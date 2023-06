Kontra: Mesterskabet, guldhabitten og den uventede opsigelse

- Det var bare et spørgsmål om, hvornår vi blev mestre. Selvfølgelig blev vi mestre. Altså København var – undskyld med alt ære og respekt - ikke en konkurrent. Vi var alene i den sæson.

Ordene kommer fra 50-årige Glen Riddersholm, der er første gæst i Ekstra Bladets nye podcast ’Kontra’.

Sammen med Ekstra Bladets vært, Sture Sandø, sidder han i en lounge og kigger ud mod midtercirklen på Arena, hvor hans nuværende klub, svenske IFK Norrköping, har hjemme.

Siden sommeren 2022 har han stået i spidsen for den svenske klub. Men de fleste forbinder formentlig fodboldtræneren med tiden i FC Midtjylland. Mesterskabet, guldhabitten og den uventede opsigelse.

Det er også det, snakken blandt andet går på i podcasten ’Kontra’.

Miste sig selv

For FC Midtjylland bliver mestre den sæson, som Glen Riddersholm forudså. Men mesterskabet bliver også det sidste i klubben for den nu 50-årige fodboldtræner.

24. juni 2015 går FC Midtjylland og Glen Riddersholm hver til sit.

Men hvorfor forlade en klub, du lige har været med til at sikre et mesterskab? Klubbens første mesterskab vel at mærke.

Som han selv forklarer, så kommer det måske som et chok for nogle, mens andre mere blot havde ventet på, det ville ske.

- Jeg var kommet til et punkt, hvor jeg skulle begynde at lave om på mig selv for stadig at kunne være en del af rejsen. Så er det der, hvor du må kigge dig selv i spejlet og mærke efter.

- Nogle vil være i stand til at gå på kompromis. Men der var for store ting forbundet med den fortsatte rejse, som jeg på daværende tidspunkt ikke kunne se mig selv være en del af.

- Hvad skulle du lave om på?

- Hvis du skal tilfredsstille andre hele tiden, så mister du dig selv på et eller andet tidspunkt på den rejse. Det vil nogle være i stand til at kunne. Jeg kan gå på kompromis med meget, men jeg var bare kommet til et punkt, hvor jeg havde brug for luftforandring, fordi ...

Fortid, nutid, fremtid

Og der forlader vi Sture Sandø, Glen Riddersholm, ’Arena’, Sverige og podcasten ’Kontra’.

For mens snakken om, som Guld-Glen selv siger 'sit livs sværeste beslutning', fortsætter ufortrødent i 'Kontra', så åbner den mangeårige træner også for historien om den famøse guldhabit. Om hvad han skrev på side et i sin dagbog i Madrid i 2014. Om hvorfor FC Midtjylland var på niveau med Real Madrid og om det nuværende kapitel i svenske Norrköping.

