VM's største tabere

Gennem to sæsoner har Ekstra Bladets Jan Jensen afdækket den skandale, der er VM i Qatar. I sidste afsnit er holdet taget til Doha til 'the best World Cup ever'

DET FORBUDTE ANFØRERBIND har stjålet en stor del af mediebilledet den første uge af VM. Det er umådelig fint, at Danmark og seks andre lande har haft lyst til at slå et slag for mangfoldigheden og for LGBTQ+-rettigheder. Rettigheder, man ikke har i værtslandet Qatar, der kriminaliserer kærlighed mellem mennesker af samme køn.

Men hvor har hele forløbet dog været dårligt eksekveret. Både af de syv lande, men også af FIFA.

JEG FORSTÅR stadig ikke, at Simon Kjær og de seks anførere fra Tyskland, Schweiz, Wales, England, Holland og Belgien ikke tog den advarsel, anførerbindet muligvis havde udløst. Det havde fuldstændig udstillet FIFA’s forlorenhed og følgagtighed over for regimet i Qatar.

I tumulten omkring anførerbindet er migrantarbejdernes situation i Qatar fuldstændig druknet. Før VM gik i gang forsøgte en række menneskerettighedsorganisationer endnu engang at få FIFA til at give tilsagn om støtte til oprettelsen af en kompensationsfond. Tanken er, at migrantarbejdere, som ikke har fået deres løn i Qatar, skal have kompensation, det samme skal efterladte efter døde migrantarbejdere.

OPFORDRINGEN til FIFA har været at spytte gode tre milliarder kroner i fonden. Det svarer til det samlede præmiebeløb til de 32 deltagende lande ved slutrunden. Qatars myndigheder meldte allerede tidligt ud, at den ikke vil bidrage. FIFA har optrådt som en totalt hørehæmmet organisation. Svaret har været totalt tavshed.

Mange migrantarbejdere i Qatar oplever flere måneder uden løn. Foto: Lars Poulsen.

Nu er Europa-Parlamentet gået ind i sagen. I en fælles udtalelse opfordres FIFA til at hælde penge i kompensationsfonden. I udtalelsen opridser parlamentarikerne også alle dårligdommene i Qatar.

DET socialdemokratiske medlem af parlamentet, Niels Fuglsang, opfordrede i den forudgående debat FIFA’s præsident Gianni Infantino til at gå af straks. Det kan der være mange gode grunde til, men også her er tonedøvheden udtalt.

Det er sent, at de europæiske politikere kommer ud af busken i forhold til Qatar og FIFA, men måske er det netop et politisk pres, der skal til, hvis FIFA og fodbolden skal reguleres.

FIFA FORVENTES at rejse hjem fra Qatar med mere end 30 milliarder kroner i overskud på slutrunden. Forleden meddelte fodboldforbundet, at alle sponsorpakker er solgt, så der mangler absolut ikke penge.

Alligevel er der stadig mange migrantarbejdere, der ikke får løn. Gunde Odgaard fra den danske fagbevægelse sagde for nyligt i Ekstra Bladets podcast, Blodbold, at der lige nu nærmet er et rekordhøjt antal migrantarbejdere, som slider uden at få løn. Migrantarbejderne er VM’s største tabere.

SELV mødte jeg forleden i Qatar to unge migrantarbejdere fra Vestafrika. De er ansat som sikkerhedsvagter i et selskab, der arbejder for FIFA under VM. De to vestafrikanere har ikke fået løn i flere måneder. Den ene af dem har sin arbejdsplads på Stadium 974, hvor Danmark lørdag møder Frankrig.

