestre fra Tyskland, de tidligere verdensmestre fra Brasilien og de olympiske mestre fra Canada. En stor fodboldnation som Italien nåede heller ikke videre fra det indledende gruppespil.

Annonce:

I STEDET har hold som Jamaica, Sydafrika og Marokko spillet sig videre blandt de sidste 16 nationer i en turnering, hvor fodboldfans strømmer til. Der har været mere end 25.000 tilskuere i gennemsnit til kampene i det indledende gruppespil. Det er rekord for et kvinde-VM. FIFA’s præsident har da også allerede udråbt slutrunden til at være den bedste nogensinde. Sjovt at han kan sige det, når han var væk fra turneringen en hel uge, hvor han var på rundrejse blandt en række ø-riger i Stillehavet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jamaicas 'The Reggae Girlz' sendte favoritterne fra Brasilien ud af VM. Foto: Ritzau Scanpix

Nu hvor han er tilbage ved turneringen, kan han passende undersøge, hvor de mange millioner, som FIFA har givet Jamaicas fodboldforbund i årlige tilskud, er blevet af. Det hårdt kæmpende jamaicanske kvindelandshold, ’The Reggae Girlz’, har i årevis lavet indsamlinger for at skaffe penge til at deltage, og havde det ikke været for stor velvilje fra Bob Marleys datter, Cedella Marley, havde det måske ikke kunnet lade sig gøre.

NU ER Jamaica, som der ikke er blevet scoret imod endnu, en del af en succesfuld slutrunde. Også seermæssigt, hvor der er sat en række rekorder i lande som Kina, Australien, Brasilien, Columbia og USA. Og det vil kun fortsætte de kommende uger.

Annonce:

Og forhåbentligt er Danmark stadig med efter opgøret i dag mod værterne. Det danske landshold har vist sig at være utroligt svært at score imod. Defensiven har fungeret stort set uden mislyde, og indtil videre er det kun England, som har formået at nette en enkelt gang hos den danske keeper.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kun England har formået at score mod Danmark ved VM. Foto: Ritzau Scanpix

AUSTRALIEN har ikke samme høje niveau som englænderne, så det er ikke utænkeligt, at de danske kvinder kan spille sig videre til kvartfinalen. Der er plads til forbedring i det danske opspil, hvor der er for mange tabte bolde. Desuden vil det pynte på spillet, samt gøre holdet langt farligere, hvis de mange indlæg fra især højre fløj rammer inde i feltet i stedet for bag om målet. Små forbedringer kan gøre Danmark til en rigtig giftig modstander.

Han svigter kvinderne