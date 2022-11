Ynkeligt, DBU

KOMMENTAR: Af frygt for et gult kort dropper det danske landshold at spille med et anførerbind, der sender et signal om kærlighed

DOHA (Ekstra Bladet): Så faldt DBU endnu en gang til patten. Når FIFA siger 'dæk', så flader Jesper Møller og hele hans trup ud.

DENNE gang var det så anførerbindet, som FIFA ikke bryder sig om. 'One Love' står der på bindet i et hjerte.

Jeg kan ikke forstå, at det være et problem, eller at det kan betragtes som et politisk statement. Men det kan det hos FIFA, hvor præsident Gianni Infantino alligevel ikke er så homoseksuel, at det gør noget.

IGEN KAN man få den tanke, at Qatars VM-værter har sat foden ned i sidste øjeblik. Det er flere måneder siden, DBU og seks andre europæiske forbund meddelte FIFA, at de ville spille med det kærligt mente armbind ved VM. Først mandag kom svaret. I kan få et gult kort, hvis I spiller med det.

Det er absurd. Især når man tænker på, at anførere ved kvindernes EM i sommer spillede med regnbuearmbind, uden at det trak et eneste løftet øjenbryn.

FORBUDDET her i Qatar minder meget om situationen med øllet. Her havde det siden 2020 været besluttet, at der måtte sælges øl i specielle fanzoner ved de otte VM-arenaer. Men dagen før turneringen blev fløjtet i gang, forbød emirens bror ølsalget.

De syv lande ville gerne have betalt bøder for at spille med One Love-armbindet, men at tage et gult kort for den gode sag, nej, der stopper ploven. Og det er ynkeligt. Simon Kjær kunne være blevet et ikon, hvis han havde stået imod og taget bindet på til kampen mod Tunesien. Men det mod har hverken han eller DBU. Eller de seks andre lande for den sags skyld.

DET ER så anden gang, at DBU falder ned som et slagtet lam, når det handler om at slå et slag for menneskerettigheder for alle uanset køn og seksuel observans.

Det skete, da DBU for er par uger siden valgte at søge tilladelse i stedet for tilgivelse. Her meddelte DBU, at FIFA har forbudt landsholdet at bære træningstrøjer ved VM med budskabet 'Human Rights for All' – og på dansk - menneskerettigheder for alle.

I SIG selv et helt ufarligt budskab, som ingen burde være uenig i. Men FIFA betragter det som et politisk budskab og sagde nej. DBU faldt med det samme til patten, og jeg er ikke i tvivl om, at DBU’s lovfortolkere godt var klar over, at det ville ende sådan.

SÅ VI KAN ikke bruge stuntet til ret meget andet end at notere, at vi stadig mangler at vide, hvordan DBU vil slå et slag for migrantarbejderne og LGBT-personer i Qatar, nu hvor slutrunden er i gang.

Havde DBU valgt at lade spillerne trække i de ’forbudte’ trøjer og taget den bøde fra FIFA, der ville følge med, havde det dog vakt både opmærksomhed og en vis respekt. Nu er det bare ligegyldigt.

Præcis det samme gør sig gældende med det ’forbudte’ armbind. Ja, det havde måske kostet et gult kort, men det havde givet troværdighed og anerkendelse langt ud over fodboldens verden.

