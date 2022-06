Korruption og svindel: Udelukkes på livstid

Den tidligere præsident i Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF) Tamas Ajan må aldrig igen beskæftige sig med vægtløftning.

Det er Den Internationale Sportsdomstol (CAS) kommet frem til, oplyser den i en pressemeddelelse.

Den 83-årige Ajan, der var præsident i IWF fra 2000 til 2020 og i 2000 også blev valgt ind i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), er således blevet udelukket på livstid.

Det sker på baggrund af hans medvirken til korruption og svindel med doping.

Ungarske Tamas Ajan trak sig selv fra posten i april 2020, da han var under efterforskning.

Det skete i kølvandet på, at den tyske tv-kanal ARD i en dokumentarudsendelse anklagede sporten for korruption og dopingsvindel.

I dokumentaren bliver det påvist, at fremtrædende vægtløftere sjældent bliver underkastet dopingtest uden for konkurrence.

Det Ungarske Vægtløftningsforbund (Hunado) blev desuden anklaget for at acceptere manipulerede urinprøver mod betaling.

Samtidig henviste tv-udsendelsen til dokumenter, der angiveligt viste, at tilskud fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) på mindst fem millioner euro til IWF er røget ind på to bankkonti i Schweiz, som kun Ajan har indsigt i.

Den tidligere viceformand i IWF Nicu Vlad er ligesom Ajan blevet idømt livstidskarantæne fra vægtløftning for at have medvirket til korruption og dopingsvindel.

